Motorola Moto Edge X30 met 60MP under-display camera Met de Moto Edge X30 zet Motorola een uiterst krachtige en innovatieve 5G telefoon op de markt. Met 144Hz scherm en Snapdragon 8 Gen 1 chipset.

Afgelopen maand introduceerde Lenovo de Motorola Moto Edge X30 in China, als ’s werelds eerste smartphone dat voorzien is van de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC. Het is de meest krachtige mobile chipset die Qualcomm ooit heeftgeproduceerd. De Edge X30 is dan ook een echt vlaggenschip, met hoogstaande specs en een vriendelijk prijskaartje. Er is een groot 6,7” AMOLED display voorhanden, een 60MP under-display selfiecamera, een triple-camera op de achterzijde, dual stereo speakers met Dolby Atmos en een grote 5.000 mAh batterij met support voor 68W snelladen.

De Snapdragon 8 Gen 1 zal de komende periode in meer vlaggenschip smartphones terug te vinden zijn. Denk aan de Xiaomi 12 serie, de OnePlus 10 Pro, de Oppo Find X5 Pro en natuurlijk de Samsung Galaxy S22 serie – hoewel de Europese Galaxy S22 modellen waarschijnlijk worden voorzien van de Samsung Exynos 2200.

Hoe dan ook, de Moto Edge X30 is de eerste telefoon die gebruik maakt van deze 4nm SoC, die 30% betere GPU prestaties en 20% betere CPU prestaties biedt – ten opzichte van de Snapdragon 888. De telefoon wordt standaard uitgerust met 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Uiteraard biedt het nieuwe topmodel ook ondersteuning voor het 5G mobiele internet netwerk.

Motorola Edge X30 met 60MP under-display camera

De Moto Edge X30 is ook de eerste telefoon van Motorola dat uit de doos op Android 12 draait. Hier overheen wordt de MyUI-skin geplaatst. Motorola telefoons bieden een nagenoeg pure Android ervaring, dat door veel gebruikers als erg plezant wordt ervaren.

De nieuwe smartphone beschikt over een groot en helder 6,7” Full HD+ AMOLED scherm met een uitzonderlijk hoge refresh-rate van 144 Hertz. Deze hoge verversingsfrequentie zagen we tot op heden alleen terug bij dedicated gaming smartphones. Het scherm van de Motorola Edge X30 wordt beschermt middels Corning Gorilla Glass. Verder is de telefoon stof- en waterbestendig. De vingerafdruksensor is aan de zijkant van de telefoon geïntegreerd.

Motorola heeft twee varianten van de X30 uitgebracht – één met en één zonder under-display selfiecamera. Laatstgenoemde wordt de Edge X30 Under-Screen Camera Version genoemd. Het is de eerste Motorola smartphone met een selfiecamera die onder het scherm verwerkt is.

Er zijn in China reeds enkele telefoons verkrijgbaar met deze nieuwe selfiecamera technologie, denk aan de ZTE Axon 3 en de Xiaomi Mi Mix 4. Ook de Samsung Galaxy Z Fold 3 opvouwbare telefoon is voorzien van een under-panel camera. Waar Samsung echter een schamele 4MP camerasensor heeft toegepast is de Edge X30 uitgerust met een hoge resolutie 60MP selfie-camera.

Op de achterzijde is een drievoudige camera beschikbaar. Het gaat om een 50 megapixel groothoekcamera, een 50 megapixel ultragroothoekcamera en een 2 megapixel dieptecamera. Jammer genoeg is er geen telefoto camera inbegrepen. Video’s kunnen worden vastgelegd in 4K resolutie @ 30fps

Een ander hoogtepunt is de snellaad functionaliteit. Er is een krachtige 5.000 mAh batterij ingebouwd met ondersteuning voor 68W bedraad opladen. Middels de USB-C oplader is een lege accu binnen 35 minuten weer helemaal vol.

Prijs & Verkrijgbaarheid

Het blijft vooralsnog onduidelijk of en wanneer de Motorola Edge X30 in Nederland wordt uitgebracht. In China heeft de telefoon een adviesprijs van 3.200 CNY, omgerekend zo’n € 444. Hiervoor ontvang je het model met een 60MP punch-hole selfiecamera en 8GB/128GB geheugen. Daarnaast is er een variant beschikbaar met 12GB/256GB geheugen.

De Under Screen Camera Version beschikt standaard over 12GB/256GB geheugen, voor dit toestel is de prijs vastgesteld op 4.000 CNY, wat neerkomt op € 555. Beide modellen worden in twee kleurvarianten aangeboden: zwart en wit.

Mocht Lenovo besluiten om deze smartphone ook in Europa / Nederland uit te brengen, dan zullen de prijzen ongetwijfeld hoger uitvallen. Desondanks weet het bedrijf de Motorola Moto Edge X30 voor een uiterst competitieve prijs in de markt te zetten In Nederland behoort de Motorola Moto G200 tot de meest high-end telefoons van het merk. Dit toestel biedt eveneens een goede prijs/kwaliteit verhouding.