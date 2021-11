Samsung LPDDR5X geheugenchip voor Galaxy S22 Ultra? Samsung introduceert eerste 16Gbit LPDDR5X geheugen. Extra snel en energiezuinig met ondersteuning tot 64GB. Bedoelt voor Galaxy S22 serie?

Samsung heeft nieuw werkgeheugen ontwikkelt, de LPDDR5X DRAM chip is sneller en zuiniger dan ooit tevoren. Het gaat om een 16 Gbit chip die snelheden van 8,5Gb/s kan behalen. Dat is 1,3x sneller dan voorheen, bovendien gebruikt de module 20% minder energie. Samsung heeft via een persbericht te kennen gegeven dat de nieuwe generatie RAM is gebouwd op het 14nm-proces en geheugenmodules tot 64GB mogelijk maakt.

Logischerwijs zal dit er in de toekomst in resulteren dat laptops, smartphones en tablets met meer RAM worden uitgerust dan ooit tevoren. Online wordt er al volop gespeculeerd in welke producten we de nieuwe LPDDR5X chip als eerste zullen tegenkomen. Samsung-fans hopen dat de nieuwe geheugenmodule in de Galaxy S22 serie zal worden toegepast. De nieuwe smartphone serie wordt in februari 2022 verwacht.

Krijgt de Samsung Galaxy S22 LPDDR5X geheugen?

Als Samsung de Galaxy S22 modellenreeks daadwerkelijk voorziet van extra snel geheugen, dan zou het bedrijf hiermee uiteraard een goede troefkaart in handen hebben tegenover de concurrerende iPhone 13 serie van Apple.

Desondanks is hiermee nog niet gezegd dat de nieuwe S-serie smartphones ook daadwerkelijk worden uitgerust met LPDDR5X geheugen. Ten slotte is de ontwikkeling afgerond, dat wil echter nog niet zeggen dat de massaproductie ook al op gang is gekomen.

De kans is groot dat we nog iets langer geduld moeten hebben. Op basis van voorgaande jaren acht ik het waarschijnlijker dat de eerste smartphones met LPDDR5X geheugen op z’n vroegst in de tweede helft van 2022 worden aangekondigd.

Uit het persbericht van Samsung blijkt dat het bedrijf meer toepassingsgebieden ziet. Zo wordt er ook gesproken over high-speed data service applicaties, 5G, kunstmatige intelligentie (AI) en metaverse. Het geheugen kan ook worden toegepast voor servers en auto’s, evenals voor VR- en AR- toepassingen.

SangJoon Hwang, Head of the DRAM Design Team bij Samsung Electronics : De afgelopen jaren zijn hyper-verbonden marktsegmenten zoals AI, Augmented Reality (AR) en metaverse, die afhankelijk zijn van extreem snelle grootschalige gegevensverwerking, snel gegroeid. Onze LPDDR5X zal het gebruik van high-performance, low-power geheugen buiten smartphones verbreden en nieuwe mogelijkheden brengen voor AI-gebaseerde apps zoals servers en zelfs auto’s.

In 2018 leverde Samsung de eerste 8GB LPDDR5 DRAM in de branche. Nu kan de mobiele markt ook gebruik gaan maken van de eerste 16GB LPDDR5X DRAM. Samsung is wereldwijd marktleider op het gebied van geheugenchips. Het nieuw ontwikkelde geheugen zal dan ook niet alleen in Galaxy smartphones worden toegepast. Ook andere merken maken gebruik van Samsung geheugen.

Samsung sluit haar persbericht af met het voornemen om later dit jaar te gaan samenwerken met gerenommeerde chipsetfabrikanten ‘om een ​​meer levensvatbaar raamwerk te creëren voor de groeiende wereld van de digitale realiteit – waarbij de LPDDR5X een belangrijk onderdeel van die basis zal vormen’. Hoewel de omschrijving een beetje cryptisch aandoet, zullen we hier in de toekomst ongetwijfeld nog meer over te horen krijgen.

