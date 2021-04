Lenovo smartphones met super curved display Lenovo patenteert 10 smartphone varianten met een super curved display. Sommige modellen met under-screen camera en periscopische zoom camera.

De Chinese smartphone fabrikant Lenovo brengt met regelmaat nieuwe mobiele telefoons op de markt. Zo bracht het bedrijf afgelopen week nog een gaming smartphone uit; de Lenovo Legion Phone Duel 2. Het bedrijf richt zich met name op de markt van budget en middenklasse telefoons. Toch zijn sommige modellen bijzonder innovatief, zo toonde Lenovo in 2016 al een wrap around smartphone die je om je pols kunt slaan. Lenovo brengt overigens niet alleen smartphones uit onder haar eigen merk, maar ook onder het merklabel Motorola.

Een nieuw octrooi van Lenovo Beijing Co. Ltd. toont aan dat het bedrijf overweegt een mobiele telefoon te ontwikkelen waarbij het scherm doorloopt tot aan beide zijkanten van het toestel.

Lenovo smartphones met super curved display

Het betreft een design patent dat op 27 september 2020 is aangevraagd bij de China National Intellectual Property Administration (CNIPA). De documentatie werd vandaag, op 13 april 2021, vrijgegeven en omvat maar liefst 75 afbeeldingen, waarop 10 designvarianten getoond worden.

Alle gepatenteerde telefoonmodellen van Lenovo hebben een zogenaamd super curved display. Oftewel, beide zijkanten van het toestel bestaat uit schermoppervlak. De kromming loopt nog verder door als bij een waterfall display. Alleen aan de achterzijde is er geen display beschikbaar. Zodoende is er aan de zijkanten van het toestel ook geen ruimte voor fysieke knoppen.

De modellen verschillen onderling qua camerasysteem, dit geldt zowel voor de selfiecamera als het camerasysteem aan de achterzijde. Het eerste model is het meest eenvoudig vormgegeven. Dit toestel beschikt over een punch-hole camera en een triple-camera aan de achterzijde – met een vergelijkbaar cameradesign als de Lenovo K12, die eind vorig jaar in China is uitgebracht.

Bij het tweede model is er geen front-camera zichtbaar, dit toestel beschikt over een under-screen selfiecamera. Het camerasysteem aan de achterzijde is gelijk aan het eerste model. Vervolgens is hetzelfde model ook nog vastgelegd met een dubbele punch-hole camera, die in de linker bovenhoek is geplaatst.

De overige modellen beschikken allemaal over een quad-camera, die in de linker bovenhoek is geplaatst. De indeling van het camerasysteem verschilt per model, bij enkele modellen is ook een periscopische zoomcamera inbegrepen. Bovenstaande afbeelding geeft een goed inzicht in de verschillende design varianten.

Aangezien het een designpatent betreft blijven bepaalde zaken, zoals de specificaties en functies, onderbelicht. Vermoedelijk wil Lenovo ook touch functionaliteit toevoegen aan de zijkanten, zodat de fysieke knoppen vervangen kunnen worden door touch toetsen.

Er is een duidelijke trend gaande onder Chinese telefoonfabrikanten om curved displays toe te passen. Terwijl concurrent Samsung in toenemende mate een plat scherm toepast, denk aan de Samsung Galaxy S21 en de Note 20, kiezen Chinese fabrikanten vaak voor afgeronde displays. Van een lichte curve, tot aan quad-curved displays die aan alle vier de zijdes zijn afgerond. Het is wat dat betreft niet ondenkbaar dat er in de toekomst ook Lenovo smartphones worden uitgebracht met een super curved display.

Bekijk hier het octrooi van de Lenovo smartphones met super curved display.