ZTE Axon 20 5G eerste telefoon met under-screen camera ZTE lanceert 's werelds eerste smartphone met een under-display camera voor een full-screen ontwerp. De Axon 20 5G is een middenklasse telefoon.

De allereerste smartphone met under-screen selfiecamera is officieel aangekondigd! Het is ZTE die deze technologie als eerst weet toe te passen in een eindproduct. De ZTE Axon 20 5G zal vanaf 1 september 2020 verkrijgbaar zijn in China, helaas zal dit toestel niet in Europa worden uitgebracht. Desalniettemin is de verwachting dat andere smartphone fabrikanten snel zullen volgen. Halverwege vorig jaar toonde Oppo en Xiaomi al een prototype smartphone met zo’n type front-camera. Ook andere gerenommeerde fabrikanten, waaronder Samsung, Apple en Huawei hebben deze technologie in ontwikkeling.

Door de selfiecamera onder het OLED display te plaatsen is het niet langer nodig om het toestel te voorzien van een notch, pop-up camera of hole-punch camera. Zodoende kan de gehele voorzijde uit schermoppervlak bestaan. De technologie die ZTE gebruikt voor de Axon 20 is afkomstig van het Chinese Visionox. Deze displayfabrikant was onder andere verantwoordelijk voor het dubbel vouwbare scherm van Xiaomi´s opvouwbare smartphone. Visionox werkt ook samen met andere Chinese telefoonfabrikanten, waaronder Huawei en Oppo.

Het blijft echter nog even de vraag hoe goed de kwaliteit beelden zijn van deze 32 megapixel under-display camera. Zowel Oppo als Xiaomi hebben afgelopen jaar aangegeven dat de beeldkwaliteit nog niet toereikend is om toe te passen in een eindproduct. ZTE lijkt er nu van overtuigd te zijn dat deze nieuwe technologie wel in een vergevorderd stadium verkeerd om ook daadwerkelijk te gebruiken.

Hoewel het vooruitstrevende technologie betreft is de ZTE Axon 20 5G geen high-end smartphone. Het toestel wordt namelijk aangedreven door de mid-range Snapdragon 765 chipset. Dit zagen we overigens ook bij de eerste toestellen met een hole-punch camera, denk aan de Samsung Galaxy A8s en de Huawei Nova 4 – dit waren eveneens middenklasse smartphones. Zodoende kunnen fabrikanten eerst de feedback van gebruikers afwachten om de technologie verder door te ontwikkelen, waarna deze ook in de high-end smartphones te vinden zal zijn.

Specificaties van de ZTE Axon 20

De Axon 20 5G wordt uitgerust met een 6,9-inch Full HD+ OLED display. Naast een under-display camera is het toestel ook voorzien van een under-display vingerafdruksensor. De Android 10 smartphone beschikt over een glazen achterzijde en een aluminium frame.

Op de achterzijde wordt een viervoudige camera geplaatst, bestaande uit een 64 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera, een 2 megapixel macro camera en ten slotte een 2 megapixel dieptecamera. Consumenten kunnen kiezen uit drie geheugenvarianten, het goedkoopste model beschikt over 6GB RAM / 64GB ROM. Daarnaast wordt er een variant van 8GB / 128GB en 12GB / 256GB uitgebracht. Daarnaast is het geheugen uit te breiden middels een microSDXC geheugenkaart.

ZTE voorziet de Axon 20 5G van een 4.120 mAh batterij dat 18 Watt snelladen ondersteunt. Zoals de modelnaam al doet vermoeden biedt deze smartphone tevens ondersteuning voor het 5G netwerk. Ook in Nederland kun je inmiddels gebruik maken van dit supersnelle mobiele netwerk, bekijk hier een overzicht van alle verkrijgbare 5G telefoons.

De ZTE Axon 20 gaat komende dinsdag in de verkoop in de kleuren Nebula Gray en Sky Blue. Het is echter nog onbekend tegen welke prijs het toestel verkocht gaat worden.