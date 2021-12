Samsung Galaxy A53 In 2022 zal Samsung de Galaxy A53 introduceren. Een 5G telefoon met een helder display, quad-camera en een grote batterij – maar zonder 3.5mm jack.

Toon pagina inhoud

Samsung produceert jaarlijks een groot aantal smartphone modellen. Hoewel de meeste aandacht doorgaans uitgaat naar de high-end Galaxy S-serie en de opvouwbare Z-serie modellen, zijn het de budget en mid-range A-serie toestellen die zorgdragen voor de hoogste verkoopaantallen. Van goedkoop naar duur heeft Samsung dit jaar de Galaxy A02, de A12, de A22, de A32, de A42, de A52 en de A72 aangekondigd – daarnaast zijn er ook enkele extra krachtige ‘s’ varianten geïntroduceerd, zoals de Galaxy A52s.

De Galaxy A5x behoort al jaren tot de best verkochte telefoons van Samsung. Zodoende kijken velen inmiddels uit naar de opvolger van de Galaxy A52. Het nieuwe model wordt rond maart 2022 verwacht. Afgelopen maand werd het design van de Galaxy A53 5G al bekend. Qua ontwerp zal de smartphone veel similariteiten kennen met z’n voorganger, desondanks zijn er wel een aantal kleine verschillen te bespeuren.

Samsung A53 5G zonder 3.5mm jack

Aan de hand van alle beschikbare informatie heeft in-house grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, een serie 3D product renders gemaakt van de Samsung A53. Op de productbeelden wordt het nieuwe A-serie model afgebeeld in een witte kleur. Verwacht wordt dat het toestel daarnaast in het zwart, lichtblauw en oranje op de markt wordt gebracht.

De meest opvallende wijziging wordt zonder twijfel het weglaten van de 3.5mm jack. Galaxy S-serie gebruikers moeten het al langer stellen zonder koptelefoonaansluiting. Sommigen vinden dit geen probleem en maken net zo lief gebruik van een draadloze Bluetooth headset.

Anderen kiezen specifiek voor een Galaxy A-serie smartphone omdat deze modellen wél over een 3.5mm aansluiting beschikken. Deze doelgroep zal komend jaar de overweging moeten maken om over te stappen op een ander merk, want inmiddels is duidelijk dat Samsung deze geliefde aansluiting niet alleen achterwege zal laten bij de A53, maar ook bij de Galaxy A73 en A33.

Door het ontbreken van een 3.5mm koptelefoon ontstaat er extra ruimte aan de onderzijde, zodoende wordt het sim-kaart compartiment verplaatst vanuit de bovenzijde naar de onderzijde. Tevens vind je hier de USB-C aansluiting, een microfoon en een speaker.

Het toestel krijgt een mooi beeldvullend scherm, hoewel de onderste schermrand nog altijd redelijk dik zal zijn. Verwacht wordt dat de displaygrootte en resolutie gelijk blijft. Mogelijk wordt de displayhelderheid wel verhoogd, de A52 heeft een piekhelderheid van 800 nits. Vermoedelijk zal het platte 6,5” Full HD+ AMOLED display over een 120Hz refresh-rate beschikken. Dat is tevens het geval bij de Galaxy A52 5G, het 4G model daarentegen heeft een 90Hz scherm.

Dankzij de hoge refresh-rate zien bewegende beelden en animaties er veel vloeiender uit. Ook tijdens het scrollen door lange webpagina’s komt deze feature goed van pas. Doordat het scherm 120x per seconde ververst wordt, is er geen sprake van vertragingen en oogt alles bijzonder soepel en vloeiend.

Net als bij z’n voorganger zal de Samsung Galaxy A53 5G worden uitgerust met een in-display vingerafdruksensor. In onze Galaxy A52 review constateerde we destijds dat deze sensor accuraat werkt, maar zeker niet tot de allersnelste in z’n soort behoort. Of het nieuwe model wordt voorzien van een verbeterde vingerafdrukscanner blijft vooralsnog onbekend.

Verder zal de telefoon iets smaller worden dan z’n voorganger. Het toestel wordt naar verwachting 8,14mm dik – ten opzichte van 8,4mm bij de A52. Daarnaast krijgt de A53 een platte achterzijde, zonder afgeronde hoeken. Deze design update verwachten we ook bij de Galaxy S22 terug te zien. De fysieke knoppen worden, zoals gebruikelijk bij Samsung telefoons, aan de rechterzijde van het toestel gepositioneerd. Met boven de volumetoetsen en daaronder de aan-/uitknop.

Foto en video opnames maken

Om selfies te kunnen maken wordt er een ponsgat camera geïntegreerd. Vermoedelijk gaat het opnieuw om een 32 megapixel beeldsensor. Samsung voorziet de A5x modellenreeks doorgaans van een hoge resolutie selfiecamera. Hoge getallen slaan aan bij jongeren, die een belangrijke doelgroep vormen voor de A-serie modellen.

Uiteraard zullen er ook weer tal van filters en effecten beschikbaar zijn om je selfies mee op te fleuren. Daarnaast is het mogelijk om achtergrondvervaging te activeren – waardoor het onderwerp er beter uit springt. De front-camera zal tevens inzetbaar zijn voor het voeren van videogesprekken. Video’s kunnen met de front-camera in 4K UHD @ 30fps worden vastgelegd.

Op de achterzijde van de Galaxy A53 wordt een viervoudige camera geplaatst. Qua design zal deze nagenoeg identiek zijn aan het quad-camerasysteem van de A52. Het ontwerp wordt verder verfijnd met vloeiende rondingen, waardoor deze mooier overloopt in het achterpaneel.

Over de camera configuratie is nog bijzonder weinig bekend. Hoogstwaarschijnlijk zal het 2022 model opnieuw worden uitgerust met een 64 megapixel hoofdcamera. Deze zal tevens over een optisch beeldstabilisatiesysteem (OIS) beschikken. De Samsung A73 wordt naar verwachting het eerste en enige A-serie model dat voorzien wordt van een 108MP camera.

Of de 12MP ultra-groothoekcamera, de 5MP macro-camera en de 5MP dieptecamera gewijzigd worden blijft nog even een verrassing. Er is echter een reële kans dat het camerasysteem in 2022 minimale wijzigingen zal ondergaan, om zodoende de kostprijs te kunnen drukken en de toenemende concurrentie met Chinese merken het hoofd te kunnen bieden.

Android 12 smartphone

De Galaxy A53 5G wordt één van de eerste Samsung smartphones die uit de doos op Android 12 draait. Voor die tijd wordt eerst nog de Galaxy S22 serie verwacht, in februari 2022. Een maand (of uiterlijk twee manden) later zal de A53 ten tonele verschijnen. Mogelijkerwijs wordt dit toestel gelijktijdig met de Galaxy A33 gepresenteerd – die eveneens op het nieuwe Android 12 OS zal draaien. De A73 wordt enige tijd later verwacht.

Samsung biedt 3 jaar Android OS updates en 4 jaar beveiligingsupdates. Dat betekent dat Samsung A53 gebruikers door de tijd heen een update mogen verwachten naar Android 13, Android 14 en uiteindelijk ook naar Android 15 – tegen die tijd zitten we in 2025 en wordt het tijd om uit te kijken naar een nieuwe telefoon.

Over de chipset is vooralsnog weinig informatie bekend. Hoogstwaarschijnlijk wordt er opnieuw een Qualcomm Snapdragon SoC ingezet. Onder de motorkap van de A52 5G is de Snapdragon 750G te vinden. De later geïntroduceerde A52s wordt aangedreven door de extra krachtige Snapdragon 778G.

Bij de Galaxy A52 koos Samsung er overigens voor om zowel een 4G als een 5G model uit te brengen. In 2022 wordt er uitsluitend een 5G model verwacht. Vermoedelijk worden er meerdere geheugenvarianten uitgebracht met 6GB / 8GB RAM en 128GB / 256GB ROM.

Verwacht wordt dat Samsung de Galaxy A-serie modellen in 2022 nog wel zal voorzien van een microSD geheugenkaart slot, om het opslaggeheugen uit te kunnen breiden. Deze functionaliteit is sinds dit jaar helaas niet langer terug te vinden bij de Galaxy S21 serie. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Samsung er op den duur voor zal kiezen om dit compartiment ook achterwege te laten bij de A-serie modellen. Komend jaar lijkt daar echter nog geen sprake van te zijn.

Aangaande de batterijcapaciteit, GalaxyClub meldde afgelopen maand dat de batterijcapaciteit wordt vergroot. De A53 wordt hoogstwaarschijnlijk voorzien van een 4.860 mAh accu. Dat is beduidend groter dan de 4.500 mAh batterij die in z’n voorganger te vinden is – ondanks dat de A52 over een soortgelijk 6,5” 120Hz scherm beschikt.

In de praktijk zal dit betekenen dat de Galaxy A53 een nog langere accuduur levert dan z’n voorganger – die het bij gemiddeld gebruik zo’n twee dagen volhoudt. Helaas loopt Samsung niet bepaalt voorop als het gaat om snellaad technologie. Vermoedelijk zal het 2022 model opnieuw ondersteuning bieden voor 25W bedraad opladen. Daarnaast zal wireless charging tot de mogelijkheden behoren.

Het is nog even afwachten of en welke oplader Samsung zal meeleveren. Ga er maar vast vanuit dat er in ieder geval geen 25W lader wordt meegeleverd. Mogelijkerwijs wordt er opnieuw voor gekozen om een langzamere 15W oplader mee te leveren.

Verder mag je er vanuit gaan dat de telefoon opnieuw IP67 gecertificeerd wordt. Dat betekent dat de telefoon zowel stof- als waterbestendig is. Gedurende 30 minuten kun je het toestel maximaal 1 meter diep onder water houden. Een flinke bui regen zal dan ook geen kwaad kunnen.

Samsung Galaxy A53 Prijs & Verkrijgbaarheid

De Galaxy A52 is sinds maart dit jaar verkrijgbaar als 4G en 5G model voor een vanaf prijs van respectievelijk €350 en €430. Van de Galaxy A53 wordt uitsluitend een 5G variant verwacht. Mogelijkerwijs wordt de prijs iets naar beneden bijgesteld, denk aan een adviesprijs van zo’n €400.

Ten slotte lijken er weinig nieuwe functies toegevoegd te worden -afgezien van nieuwe hardware en software- en de 3.5mm koptelefoon aansluiting zal achterwege worden gelaten. Om dit van oudsher populaire model betaalbaar te houden voor een groot publiek zal Samsung het toestel voor een scherpe prijs/kwaliteit verhouding de markt moeten zetten.

Over de introductie- en release datum is vooralsnog geen informatie bekend. Eerder maakte Koreaanse media al bekend dat de Zuid-Koreaanse fabrikant voornemens is om 28 miljoen exemplaren te produceren van deze Samsung telefoon. De productie zal in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden. Vermoedelijk zal dit erin resulteren dat de Samsung A53 5G rond maart/april 2022 zal arriveren.

Note to publishers : The 3D product renders of the Samsung Galaxy A53 5G are created by Parvez Khan, aka Technizo Concept in collaboration with LetsGoDigital. This product is not for sale. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.