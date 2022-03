Samsung Galaxy M23 5G smartphone Samsung ontwikkelt meerdere nieuwe budget modellen, waaronder de Galaxy M23. Dit wordt een goedkope 5G telefoon met Android 12 en een grote batterij.

Nu de Galaxy S21 FE en de Galaxy S22 modellen officieel zijn geïntroduceerd is het wachten op de meest betaalbare telefoons van Samsung. Er wordt al geruime tijd gesproken over de Galaxy A53, de Galaxy A33 en de Galaxy A13. Deze telefoons wordt later deze maand of uiterlijk in april verwacht. Daarnaast voert Samsung goedkope modellen binnen de M-serie. Eén van de in ontwikkeling zijnde M-serie smartphones is de Galaxy M23.

De afgelopen weken is de Samsung M23 al verschillende certificeringsinstanties gepasseerd, waaronder de FCC en Bluetooth SIG. Ook verscheen de telefoon in de Geekbench benchmark database. Niet lang erna werd het toestel ook gespot in de Google Play Console database. Nu zijn tevens de eerste officiële product renders online verschenen via MySmartPrice.

Samsung Galaxy M23 met vernieuwd camera design

De Samsung Galaxy M23 krijgt een vernieuwd ontwerp, dat in lijn ligt met de verwachte A-serie telefoons. In plaats van een vierkante cameramodule wordt er ditmaal gekozen voor een rechthoekig vormgegeven triple-camera. Minstens net zo opvallend, Samsung zal de M23 ook voorzien van 5G support. Het wordt daarmee één van de goedkoopste 5G telefoons die Samsung in 2022 zal uitbrengen.

De nieuwe M-serie telefoon wordt vermoedelijk uitgerust met een 6,6-inch TFT displaypaneel met een Full HD+ resolutie. Het scherm zal 16 miljoen kleuren kunnen tonen en wordt gekenmerkt door een 120Hz refresh-rate. Het betreft een budget telefoon met redelijk brede schermranden. Er wordt een v-vormige notch aangebracht voor de selfiecamera. Details omtrent de resolutie van deze front-camera zijn nog onbekend.

Onder de motorkap wordt de 8nm Qualcomm Snapdragon 750G chipset geplaatst met geïntegreerde 5G modem (X52). Deze SoC is onder andere ook toegepast voor de populaire Galaxy A52 5G. Vermoedelijk wordt er ditmaal gekozen voor 6GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Dat betekent dat er 2GB RAM extra wordt ingebouwd, dit zal de algehele prestaties ongetwijfeld ten goede komen. Een microSD geheugenkaart zal tevens worden ondersteunt, tot een maximum van 1TB.

Het lijkt erop dat de Galaxy M23 5G uit de doos op Android 12 zal draaien, hier zal de Samsung One UI Core 4.1 gebruikersinterface overheen geplaatst worden. Samsung heeft het updatebeleid onlangs herzien. De duurdere telefoons van het merk kunnen voortaan rekenen op 4 jaar Android OS en 5 jaar beveiligingsupdates. Voor de M23 geldt hoogstwaarschijnlijk dat er 3 jaar Android OS updates worden uitgerold.

Samsung M23 met 3.5mm koptelefoon aansluiting

Op de achterzijde wordt een drievoudige camera geplaatst. Vermoedelijk gaat het om een 50MP (f/1.8) hoofdcamera, daarnaast zal er een 8MP (f/2.2) ultra-groothoekcamera en een 2MP (f/2.4) macro sensor worden ingebouwd. Video’s kunnen in 4K resolutie @ 30fps worden opgenomen.

De knoppen zullen op de gebruikelijke plaatsen worden geplaatst. Oftewel, aan de rechterzijde worden de volumetoetsen geplaatst en de power-knop. In de aan-/uitknop wordt tevens de vingerafdruksensor geïntegreerd. Het betreft een dual sim telefoon, waarvan het compartiment bereikbaar is via de linkerzijde van het toestel.

Tot slot wordt er aan de onderzijde een 3.5mm koptelefoon aansluiting opgenomen. De meeste A-serie modellen zullen het in 2022 zonder deze aansluiting moeten doen. Bij de Samsung M23 5G zal de 3.5mm jack nog wel voorhanden zijn. Ook wordt aan de onderzijde een enkele speaker geïmplementeerd.

De USB Type-C poort wordt tevens aan de onderzijde opgenomen, bedoelt om de telefoon op te kunnen laden. Over de batterijcapaciteit is nog geen concrete informatie bekend. Vermoedelijk gaat het om een 6.000 mAh batterij. Daarnaast zal de smartphone ondersteuning bieden voor 25W Fast Charging.

Er worden ten minste drie kleurvarianten verwacht: lichtblauw, perzik oranje en donkergroen. De blue en peach kleurstelling zal ook worden toegepast bij de A33 / A53. Over de prijs is nog geen informatie bekend. De Galaxy M22 4G werd afgelopen jaar in Nederland voor €240 in de markt gezet. Ditmaal zal de smartphone standaard over 5G beschikken, zodoende ligt het in de lijn der verwachtingen dat de prijs iets hoger zal uitvallen.