Samsung Galaxy A33 met Exynos 1280 Binnenkort zal Samsung de Galaxy A33 aankondigen, een goedkope 5G telefoon met IP67 rating. Lees hier alles over de specs, van de processor tot de camera.

Samsung heeft in 2022 al verschillende high-end smartphone modellen aangekondigd. Het begon met de Galaxy S21 FE in januari, gevolgd door een drietal Galaxy S22 modellen in februari. Eerder vandaag zijn er ook vier nieuwe budget modellen aangekondigd, de Galaxy A13, de Galaxy A23, de Galaxy M23 en de Galaxy M33. Er worden deze maand nog meer A-serie telefoons verwacht. Het gaat om mid-range modellen met interessante specs en een goede prijs/kwaliteit verhouding. Naast de veelbesproken Samsung Galaxy A53 zal binnenkort ook de Galaxy A33 arriveren. Van beide telefoons wordt dit jaar uitsluitend een 5G model verwacht.

Ahmed Qwaider meldt via Twitter dat de Galaxy A33 en de Galaxy A53 beiden zullen worden aangedreven door de Exynos 1280. LetsGoDigital heeft deze informatie kunnen verifiëren en is er 100% van overtuigd dat deze informatie correct is. De nieuwe processor is gebouwd op het 5nm processor en beschikt over een octa-core CPU. Het gaat om twee Cortex A78 cores met een kloksnelheid van 2,4Ghz en zes Cortex A55 cores @ 2.0Ghz.

De Galaxy A33 met Exynos 1280 zal over 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen beschikken. Ook zal het toestel ondersteuning bieden voor een microSD geheugenkaart, tot maximaal 1TB.

Samsung Exynos 1280 SoC met 5G ondersteuning

Het is nog onbekend of deze chipset overal wordt ingezet. Mogelijkerwijs wordt er differentiatie aangebracht afhankelijk van de regio. Zo meldde gerenommeerde Duitse media onlangs dat de smartphone zal worden aangedreven door de Exynos 1200 gecombineerd met 6GB RAM en 128GB opslag.

De nieuwe Samsung Exynos 1280 is nog niet officieel geïntroduceerd. Toch is het niet helemaal voor het eerst dat er online wordt gesproken over een in ontwikkeling zijnde Exynos 1280 chipset. Ice Universe meldde in november via Twitter en Weibo dat deze 5 nanometer processor in ontwikkeling is, bedoelt voor budget modellen. De prestaties zouden echter onder doen ten opzichte van de Exynos 1080. De tweet is naderhand offline gehaald, desondanks hebben verschillende internationale media hierover gerapporteerd.

Grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, heeft voor LetsGoDigital een serie product renders gemaakt van de verwachte Samsung Galaxy A33 5G. Ook onderstaande YouTube video is gemaakt door Technizo Concept om vast een eerste impressie te krijgen van deze nieuwe 5G budget telefoon van Samsung.



Samsung Galaxy A33 is stof- en waterbestendig

Het nieuwe A-serie model krijgt een ander design dan z’n voorganger. Er wordt opnieuw gekozen voor een plat scherm. Ditmaal zal er echter een u-vormige notch (Infinity-U display) worden toegepast, in plaats van een v-vorm (Infinity-V display).

Op de achterzijde is een rechthoekig camerasysteem zichtbaar. Waar de Galaxy A32 werd voorzien van een waterdruppel camerasysteem zullen de lenzen ditmaal omringt worden door een camera eiland. Het camerasysteem zal veel designelementen delen met de duurdere Galaxy A53. Laatstgenoemde wordt echter niet voorzien een notch, maar van een punch-hole camerasysteem.

Verder heeft LetsGoDigital vernomen dat de Samsung A33 voor het eerst stof- en waterbestendig wordt gemaakt. Het toestel wordt voorzien van een IP67 rating. Afgelopen jaar was de Galaxy A52 het goedkoopste model met een IP-rating. In 2022 zal ook de goedkopere A33 waterbestendig zijn.

Het nieuwe A-serie model zal draaien op Android 12 in combinatie met de One UI 4.1 gebruikersinterface van Samsung. Deze software maakt verschillende nieuwe features mogelijk, die reeds in de duurdere Samsung modellen te vinden zijn. One UI 4.1 biedt meer instelmogelijkheden, de interface is vereenvoudigd, er zijn nieuwe emoji beschikbaar en er zijn meer privacy functies beschikbaar.

48MP quad-camera en in-display vingerafdruksensor

Ahmet Qwaider heeft niet alleen informatie weten te vergaren over de chipset, maar ook over de camera. De Samsung A33 5G krijgt exact dezelfde camera configuratie als de A32 5G. Dit is enigszins opmerkelijk aangezien het A32 4G model over een betere front- en rear-camera beschikt. In 2022 wordt er echter geen 4G model verwacht, toch kiest Samsung ervoor om het nieuwe 5G model niet van een camera upgrade te voorzien.

Het gaat om een 13 megapixel front-camera met een f/2.2 lens. De selfiecamera is tevens inzetbaar voor het voeren van 4K videogesprekken. De viervoudige camera op de achterzijde wordt voorzien van een 48 megapixel hoofdcamera (f/1.8) met OIS, een 8 megapixel ultra-groothoekcamera (f/2.2), een 5 megapixel macro camera (f/2.4) en tot slot een 2 megapixel dieptecamera (f/2.4).

Om de telefoon eenvoudig te kunnen ontgrendelen zal de A33 5G over een in-display vingerafdruksensor beschikken. Dat was ook het geval bij de A32 4G, echter het 5G model werd afgelopen jaar nog voorzien van een vingerafdruksensor die aan de zijkant in de aan-/uitknop werd verwerkt.

Ook de display zal overeenkomen met het 4G model van vorig jaar. Dat betekent dat de Samsung A33 wordt uitgerust met een 6,4” Full HD+ Super AMOLED scherm met een 90Hz refresh-rate. Ter vergelijking, de A32 5G beschikt over een 6,5” HD+ TFT display met een verversingsfrequentie van 60Hz. Het is in ieder geval goed om te zien dat de A33 5G wél wordt voorzien van een AMOLED scherm, met een Full HD resolutie en een 90Hz refresh-rate.

Samsung A33 5G is sneller op te laden dan voorganger

De batterijcapaciteit van 5.000 mAh wordt gehandhaafd. De oplaadsnelheid wordt verhoogd. De A32 4G / 5G biedt ondersteuning voor 15W Fast Charging. Het nieuwe model zal 25W snelladen ondersteunen, zo hebben we inmiddels met zekerheid kunnen vaststellen. De kans is overigens zeer klein dat deze oplader standaard wordt meegeleverd. Bij andere A-serie modellen met 25W support wordt standaard een langzamere 15W lader bijgeleverd. Vermoedelijk zal dit ook voor de Galaxy A33 5G gaan gelden.

Aangaande de afmetingen en het gewicht, Ahmed heeft ons laten weten dat de Samsung A33 5G 186 gram zal wegen. Het toestel is 74.0 x 159,7 x 8.1mm groot. Dat betekent dat de telefoon iets groter, maar ook iets dunner wordt dan de A33 4G (afmetingen: 73.6×158.9×8.4mm). Opmerkelijk aangezien dit toestel over exact dezelfde displaygrootte beschikt.

Liefhebbers van bedrade koptelefoons zijn bij de nieuwe A-serie smartphones van Samsung aan het verkeerde adres. De Galaxy A33 / A53 zullen niet langer over een 3.5mm koptelefoon aansluiting beschikken. De goedkopere Galaxy A13 en Galaxy M23 worden nog wel voorzien van een koptelefoonaansluiting.

Verwacht wordt dat de Galaxy A33 5G later deze maand officieel wordt geïntroduceerd. Vermoedelijk gaat deze telefoon voor €369 (8GB/128GB) in de verkoop. Er worden vier verschillende kleurvarianten verwacht: zwart, wit, blauw en perzik.

