ZTE Axon 30 met selfie camera onder het scherm ZTE heeft de Axon 30 en Axon 30 Ultra 5G smartphones aangekondigd. Het basismodel is voorzien van een sterk verbeterde under-display camera.

ZTE heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd, de Axon 30 en Axon 30 Ultra. Het gaat om de opvolger van de Axon 20, dit was ’s werelds eerste smartphone met een selfiecamera die onder het scherm is verwerkt. Ook bij het nieuwe model ligt de focus op het scherm en de selfie camera. De under-display camera (UDC) is bij de Axon 30 vernieuwd en verbeterd. Het duurdere Ultra model beschikt over een punch-hole camera – dit heeft er uiteraard mee te maken dat de UDC qua kwaliteit nog altijd onder doet ten opzichte van traditionele selfiecamerasystemen.

Telefoonfabrikanten zijn al verschillende jaren bezig met de ontwikkeling van een selfiecamera die onder het scherm wordt geplaatst. Hoewel tal van merken ondertussen één of meerdere prototypes hebben getoond, is ZTE vooralsnog de enige fabrikant die ook daadwerkelijk een smartphone heeft uitgebracht met deze nieuwe type selfiecamera. De komende maand verwachte Samsung Galaxy Z Fold 3 zal overigens de allereerste opvouwbare smartphone worden met een under-screen camera. Vermoedelijk zullen andere fabrikanten snel volgen.

ZTE Axon 30 met vernieuwde under-display camera

Hoewel de Axon 20 geroemd werd om deze nieuwe hoogstaande technologie, was de beeldkwaliteit niet bepaald om over naar huis te schrijven. Ook was de selfiecamera nog altijd redelijk goed zichtbaar, zelfs dusdanig dat deze afhankelijk van de lichtomstandigheden voor een grotere afleiding zorgde dan een reguliere selfiecamera. Bij de Axon 30 heeft ZTE de under-panel camera (UPC) technologie naar een nieuw niveau getild.

De vernieuwde front-camera beschikt over een 16 megapixel beeldsensor. De Chinese fabrikant heeft verschillende technische uitdagingen overwonnen. De pixeldichtheid is verhoogt naar 400 PPI – dat is 2x zo hoog als bij de vorige generatie. Een hoge pixeldichtheid draagt bij aan een betere beeldkwaliteit, foto’s ogen scherper en zien er helderder uit. Ook weet het vernieuwde model beter om te gaan met direct (zon)licht. Afgezien van een betere beeldkwaliteit heeft ZTE ook aan de zichtbaarheid van de under-screen camera weten te verminderen.

Er worden 7 lagen transparante materialen en 3 speciale verwerkingstechnologieën gebruikt om het cameragebied onder het display lichtdoorlatend te maken. Gecombineerd met de grotere lichtgevoelige 4-in-1 2.24um equivalente camera creëert het een betere lichtomgeving om te fotograferen dan voorheen. Ook zijn de drivecircuits aangepast, evenals de displaychip en het selfiealgoritme.

Onze collega uit China heeft al een eerste impressie kunnen opdoen met de ZTE Axon 30. Na eerst het persevenement bijgewoond te hebben, heeft Ice Universe ook de selfiecamera kunnen testen. Onderstaande test foto geeft een goede eerste indruk van de beeldkwaliteit. Het ziet er naar uit dat ZTE grote stappen heeft gemaakt aangaande de beeldkwaliteit. Waar de UPC bij de Axon 20 nog aanvoelde als een gimmick, lijkt deze bij de Axon 30 daadwerkelijk toegevoegde waarde te bieden en tevens een goed alternatief te bieden voor een reguliere selfiecamera.

Het gezicht toont natuurgetrouwe kleuren met veel details en voldoende contrast. Zelfs in de raam-reflectie is veel detail terug te zien. Wel is het beeld beduidend minder scherp rondom de arm, die gebruikt wordt om het toestel vast te houden. Dat lichaamsdeel bevindt zich dan ook het dichtst bij de camera, mogelijk dat dit voor problemen bij de scherpstelling heeft gezorgd (klik op bovenstaande afbeelding om de volledige test foto te zien). De eerste expert reviews zullen straks moeten uitwijzen hoe deze selfiecamera presteert in uiteenlopende lichtomstandigheden.

Verder meldt Ice dat de camera nog wel altijd enigszins zichtbaar is wanneer het toestel uitstaat. Het geheel ziet er wel stukken minder storend uit dan voorheen. De ZTE Axon 30 is uitgerust met een 6,92-inch AMOLED scherm met een Full HD+ resolutie en een 20.5:9 beeldschermverhouding. Het scherm heeft een refresh-rate van 120 Hz en een touch sampling rate van 360 Hz. De vingerafdruksensor is onder het scherm geplaatst, het betreft een optische vingerafdrukscanner.

Ook biedt het toestel ondersteuning voor DTS:X 3D-audiotechnologie. De nieuwe ZTE smartphone biedt dan ook een fijne filmervaring. Het scherm dekt een 100% DCI-P3 kleurengamma en ondersteunt 10-bits kleurdiepte en 1,07 miljard kleuren.

Daarnaast heeft de smartphone van drie verschillende test instanties een certificering ontvangen op het gebied van oogbescherming; TÜV, SGS en UL. Dat wil zeggen dat de straling van blauw licht effectief wordt verminderd. Ook wordt DC-dimming ondersteunt om visuele vermoeidheid door schermflikkering tegen te gaan. Vooral in de avonduren, wanneer het contrast tussen het scherm en het omgevingslicht het grootst is, is dit duidelijk merkbaar.

Wat betreft de prestaties, de ZTE Axon 30 wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 870G chipset met een maximale kernfrequentie van 3,2 GHz. Deze SoC is voldoende krachtig om te multitasken of zware grafische games te spelen. Ook wordt het 5G netwerk ondersteunt, om gebruik te kunnen maken van het snelle mobiele internet netwerk dat inmiddels ook in een groot deel van Nederland beschikbaar is.

Op het vlak van 5G biedt de nieuwe Axon naadloze connectiviteit. Het apparaat is voorzien van de 5G superantenne 3.1, die is uitgerust met een “anti-lock” antennesysteem en een dubbele WiFi antenne. Ongeacht of de smartphone verticaal of horizontaal wordt vastgehouden, de antenneontvangst kan niet worden beïnvloed door de manier waarop je handen het toestel vasthouden. Hierdoor zijn de signaaltransmissiemogelijkheden met 100% verbeterd, aldus de fabrikant.

Het unieke netwerkdetectie-algoritme kan de telefoon helpen om op intelligente wijze het beste netwerk te identificeren en een intelligente versnelling van 5G/Wi-Fi1/Wi-Fi2-kanalen te realiseren, zodat de gebruiker altijd kan genieten van een optimale internetervaring.

Er worden verschillende geheugenvarianten beschikbaar gesteld. Het goedkoopste model dat je kunt kopen beschikt over 6GB RAM, daarnaast wordt er een 8GB en 12GB RAM variant uitgebracht. Het opslaggeheugen is maximaal 256GB, het gaat om snelle UFS 3.1 opslag.

Het nieuwe toestel maakt gebruik van een zelfontwikkelde geheugenfusietechnologie, waarbij een deel van de vrije opslagruimte wordt gebruikt om het werkgeheugen uit te breiden met maximaal 5 GB. Soortgelijke RAM uitbreiding heeft Oppo onlangs ook aangekondigd. Dit extra vrij gemaakte geheugen is wel langzamer dan het reguliere werkgeheugen.

64 megapixel AI-quad camera

Ook de camera aan de achterzijde is verbeterd. De Axon 30 is uitgerust met een 64 megapixel groothoekcamera, hiervoor is de Sony IMX682 beeldsensor ingezet. Daarnaast is er een 8 megapixel ultra-groothoekcamera beschikbaar met een 120˚ lens voor het vastleggen van weidse landschappen. Ten slotte is er een 5 megapixel macrolens en een scherptedieptelens ingebouwd. Macrofoto’s kunnen van 3cm afstand worden gemaakt, waardoor je prachtige close-ups kunt vastleggen. Het camerasysteem wordt aangevuld met een flitser. Over een zoomcamera beschikt dit toestel overigens niet.

Wel kunnen gebruikers gemakkelijk spelen met verschillende opnamescenario’s. De camera ondersteunt ook gelijktijdige opnamen met meerdere camera’s, waarna gebruikers zelf kunnen kiezen uit verschillende opnameperspectieven – groothoek of ultra groothoek. Verder bevat de camera de Super Night Mode-functie die nachtruis onderdrukt via een slim AI-algoritme, die tevens de nachtkleuren verrijkt.

De digitale camera wordt geleverd met een verscheidenheid aan klassieke filters en ondersteunt 3D Lut filters die naar wens kunnen worden aangepast. Met de ‘magische kleurveranderingsfunctie’ kun je ook een enkele kleur in het beeld kiezen, om deze te veranderen met een andere kleur naar keuze.

De ZTE Axon 30 ondersteunt dual-way videostabilisatie voor de hoofdcamera en de groothoekcamera. Deze beeldstabilisatie corrigeert op intelligente wijze onscherpe beelden, als gevolg van bewegingen. Hierdoor zien de video-opnamen er helderder en stabieler uit dan voorheen.

De intelligente Vlog-functies voor korte video’s omvatten Hitchcock-zoom, Pull-focus effecten, ingebouwd snel afspelen, slow-motion en terugspoelen. Ook is het toestel uitgerust met meerdere sets van artistieke en coole filmsjablonen, om eenvoudig in een elke gewenste stijl te kunnen filmen.

De ZTE Axon 30 heeft een dunne behuizing van 7,8 mm en een gewicht van 189 gram. Het toestel heeft een stijlvolle uitstraling, mede dankzij de ultradunne bezel en de dubbele lijn aan de achterzijde. Het nieuwe cameragedeelte aan de achterkant van het toestel heeft een iconisch Label-ontwerp door een uniek label met beeldfusietechnologie te creëren.

Het achterpaneel is gemaakt van 3D-composiet polymeermateriaal met een op nano-niveau aangebrachte glimmende textuur. Het holografische illusie-effect kan zorgen voor een rijke licht- en schaduwovergang. De Axon 30 wordt aangeboden in twee kleurvarianten: zwart en aqua (blauw/groen).

Het toestel wordt uitgerust met een 4.200mAh batterij die ondersteunt biedt voor snelladen met een maximaal laadvermogen van 55W. Handig, want hierdoor kun je de smartphone in een mum van tijd opladen. ZTE levert standaard een 55W snellader mee in de verkoopverpakking.

Ten slotte is deze nieuwe Axon smartphone uitgerust met een drievoudig koelsysteem, bestaande uit een grote VC vloeistof koelplaat, thermische gel met hoog vermogen en grafeen/koper composietmateriaal. Dit geavanceerde systeem moet voorkomen dat de telefoon oververhit raakt, waardoor deze in prestatiekracht afneemt. Ideaal tijdens intensieve game sessies, die veel vragen van de processor.

Vooralsnog is de smartphone uitsluitend in China aangekondigd. Desalniettemin heeft het merk al aangekondigd dat een wereldwijde release binnenkort zal volgen. In China heeft de Axon 30 5G een aantrekkelijke vanaf prijs van CNY 2.198 (6GB/128GB), omgerekend is dit slechts €286. Prijzen lopen op tot CNY 3.098 / €403 – hiervoor ontvang je het 12GB/256GB model. Het toestel gaat op 3 augustus 2021 in de verkoop.

ZTE Axon 30 Ultra 5G smartphone

De Axon 30 Ultra is het nieuwe topmodel. Deze smartphone beschikt over een prachtig afgerond AMOLED display. Het scherm is 6,67-inch groot en biedt een Full HD+ resolutie en een 144Hz refresh-rate. Deze Android 11 smartphone beschikt dus niet over een under-display camera, in plaats daarvan is dit model uitgerust met een punch-hole selfie camera die eveneens is voorzien van een 16 megapixel beeldsensor.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de smartphone te ontgrendelen. Naast een in-display vingerafdrukscanner kunnen gebruikers ook kiezen voor gezichtsherkenning. Uiteraard kan de biometrische authenticatie ook plaatsvinden aan de hand van een vooringesteld wachtwoord of patroon.

De Axon 30 Ultra is uitgerust met een dubbele speaker en drie microfoons. Ook biedt de mobiele telefoon ondersteuning voor dual smartPA, DTS:X en Hi-Fi technologie. Dit toestel moet dan ook een rijke geluidservaring bieden.

Het toestel wordt aangedreven door de krachtige Qualcomm Snapdragon 888 SoC met keuze uit drie geheugenvarianten: 8GB/256GB, 12GB/256GB en het topmodel beschikt over maar liefst 16GB werkgeheugen en 1 Terabyte aan opslaggeheugen. Met zoveel geheugen kom je niet snel te kort.

Op de achterzijde is een viervoudige camera met laser focus sensor geplaatst. Er is een 64 megapixel Sony IMX686 groothoekcamera met OIS ingezet. Daarnaast is er een 64 megapixel ultra-groothoekcamera en een 64 megapixel portretlens ingebouwd, beide zijn voorzien van een Samsung beeldsensor.

Ten slotte is er een 8 megapixel periscopische telefotolens voorhanden, hiermee kun je 5x optisch en 10x hybrid inzoomen. Gelukkig is deze camera ook voorzien van een optisch beeldstabilisatiesysteem, waardoor zoomfoto’s er scherper uit zullen zien. Daarnaast kan de Axon 30 Ultra 8K video’s vastleggen.

De ZTE Axon 30 Ultra 5G wordt uitgerust met een 4.600 mAh batterij die ondersteuning biedt voor 66W Fast Charging. Ook bij dit model wordt er een oplader meegeleverd. Deze smartphone wordt in China uitgebracht in vier kleuren: zwart, wit, blauw en lichtbruin. De Chinese release vindt plaats op 19 april, het Ultra model heeft een vanaf prijs van CNY 4.698, omgerekend zo’n €610. In mei volgt de internationale release van dit model. Internationale prijzen zijn ook al bekend gemaakt, voor €750 koop je het instapmodel met 8GB/128GB geheugen, voor de 12GB/256GB variant is de prijs vastgesteld op €850.

In Nederland kun je de ZTE Axon 20 onder andere kopen bij Otto. Deze webwinkel hanteert momenteel een aantrekkelijke adviesprijs van €280. Ten tijde van de lancering in december 2020 werd de Europese prijs echter vastgesteld op €450. Het nieuwe model is op een aantal cruciale punten verbetert -met name op het gebied van de under-display camera-, waardoor het kan lonen om nog even te wachten op de Axon 30.

Over de Nederlandse adviesprijs van dit toestel is op het moment van schrijven nog geen informatie bekend. Je dient er in ieder geval vanuit te gaan dat het toestel in ons land aanzienlijk duurder zal zijn dan in de China, mede door belastingen en BTW heffingen. De Axon 30 is in China exact net zo duur als de Axon 20 afgelopen jaar. Zodoende is het niet ondenkbaar dat de Europese prijs opnieuw wordt vastgesteld op €450.

ZTE smartphones zijn in verschillende Europese landen verkrijgbaar, desondanks is het bedrijf officieel niet actief in Nederland. Via de grijze import zijn er wel verschillende modellen verkrijgbaar in ons land, het Chinese merk doet het vooral goed binnen de budget markt, maar zet de afgelopen jaren ook steeds sterker in op high-end modellen. Enigszins vergelijkbaar met de bedrijfsstrategie van Xiaomi.