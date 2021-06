Samsung A22 5G een nieuw model binnen de Galaxy A-Serie Samsung introduceert goedkope Galaxy A-serie smartphone. De Samsung A22 biedt 5G ondersteuning, heeft een scherp 90Hz display en een grote accu.

Samsung heeft een nieuwe budgettelefoon aangekondigd binnen de populaire A-serie. De Samsung Galaxy A22 is een 5G smartphone met een 90 Hertz display, een 48 megapixel triple-camera en een grote capaciteit batterij. De nieuwe aanwinst van Samsung is verkrijgbaar in drie kleuren; grijs, wit en violet. In Nederland kun je de Galaxy A22 kopen vanaf juli 2021, voor een adviesprijs van €230.

Het nieuwe Galaxy A-serie model levert veel voor weinig. Het toestel is voorzien van een 6,6-inch LCD display met een scherpe Full HD+ resolutie. Het scherm heeft een refresh-rate van 90 Hertz, wat inhoudt dat het display 90x per seconde ververst wordt. Het vorige model, de Galaxy A21s, beschikt nog over een 60Hz display. Dankzij de hoge refresh-rate gaat scrollen een stuk soepeler, ook tijdens het gamen komt deze hoge verversingssnelheid goed van pas.

Specificaties van de Samsung A22

De smartphone wordt aangedreven door de Mediatek Dimensity 700 chipset, met geïntegreerde 5G modem. In combinatie met een 5G abonnement kun je met dit toestel dus ook gebruik maken van het supersnelle 5G mobiele internet netwerk, dat inmiddels in een groot deel van Nederland beschikbaar is. Er wordt 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen ingebouwd. Voor diegene die het geheugen graag willen uitbreiden is er ruimte voor het plaatsen van een microSD kaartje.

Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile Samsung Nederland zegt: “Met de Galaxy A22 5G laten we zien hoe belangrijk we het vinden om toegankelijke producten te maken zonder concessies te doen aan kwaliteit. De smartphone combineert een imponerend beeldscherm met supersnelle 5G-connectiviteit. Met next-generation snelheid en performance is het een waardige aanvulling op onze Galaxy A-serie.”

De Android 11 smartphone is voorzien van een Infinity-V scherm, dat wil zeggen dat er een V-vormige inkeping is gemaakt voor de front-camera. Er is gekozen voor een 8 megapixel camera voor het maken van selfies. Daarnaast is deze camera uiteraard te gebruiken om te videobellen.

Op de plastic achterzijde van de Galaxy A22 is een drievoudige camera geplaatst. De hoofdcamera beschikt over een 48 megapixel beeldsensor en een groothoeklens. Daarnaast is er een 5 megapixel ultragroothoek camera en een 2 megapixel dieptecamera geïntegreerd. Video’s kunnen in 4K resolutie @ 30 fps worden vastgelegd. Ook de vingerafdruksensor is aan de achterzijde van het toestel geplaatst.

Samsung heeft de A22 uitgerust met een 5.000 mAh batterij, die voldoende krachtig is om de dag door te komen. Opladen kan dankzij de ondersteuning voor 15 Watt snelladen in een redelijk rap tempo.

Vanaf juli 2021 is het nieuwe A-serie model in Nederland verkrijgbaar voor een prijs van €230. Dit is de prijs voor een simlockvrij, los toestel. Wil je deze telefoon met abonnement kopen, dan kun je doorgaans korting krijgen op de toestelprijs. Bezoek een vergelijkingswebsite om de telecomproviders, en de bijbehorende abonnementbundels, eenvoudig met elkaar te kunnen vergelijken.

In Nederland is tot op heden alleen de Samsung A22 5G geïntroduceerd, in buurland Duitsland is er ook een 4G model aangekondigd met een iets kleiner display.

Samsung Galaxy A-serie 2021

Binnen het A-serie assortiment van Samsung wordt de Galaxy A22 tussen de goedkopere Galaxy A12 en de duurdere Galaxy A32 geplaatst. In verhouding met de A12 heeft de A22 een iets groter en hoger resolutie display, een snellere chipset en nieuwere software (Android 11 ipv Android 10). De A22 is in Nederland uitsluitend verkrijgbaar als 5G model, terwijl je de A12 alleen als 4G LTE model kunt kopen.

Hoewel de A12 over één camera extra beschikt (2MP macro-camera), zullen beide modellen qua fotografiemogelijkheden niet veel van elkaar verschillen. Ook de accucapaciteit en snellaad-mogelijkheden zijn gelijk aan elkaar. De Galaxy A12 is sinds februari dit jaar verkrijgbaar voor €180 (4GB/64GB), in de kleuren wit en zwart.

Zoek je een iets krachtigere smartphone? Dan kan de Galaxy A32 een goed alternatief bieden. Dit telefoonmodel is zowel verkrijgbaar met 4G als 5G. Deze modelvarianten verschillen overigens behoorlijk specificaties, zo biedt het 4G model een scherper display, een betere selfiecamera en een hogere resolutie quad-camera.

Zie jij de komende jaren nog nauwelijks toegevoegde waarde in 5G connectiviteit? Dan kan de Samsung A32 4G een uitstekend alternatief bieden, met een prijs van €230 is dit toestel exact net zo duur als de A22 5G. Qua specs heeft dit model duidelijk een aantal streepjes voor. Er is een helderder AMOLED scherm geïntegreerd ipv LCD en er is een hogere resolutie camera, een betere chipset en meer geheugen voorhanden.

Uiteraard zijn er ook voldoende andere merken met aantrekkelijke budget telefoons in het assortiment. Denk bijvoorbeeld aan de razendsnelle Poco X3 Pro of de goedkope Motorola Moto G30. Eén voor één toestellen die de gebruiker veel waar voor z’n geld biedt.