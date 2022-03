Galaxy A53 is de opvolger van de Samsung Galaxy A52 De Galaxy A53 is een betaalbare en waterbestendige Samsung telefoon met een 5nm processor, langere software ondersteuning en nieuwe camera features.

Samsung heeft de langverwachte Galaxy A33 en Galaxy A53 aangekondigd. Beide zijn 5G telefoons met een goede prijs/kwaliteit verhouding. De A53 neemt het stokje over van de A52, die net als zijn voorganger tot de meest populaire en best verkochte smartphones van Europa behoort. Het nieuwe model is voorzien van verschillende functies die voorheen alleen op de vlaggenschip toestellen te vinden waren. Ook kan de A53 5G voor het eerst rekenen op 4 jaar Android OS updates en 5 jaar beveiligingsupdates – zodoende kun je extra lang genieten van een up-to-date telefoon.

Binnen de Galaxy A-serie worden de mid-range smartphones van Samsung geplaatst. Afgelopen week werd de Samsung Galaxy A13 al aangekondigd voor de Nederlandse markt. Daar komen nu de A33 en A53 bij. Komende maand wordt er ook de Galaxy A23 5G verwacht, evenals de extra geavanceerde Galaxy A73 5G.

Galaxy A53 toegevoegd aan Samsung A-Serie modellenreeks

De Samsung A53 5G is uitgerust met een 6,5-inch Full HD+ Super AMOLED scherm. Het gaat om een Infinity-O display met een 120Hz refresh-rate. De displaygrootte en resolutie is ongewijzigd. Afgaande op z’n voorganger mag je er vanuit gaan dat het OLED display een erg fijne kijkervaring biedt.

Bovendien zorgt een intelligent algoritme ervoor dat het smartphone scherm beter afleesbaar is in direct zonlicht. De vingerafdruksensor wordt onder het scherm geplaatst. Corning Gorilla Glass 5 zorgt ervoor dat de display optimaal beschermt blijft tegen krassen en stoten.

Via de onderzijde van de telefoon is het sim-compartiment toegankelijk. Ook is hier de USB Type-C aansluiting te vinden, evenals een microfoon en een speaker. De knoppen zijn aan de rechterzijde gesitueerd, met bovenaan de volumetoetsen en direct eronder de power-knop. Het toestel is IP67 gecertificeerd, wat inhoudt dat de Galaxy A53 zowel stof- als waterbestendig is.

Het design heeft veel weg van z’n voorganger, desondanks heeft Samsung wel wat subtiele wijzigingen doorgevoerd die zorgen voor een extra verfijnd ontwerp. De Samsung A53 is een slanke telefoon met een zogenaamd ‘Ambient Edge-ontwerp’, die ervoor zorgt dat de camera naadloos opgaat in de behuizing.

Vernieuwde processor en software

Samsung heeft de Galaxy A53 uitgerust met een nieuwe processor. Hoewel deze niet is gespecificeerd door Samsung, gaat het hoogstwaarschijnlijk om de 5nm Exynos 1280 met octa-core CPU. Deze beschikt over twee Cortex A78 cores met een kloksnelheid van 2,4Ghz en zes Cortex A55 cores @ 2.0Ghz. Dankzij de geïntegreerde 5G modem kun je met deze telefoon ook gebruik maken van alle voordelen die het 5G mobiele internet netwerk te bieden heeft.

Consumenten kunnen de Galaxy A53 5G kopen in twee verschillende geheugenuitvoeringen. Standaard beschikt de telefoon over 6GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Daarnaast wordt er een extra geavanceerde variant beschikbaar gesteld met 8GB / 256GB geheugen. Het is tevens mogelijk om een microSD geheugenkaart te gebruiken, om het opslaggeheugen uit te breiden.

De smartphone draait op het Android 12 besturingssysteem in combinatie met de One UI 4.1 gebruikersinterface. Deze software biedt een fijne all-round gebruikerservaring. Samsung heeft tevens te kennen gegeven dat het nieuwe updatebeleid ook wordt toegepast op de A33 en A53.

Dat betekent dat deze mid-range telefoons een uitzonderlijk lange software ondersteuning bieden van 4 Android OS updates en 5 jaar beveiligingsupdates. Geen enkele andere Android fabrikant biedt zulke lange ondersteuning. Hierdoor kun je simpelweg langer profiteren van de nieuwste functies en een goed beveiligd toestel. Hierdoor zal de smartphone ook meer waard blijven op de tweedehandsmarkt.

Quad-camera met nieuwe nachtmodus

Aangaande de camera’s, er is een 32 megapixel front-camera (f/2.2) beschikbaar. Met deze hoge resolutie camera maak je eenvoudig de mooiste selfies. De A53 is overigens de goedkoopste Samsung telefoon met een punch-hole camerasysteem. Bij de goedkopere A33 is een u-vormige notch toegepast.

Op de achterzijde is er een viervoudige camera geplaatst. Deze bestaat uit een 64 megapixel hoofdcamera met OIS en VDIS-technologie – die zorgdraagt voor scherpe en stabiele opnamen. De hoofdcamera wordt ondersteunt door een 12 megapixel ultra-groothoekcamera, een 5 megapixel dieptecamera en een 5 megapixel macro camera.

Met de verbeterde nachtmodus kun je tot maximaal 12 afbeeldingen tegelijkertijd maken. Hierdoor zien nachtopnames er extra helder uit, met minder ruis. Wil je video’s maken in een omgeving met weinig licht? De frame-rate van de Galaxy A-serie past zich automatisch aan.

De verbeterde portretmodus is nauwkeuriger in het vastleggen van diepte en onderwerp contouren. Met de Fun-modus voeg je eenvoudig speelse filters en effecten toe aan je opnamen. Met Photo Remaster blaas je je oude foto’s van lage kwaliteit nieuw leven in. Tot slot is ook de Object Eraser tool voorhanden, om storende achtergrond elementen uit de foto te verwijderen.

De Samsung Galaxy A53 5G is voorzien van een grote 5.000 mAh batterij, die meer dan voldoende capaciteit levert om de dag door te komen. Volgens Samsung is de batterijduur zelfs twee volle dagen. Opladen kan met een maximaal laadvermogen van 25W.

Afgezien van een nieuwe SoC, vernieuwde software en een verbeterde camera zijn er ook enkele elementen die bij de Galaxy A53 ontbreken ten opzichte van z’n voorganger. Zo is er niet langer een 3.5mm koptelefoon aansluiting beschikbaar. Uiteraard blijft het wel mogelijk om Bluetooth oortjes te gebruiken, zoals de Galaxy Buds 2. Samsung levert ook niet langer een oplader mee bij de nieuwe A-serie modellen. Een snellader werd afgelopen jaar al achterwege gelaten bij de S-serie. In 2022 worden ook de goedkopere telefoonmodellen zonder oplader geleverd. Je kunt of je oude lader gebruiken of een nieuwe kopen, als optionele accessoire.

Samsung Galaxy A53 kopen

De nieuwe Samsung A-serie smartphone is vanaf 1 april 2022 verkrijgbaar in de kleuren Awesome Black, Awesome Blue en Awesome Peach. Voor een los toestel ben je € 450 (6GB/128 GB) kwijt. Daarnaast kun je de Galaxy A53 kopen met 8GB / 256GB geheugen voor € 510. In tegenstelling tot vorig jaar is er ditmaal uitsluitend een 5G model uitgebracht.

Het is per direct mogelijk om een pre-order te plaatsen voor de Galaxy A53 5G. Klanten die een bestelling plaatsen tijdens de voorverkoop ontvangen de Galaxy Buds Live draadloze oortjes gratis, na registratie. De telefoon zal tevens worden aangeboden in combinatie met een abonnement. Doorgaans kun je korting krijgen op de toestelprijs wanneer je de telefoon met abonnement koopt.

In april zal Samsung tevens nieuwe kleuren van de Galaxy Buds2 en Buds Live aankondigen. De nieuwe kleurvarianten Awesome Black, Awesome Blue, Awesome Peach en een Onyx-kleur zorgen voor een goede match met de Galaxy A-serie modellen.