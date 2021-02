Motorola Moto G30 budget telefoon met 90Hz display Nieuwe Motorola Moto G smartphone aangekondigd. De Moto G30 is een goedkope telefoon met 90 Hertz scherm, een quad-camera en een grote accu.

Lenovo heeft een nieuwe Motorola Moto G smartphone aangekondigd. Na de Moto G8 en Moto G9 serie is het dit jaar de beurt aan de Moto G10. Dit toestel wordt komende maand gepresenteerd, maar zal hoogstwaarschijnlijk niet in Nederland gevoerd worden. In plaats daarvan heeft Lenovo de Moto G30 uitgebracht voor de Benelux. Met deze nieuwe Motorola smartphone wil de fabrikant premium functies naar het goedkope middensegment brengen.

Zo is de Motorola Moto G30 voorzien van een display met extra hoge refresh-rate, ook is er een hoge resolutie camera voorhanden en een grote batterij die ondersteuning biedt voor 15 Watt snelladen. Dit alles voor een prijs van minder dan €200.

Motorola G30 technische specificaties

De Motorola G30 beschikt over een 6,5-inch HD+ beeldscherm met een 20:9 beeldverhouding. Nieuw is de 90Hz refresh-rate, deze hoge verversingssnelheid draagt bij aan een betere scroll-ervaring. Ook bij het swipen, gamen of film kijken komt deze hoge refresh-rate goed van pas. Er is een v-vormige inkeping aangebracht voor de 13 megapixel selfiecamera.

Op de achterzijde is in de linker bovenhoek een viervoudig camerasysteem geplaatst. De 64 megapixel hoofdcamera wordt bijgestaan door een 8 megapixel ultragroothoek camera (118˚ kijkhoek) om weidse landschapopnames te kunnen maken, een 2 megapixel diepte camera voor een mooi bokeh effect en een 2 megapixel macro camera, waarmee onderwerpen tot 4x dichterbij gebracht kunnen worden. Video’s kan deze smartphone opnemen in Full HD resolutie @ 60fps.

De budget smartphone wordt aangedreven door de octa-core Qualcomm Snapdragon 662 chipset met 4GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Deze chipset is tevens terug te vinden in de Moto G9 Power, die in november afgelopen jaar werd aangekondigd. Middels een microSD kaart is het geheugen uitbreidbaar.

De vingerafdruksensor is op de achterkant geplaatst, verwerkt in het Motorola logo. Daarnaast beschikt de G30 over een gezichtsherkenningsmodule. Verder biedt het toestel ondersteuning voor een dubbele simkaart.

Aan de rechterzijkant van het toestel zijn drie knoppen geplaatst. Met behulp van de bovenste knop kan de Google Assistent geactiveerd worden. De volumetoetsen zijn daar direct onder geplaatst, gevolgd door de aan-/uitknop. Ten slotte is de USB-C aansluiting aan de onderzijde te vinden, ook is de Motorola Moto G30 uitgerust met een 3.5mm koptelefoon aansluiting.

Ook qua accuduur biedt deze mobiele telefoon veel waar voor je geld. Er wordt een 5.000 mAh batterij ingebouwd die het twee volle dagen uithoudt, aldus de fabrikant. Ten slotte ondersteunt de Motorola G30 snelladen met een maximaal laadvermogen van 15 Watt. Opmerkelijk genoeg wordt er standaard een nog snellere 20 Watt oplader meegeleverd.

Prijs & beschikbaarheid

De Moto G30 is verkrijgbaar in twee kleuren: Dark Pearl en Pastel Sky. De Android 11 smartphone is leverbaar vanaf april 2021 voor een verkoop adviesprijs van €180 (4GB/128GB). Het model met 6GB RAM geheugen kun je helaas niet in Nederland kopen, in buurland Duitsland zal deze variant voor €190 worden aangeboden.

Z’n goedkopere broertje, de Moto G10, zal in grote mate identiek zijn aan de G30. Verschillen zijn te vinden in de SoC, de camera resolutie en de refresh-rate van het scherm. De G10 wordt aangedreven door de minder krachtige Snapdragon 460 en beschikt over een 60Hz display. Daarnaast wordt deze smartphone uitgerust met een 48 megapixel quad-camera. De Motorola Moto G10 zal onder andere in Duitsland verkocht worden voor een adviesprijs van €150.