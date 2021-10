Samsung Galaxy A13 een goedkope 5G smartphone De Galaxy A13 wordt de goedkoopste Samsung 5G telefoon ooit. Het 2022 model krijgt een hoger resolutie scherm, snellere chipset en een betere camera.

Toon pagina inhoud

Samsung heeft een nieuwe budget telefoon in ontwikkeling. De Galaxy A13 wordt de goedkoopste 5G smartphone die Samsung ooit heeft uitgebracht. Het gaat om de opvolger van de Galaxy A12. Het nieuwe model zal direct onder de A22 worden geplaatst, dat momenteel het goedkoopste 5G model van Samsung is. Verwacht wordt dat het nieuwe budget model eind dit jaar zal worden aangekondigd, als een van de eerste 2022 modellen.

De afgelopen periode zijn er al behoorlijk wat details bekend geworden aangaande de verwachte Samsung Galaxy A13. Op basis van alle geruchten heeft Technizo Concept in samenwerking met LetsGoDigital een reeks product renders gemaakt van het nieuwe budget model.

Samsung A13 met Full HD display

De Samsung A13 wordt uitgerust met een 6,48-inch LCD display. De display resolutie wordt waarschijnlijk verhoogd, van HD+ naar een Full HD+ resolutie. Dat is uiteraard een welkome verbetering. De 60Hz refresh-rate blijft gehandhaafd. Vind je een hoge verversingssnelheid belangrijk, dan kan de Samsung A22 met 90Hz scherm een goed alternatief bieden.

Aangezien het een relatief goedkoop model betreft zal de telefoon redelijk dikke schermranden bevatten. Daarnaast wordt er een v-vormige inkeping aangebracht om de front-camera te herbergen. Hoogstwaarschijnlijk bevat de selfiecamera een 8 megapixel beeldsensor. Uiteraard kan deze camera ook worden ingezet voor het voeren van videogesprekken.



Samsung Galaxy A13 camera

Ook het camerasysteem aan de achterzijde zal worden herzien. Het lijkt erop dat de A13 een soortgelijk cameradesign krijgt als de Galaxy A32 – wel wordt er één camera minder geïmplementeerd. Zo blijkt ook uit product renders die gisteren werden gepubliceerd door Zouton.

Het gaat om een triple-camera, waarvan de hoofdcamera een 50 megapixel beeldsensor bevat en een f/2.0 lens. Uiteraard gaat het niet om dezelfde 50MP camera die straks in de high-end Galaxy S22 en S22 Plus zal worden toegepast. In plaats daarvan wordt de ISOCELL JN1 ingezet, dit betreft een relatief kleine 1/2.76-inch sensor met kleine 0.64μm pixels. Het voordeel hiervan is dat het camerasysteem niet zover zal uitsteken ten opzichte van de behuizing. Deze 50MP beeldsensor werd in juni dit jaar aangekondigd door Samsung.

Naast een 50MP hoofdcamera wordt de Galaxy A13 naar verwachting uitgerust met een 5 megapixel ultragroothoekcamera (f/2.2) en een 2 megapixel dieptecamera (f/2.4). Laatstgenoemde maakt het mogelijk om een mooi bokeh effect te creëren, waarbij de achtergrond wordt vervaagd waardoor het onderwerp er beter uitspringt. Uiteraard wordt er ook een flitser geïntegreerd. Video’s zullen in 4K resolutie @ 30 fps kunnen worden vastgelegd.

Onlangs verschenen de eerste benchmark test resultaten online, waaruit blijkt dat het nieuwe budget model zal worden aangedreven door een opvallend snelle chipset. Het gaat om de octa-core MediaTek Dimensity 700 – die ook wordt gebruikt voor de duurdere Galaxy A22. Deze SoC wordt vaker ingezet voor budget 5G modellen, denk bijvoorbeeld aan de Redmi Note 10T 5G en de Oppo A53s 5G.

Vermoedelijk zal de Samsung Galaxy A13 in twee geheugenvarianten worden aangeboden, met keuze uit 4GB /64GB en 6GB/128GB. Het geheugen zal tevens uitbreidbaar zijn middels een microSD geheugenkaart.

Het nieuwe budget model zal draaien op het Android 11 OS in combinatie met de One UI 3 gebruikersinterface. Een update naar Android 12 ligt in het verschiet, nu dit besturingssysteem officieel is gelanceerd door Google. Desondanks zal dit vermoedelijk nog tot mei / juni 2022 duren.

Zoals je wellicht al verwachtte zal de Samsung A13 over een plastic achterpaneel en een plastic frame beschikken. De vingerafdruksensor wordt aan de zijkant, in de power-knop geïntegreerd. Ook een 3.5mm koptelefoon aansluiting zal niet ontbreken bij dit smartphone model.

Aangaande de batterij, Samsung zal opnieuw een 5.000 mAh accu inbouwen. Deze biedt naar verluidt ondersteuning voor 25W snelladen. Opmerkelijk, aangezien de high-end Galaxy S21 serie met dezelfde snelheid bijgeladen kan worden. Persoonlijk verwacht ik dan ook eerder dat het om 15W snelladen zal gaan. Ongeacht of het 15W of 25W wordt, Samsung zal een 15W oplader meeleveren. Draadloos opladen zal overigens niet worden ondersteunt door de A13.

Het nieuwe budget model zal vermoedelijk opnieuw in vier kleuren worden uitgebracht: zwart, wit, blauw en rood. De website Zouton spreekt van een verwachte adviesprijs van $290 USD. Dat klinkt nogal aan de hoge kant, gezien de extra geavanceerde Galaxy A22 5G dit jaar voor €230 in de verkoop ging. Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat de Samsung A13 in ieder geval niet duurder wordt dan €230. Vermoedelijk zal de Galaxy A13 rond december worden aangekondigd om begin 2022 in de verkoop te gaan.

Note to publishers : The Samsung Galaxy A13 product renders are created by Technizo Concept in collaboration with LetsGoDigital. The 3D renders are for illustrative purposes only. This product is not (yet) for sale. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.