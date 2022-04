Samsung Galaxy A54 smartphone Begin 2023 zal Samsung de Galaxy A54 aankondigen, als opvolger van de A53. Concept model toont hoe de nieuwe A-serie telefoon eruit kan komen te zien.

Toon pagina inhoud

Afgelopen maand werden de Galaxy A33 en Galaxy A53 geïntroduceerd door Samsung. Beide zijn betaalbare 5G telefoons met een IP67 rating en extra lange software ondersteuning. De A53 is de goedkoopste Samsung telefoon met een punch-hole selfiecamera. De goedkopere modellen worden namelijk gekenmerkt door een inkeping bovenin het scherm. Zodoende oogt deze A-serie smartphone net zo modern als de hedendaagse topmodellen van het merk. De prijs is een stuk gunstiger, de Galaxy A53 5G heeft namelijk een vanaf prijs van € 450 (6GB/128GB).

Aangezien de A53 pas enkele dagen officieel verkrijgbaar is, zal het nog een jaar duren alvorens z’n opvolger verwacht wordt. Dat heeft grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, er echter niet van weerhouden om alvast een concept te maken van de Galaxy A54. Hoewel het design duidelijke A-serie kenmerken bevat, is de smartphone op verschillende punten geüpdatet.

Samsung Galaxy A54 display

Technizo Concept gaat er vanuit dat de A54 symmetrische bezels krijgt. Oftewel de zwarte schermranden zijn aan alle vier de zijdes even breed. Hierdoor krijgt de telefoon een extra stijlvolle uitstraling en volgt het nieuwe A-serie model dezelfde trend als is ingeslagen bij de high-end Galaxy S22 serie.

De schermranden van het concept model zijn beduidend dunner dan het geval is bij de A53. Het is dan ook niet uit te sluiten dat er nog een jaar extra overheen gaat alvorens ook de A-serie modellen symmetrische bezels krijgen. Desondanks ligt het in de lijn der verwachtingen dat op den duur ook mid-range modellen dezelfde strakke uitstraling krijgen als hedendaagse toptoestellen.

Mogelijkerwijs wordt de displaygrootte en resolutie behouden. Dat zou betekenen dat de Samsung A54 wordt uitgerust met een 6,5” Full HD+ Super AMOLED display met een 120Hz refresh-rate. Het is echter ook erg goed mogelijk dat de display iets kleiner wordt. Deze trend zien we ook bij de high-end modellen. Zowel de S22 als de S22+ zijn iets kleiner dan voorheen.

De vingerafdruksensor wordt ongetwijfeld onder het scherm geplaatst, waardoor je de telefoon eenvoudig kunt vergrendelen door je vinger op de display te plaatsen. De punch-hole selfiecamera zal hoogstwaarschijnlijk ook weer van de partij zijn. Het is nog onbekend of hiervoor dezelfde 32MP beeldsensor en f/2.2 lens zal worden ingezet – deze wordt reeds drie jaar toegepast; in de Galaxy A51, A52 en A53.

Samsung A54 met quad-camera

Niet alleen de voorzijde is herzien, ook de achterzijde van de smartphone heeft een nieuw ontwerp. Het gaat dan uiteraard om het camera design. Bij de Galaxy A52 en A53 heeft Samsung ervoor gekozen om een rechthoekvormig camerasysteem te implementeren, waarbij het camera-eiland dezelfde kleurstelling heeft als de behuizing.

Technizo Concept heeft bij zijn ontwerp van de Galaxy A54 gekozen voor een mix van het camerasysteem van de A53 en het topmodel; de Galaxy S22 Ultra. Bij laatstgenoemde is er een namelijk zogenaamd water drop camera design toegepast, waarbij de lenzen direct in het achterpaneel verwerkt zijn. Dit ontwerp paste Samsung eerder ook al toe bij de stukken goedkopere Galaxy A32.

De A54 beschikt nog wel over een camera-eiland, deze is echter beduidend dunner. Zodoende steken de lenzen nog een stukje uit. Het is een ontwerp dat Samsung nog niet eerder heeft gebruikt, maar zeker zou passen binnen de huidige line-up. Bovendien zorgt het voor voldoende onderscheidend vermogen ten opzichte van de huidige A-serie modellen.

Over de cameraconfiguratie is nog weinig bekend. Om een idee te krijgen, het huidige model is voorzien van een 64MP hoofdcamera met OIS en VDIS-technologie. Daarnaast is er een 12MP ultra-groothoekcamera, een 5MP dieptecamera en een 5MP macro camera ingebouwd. De camera’s van de A53 komen exact overeen met de één jaar oudere A52. Wel is er dit jaar softwarematig extra ingezet op een verbeterde beeldkwaliteit bij avond-/nachtopnames.



Krachtige processor

Over de chipset tasten we vooralsnog in het duister. Het gaat in ieder geval om een mid-range smartphone, waarbij je er ook vanuit mag gaan dat er een mid-range processor wordt toegepast.

Hoewel de Galaxy A52 en A52s beide werden voorzien van een Qualcomm processor is de nieuwere Galaxy A53 uitgerust met een Exynos 1280 SoC. Dit is een nieuwe 5nm chipset van Samsung met een octa-core CPU. Deze beschikt over twee Cortex A78 cores met een kloksnelheid van 2,4Ghz en zes Cortex A55 cores @ 2.0Ghz.

De Exynos 1280 levert beduidend betere prestaties dan de 8nm Snapdragon 750G chipset die in de A52s te vinden is. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat de A54 zal worden aangedreven door de opvolger van de Exynos 1280. Dankzij de geïntegreerde 5G modem kun je met deze telefoon ook gebruik maken van alle voordelen die het 5G mobiele internet netwerk te bieden heeft.

Aangaande het geheugen, de A53 wordt standaard voorzien van 6GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Daarnaast kun je een extra geavanceerde variant kopen met 8GB RAM en 256GB opslagruimte – hiervoor rekent Samsung een acceptabele meerprijs van €60. Het is zeker niet ondenkbaar dat Samsung de A54 in dezelfde geheugenconfiguraties beschikbaar zal stellen.

Android software

Zoals alle Galaxy devices zal ook de Galaxy A54 draaien op het Android besturingssysteem. Tegen die tijd zijn we aanbeland bij Android 13 – waarvan de eerste bèta later deze maand beschikbaar zal worden gesteld voor ontwikkelaars. In mei zal Google meer duidelijkheid verschaffen, tijdens het jaarlijkse Google I/O evenement. Android 13 omvat onder andere nieuwe taalvoorkeuren, meer thema-opties, een nieuw vergrendelscherm en meer privacy features.

Samsung heeft haar updatebeleid dit jaar herzien, niet alleen voor de high-end modellen, maar ook voor een groot deel van de A-serie modellen. Zodoende profiteren gebruikers tegenwoordig van 4 jaar Android OS updates en 5 jaar beveiligingsupdates.

In het geval van de Galaxy A53 / A33 betekent dit dat de toestellen uit de doos op Android 12 draaien en updates zullen ontvangen tot en met Android 16. Beveiligingsupdates worden nog een jaar langer uitgevoerd. Met deze 5G telefoon kun je dan ook moeiteloos vooruit tot en met 2026/2027.

De enige telefoonfabrikant die het beter doet aangaande het aantal jaar dat er softwareondersteuning wordt geboden is Apple. Zo voorziet Apple de iPhone SE 2022 van 6 jaar iOS updates, bij de high-end iPhone 13 modellen is dat zelfs 7 jaar. Veel Android fabrikanten bieden echter slechts 2 of 3 jaar Android OS updates, waardoor de smartphone veel sneller aan vervanging toe is – wat ook eigenlijk niet meer in lijn ligt met de hedendaagse milieudoelstellingen die bedrijven nastreven.

Batterij & Geheugenkaart ondersteuning

Sprekende over het milieu, Samsung heeft dit jaar besloten om voortaan geen oplader meer mee te leveren bij de A-serie modellen. Sinds vorig jaar worden de high-end S-serie modellen al zonder lader geleverd. Vanaf dit jaar vind je ook bij de A-serie telefoons niet langer een oplader in de verkoopverpakking. Deze dien je als optionele accessoire te kopen.

Samsung is, net als fabrikanten zoals Apple en Nokia, van mening dat de meeste consumenten al over een geschikte oplader beschikken. Door niet langer een ‘ongebruikte’ oplader mee te leveren kan er op het milieu bespaard worden. De Galaxy A53 biedt ondersteuning voor 25W Fast Charging. De kans is groot dat dit ook zal gelden voor de A54. Mogelijkerwijs zal het nieuwe model ook wireless charging ondersteuning bieden.

De accucapaciteit van 5.000 mAh wordt vermoedelijk gehandhaafd. Mocht Samsung besluiten om de displaygrootte iets te verkleinen – bijv. van 6,5” naar 6,4” – dan zou dit uiteraard een gunstig effect hebben op de accuduur. Deze is overigens al goed, de A53 gaat gemiddeld zo’n 1,5 dag mee – alvorens je de telefoon aan de oplader dient te leggen.

Tot slot, een andere wijziging die Samsung dit jaar heeft doorgevoerd is het weglaten van de 3.5mm koptelefoon aansluiting. Uiteraard blijft het wel mogelijk om een Bluetooth headset te gebruiken – bedrade oortjes zijn echter niet langer bruikbaar. De 3.5mm jack verwachten we ook niet terug te zien bij de A54.

Hopelijk wordt de microSD geheugenkaart ondersteuning nog wel gehandhaafd. Deze is helaas niet meer te vinden bij de high-end S-serie modellen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het geheugenkaartslot op den duur ook bij de A-serie modellen achterwege gelaten zal worden. Hierdoor wordt het des te belangrijker om al bij het kopen van een nieuwe telefoon na te denken over de benodigde geheugencapaciteit. Het is echter niet ondenkbaar dat het geheugen van de A54 nog wél uitbreidbaar zal zijn middels een geheugenkaartje.

Samsung Galaxy A54 kopen

Samsung lanceert jaarlijks een groot aantal A-serie modellen. De Galaxy A53 werd net als z’n voorganger in maart geïntroduceerd. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de A54 ook rond maart wordt aangekondigd, de release vindt doorgaans een week of twee later plaats. Bij de A53 leverde Samsung gratis Galaxy Buds Live oordopjes mee tijdens de voorverkoop.

De nieuwe A-serie smartphone zal ongetwijfeld in een reeks uiteenlopende kleuren beschikbaar worden gesteld. Het huidige model is in Nederland verkrijgbaar in drie kleuren: Awesome Black, Awesome Blue en Awesome Peach. In enkele andere landen is de Samsung A53 ook verkrijgbaar in Awesome White. De ‘Peach’ variant is nieuw en vervangt de ‘Violet’ kleurstelling van de A52.

Volgend jaar zal er ongetwijfeld ook weer een nieuwe kleurvariant bijkomen. Denk bijvoorbeeld aan een groene variant – momenteel erg populair bij high-end modellen. Details hieromtrent zijn echter nog schaars. De komende maanden zal er ongetwijfeld meer bekend worden omtrent de next-gen A-serie smartphones van Samsung.

Note to publishers : The presented product renders of the Samsung Galaxy A54 smartphone are created by graphic designer Parvez Khan – aka Technizo Concept. This product is not for sale. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.