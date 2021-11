Samsung Galaxy S22 smartphone design bevestigd door insider Aanschouw hier de Galaxy S22 in een spookachtig Halloween thema en lees meer over de verwachte features, de camera, de prijs en de release datum.

Afgelopen maand wist LetsGoDigital samen met Super Roader het waarschijnlijke design van Samsung’s volgende topmodel te onthullen. De Samsung Galaxy S22 Ultra krijgt een S Pen compartiment en een waterdruppel camera ontwerp. De S-serie 2022 modellenreeks zal uiteraard niet alleen uit een Ultra model bestaan. Er wordt ook een basismodel verwacht, in de vorm van een Galaxy S22 evenals een Galaxy S22 Plus. Nu het design van de Ultra bekend is, vraagt menigeen zich af hoe de camera van de andere twee modellen eruit komt te zien.

Normaliter kiest Samsung ervoor om de nieuwe S-serie modellen van een vergelijkbaar cameraontwerp te voorzien. Zo werd er bij de Galaxy S21 serie gekozen voor een metalen camera eiland, die optisch doorloopt tot aan de zijkant en bovenzijde van de telefoon. Hoewel het aantal camera’s varieerde per model, hadden de drietal S21 modellen wel een soortgelijk cameraontwerp.

Samsung S22 camera design

Zodoende rijst de vraag; wordt de Galaxy S22 en S22 Plus ook voorzien van een waterdruppel camera systeem, net zoals het Ultra model? Inmiddels kunnen we deze vraag met zekerheid beantwoorden als ‘Nee’. De Galaxy S22 en S22+ krijgen een nagenoeg identiek ontwerp als hun voorganger.

Dit blijkt uit nieuwe informatie die wij hebben ontvangen van Super Roader, een Zuid-Koreaans oud-Samsung medewerker. Om de bron te beschermen kunnen wij helaas niet uitweiden over het type informatie dat we hebben ontvangen, noch kan deze rechtstreeks gepubliceerd worden. Desondanks hebben we wel kunnen vaststellen dat de S22 (Plus) een beduidend ander design krijgt als de S22 Ultra.

Aan de hand van de door ons verkregen informatie heeft de Italiaanse digitale kunstenaar Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, een serie product renders gemaakt van de verwachte Samsung Galaxy S22 5G. Het Plus model zal overigens vergelijkbare designkenmerken krijgen als het basismodel – afgezien van de grootte.

De beelden zijn gemaakt in de sfeer van Halloween. Uiteraard ontbreekt ook de uitgeholde pompoen niet, waar een eng gezicht uit is gesneden – ook wel Jack O’Lantern genoemd, gebaseerd op een Iers volksverhaal.

Afgelopen week werd door Ice Universe getwitterd dat de Galaxy S22 een platte voor- en achterzijde krijgt. Dit is tevens zichtbaar gemaakt in de productbeelden van Snoreyn. De randen worden overigens niet net zo plat als bij de iPhone 13 – aangezien dit ten koste zou gaan van de grip.

Daarnaast is er nog een minimalistisch verschil te herkennen ten opzichte van de S21 serie. Het metalen camera eiland dat optisch doorloopt naar de zijkant van het toestel zal bij de 2022 modellen een minder ronde afwerking krijgen.

Het is toch opmerkelijk te noemen dat Samsung het camera design van de S22 (Plus) in grote mate gelijk houdt aan de S21 (Plus). Voorgaande jaren werd het design telkens herzien. Mogelijkerwijs is hiervoor gekozen vanuit een kostenoverweging. Ten slotte heeft Samsung beduidend slechtere verkoopresultaten behaalt met de S21 serie dan voorgaande jaren.

Hoe dan ook, duidelijk is dat Samsung ditmaal een grotere differentiatie zal aanbrengen tussen de twee basismodellen en het topmodel – laatstgenoemde zal ditmaal veel meer similariteiten krijgen met de Galaxy Note line-up. Dat geldt zowel qua functies als design.

Onderstaand is de YouTube video van de Zuid-Koreaanse SuperRoader te zien, waarin hij dieper ingaat op het design van de Galaxy S22. Via het instellingen icoontje kun je de vertaling aanzetten.



Galaxy S22 krijgt een 6,06” display

Verwacht wordt dat de Samsung S22 wordt uitgerust met een plat 6,06-inch Full HD+ display. Dat betekent dat de afmetingen iets kleiner worden dan voorheen. Ter vergelijking, de S21 beschikt over een 6,2” scherm. Ook het Plus model zal in formaat krimpen, deze wordt hoogstwaarschijnlijk voorzien van een 6,55” display, in plaats van 6,7”.

De 19.5:9 beeldschermverhouding blijft intact. Ook de resolutie blijft gelijk, dat geldt tevens voor de 120Hz refresh-rate. De schermranden worden bij het nieuwe model verder verkleind, waardoor er een grotere screen-to-body ratio ontstaat. Ook wordt de bezel symmetrisch gemaakt, dit zal ongetwijfeld bijdragen aan een extra stijlvolle uitstraling.

Over de display helderheid is vooralsnog geen informatie bekend. Wel meldde Ice Universe vorige week via Twitter dat de Galaxy S22 Ultra het helderste display krijgt dat Samsung ooit heeft toegepast. Mogelijkerwijs zal ook de displayhelderheid van de andere twee S-serie modellen worden verbeterd. De huidige S21 Ultra heeft een piekhelderheid van 1500 nits – dit is momenteel Samsung’s helderste display. Bij de S21 gaat het om een piekhelderheid van 1300 nits.

50MP triple-camera & Android 12 OS

De camera configuratie lijkt inmiddels bekend te zijn. De 10MP front-camera zal vermoedelijk gelijk blijven. Op de achterzijde wordt opnieuw een triple-camera geplaatst, de configuratie van dit camerasysteem wordt wel gewijzigd. Hoogstwaarschijnlijk wordt de nieuwe Samsung ISOCell GN5 toegepast voor zowel de S22 als S22+. Dit is een 50 megapixel beeldsensor met grote 1,0µm pixels en verbeterde autofocus prestaties.

De 12 megapixel ultragroothoekcamera wordt hoogstwaarschijnlijk gehandhaafd. Daarnaast wordt verwacht dat de Samsung Galaxy S22 wordt uitgerust met een nieuwe telefoto camera. Vermoedelijk gaat het om dezelfde 3x optische zoom camera die ook in de S21 Ultra te vinden is. Dit is een 10MP image sensor.

Hoewel deze beeldsensor een lagere resolutie heeft dan de 64MP zoomcamera die in de S21 wordt toegepast, zal deze lens wel verbeterde zoomprestaties leveren. Het huidige model biedt namelijk 3x hybrid zoom. De nieuwe beeldsensor zal 3x optische zoom ondersteunen – zonder enig verlies van beeldkwaliteit.

De nieuwe Galaxy S-serie smartphones zullen draaien op het Android 12 besturingssysteem in combinatie met One UI 4. Ook de chipset wordt vernieuwd. De Europese modellen worden naar alle waarschijnlijkheid aangedreven door de Samsung Exynos 2200 met AMD GPU. In veel andere werelddelen zal de Qualcomm Snapdragon 898 worden ingezet. Beide chips zullen 5G ondersteuning bieden.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er verschillende geheugen varianten worden uitgebracht. Ten slotte is inmiddels duidelijk dat de Galaxy S22 modellen geen microSD geheugenkaart ondersteuning zullen bieden – zoals helaas ook al het geval was bij de S21 serie. Vermoedelijk zal de basisvariant opnieuw worden voorzien van 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen.

Batterij & Opladen

Aangaande de batterijcapaciteit, de Samsung S22 5G wordt naar verluidt uitgerust met een 3.700 mAh batterij. Dat is kleiner dan de 4.000 mAh accu die in de S21 te vinden is. Het scherm wordt echter ook iets kleiner, daarnaast zal de nieuwe chipset ongetwijfeld extra energiezuinig worden. Mogelijkerwijs zal dit straks betekenen dat het nieuwe model een vergelijkbare batterijduur levert als z’n voorganger.

Opladen zal helaas niet sneller gaan, de S22 zal opnieuw ondersteuning bieden voor slechts 25W bedraad opladen. Onbegrijpelijk! Zeker aangezien er al langer bekend is dat er een 65W Samsung oplader in de maak is. Bovendien lanceerde Samsung in 2019 al telefoons die 45W ondersteuning boden – denk aan de Galaxy Note 10 Plus.

Mogelijkerwijs zullen gebruikers van de S22+ en S22 Ultra meer geluk hebben. Deze telefoons worden naar verluidt compatibel gemaakt met een 45W oplader. Helemaal zeker is dit echter nog niet, recentelijk zijn namelijk alle drie de modellen gecertificeerd in China, waarbij melding wordt gemaakt van een 25W lader.

Ongeacht hoe snel het toestel opgeladen kan worden, een oplader zal niet standaard worden meegeleverd. Deze trend is het bedrijf reeds ingeslagen ten tijde van de Galaxy S21 lancering. Je kunt besluiten om je oude (langzame) oplader te blijven gebruiken of een nieuwe aan te schaffen als optionele accessoire.

Doelstellingen Samsung S-serie 2022 modellen

Vorige maand publiceerde het Zuid-Koreaanse nieuwsmedium The Elec dat Samsung ditmaal extra wil inzetten op het basismodel. Het zou Samsung’s doel zijn om met het basismodel 50% tot 60% van de totale verkopen van de S22 serie te realiseren. Het Plus model moet zo’n 20% van de verkoopaantallen gaan afdekken en het Ultra model zo’n 20% – 30%.

Normaliter liggen de doelstellingen voor het basis en plus model niet zover uit elkaar. Het is de eerste keer dat Samsung opzettelijk één model uit de serie heeft geselecteerd om extra veel van te produceren, aldus The Elec. Ter vergelijking, bij de S21 serie was het basismodel goed voor zo’n 40% en de andere twee modellen voor zo’n 30%.

Samsung zou in eerste instantie zo’n 20 miljoen exemplaren van de Galaxy S22 serie willen produceren. Dat is vrij conservatief. Ten slotte werd er ten tijde van de S21 serie initieel ingezet op 26 miljoen exemplaren, dat rond de launch werd verhoogd tot 30 miljoen exemplaren.

Samsung heeft overigens niet alleen de verkoopverwachtingen van de nieuwe S-serie smartphones herzien. Ook voor andere telefoon modellen heeft het bedrijf de doelstellingen en verwachtingen bijgesteld, door de aanhoudende chiptekorten veroorzaakt tijdens de corona pandemie.

Gisteren maakte Roland Quandt bekend dat Samsung inmiddels is begonnen met het opvoeren van de massaproductie van onderdelen voor alle Galaxy S22-modellen. Nu de productie is begonnen blijft het alleen nog even de vraag; Wanneer de S22 serie wordt verwacht?

Wanneer kun je de Galaxy S22 kopen?

Er is inmiddels al veel gezegd en geschreven omtrent de verwachte release datum van de nieuwe S-serie smartphones. Samsung koos dit jaar voor een introductie in januari, dat was een maand eerder dan voorgaande jaren. Lange tijd werd er vanuit gegaan dat de S22 ook in januari zal arriveren.

Het zou echter ook goed kunnen dat Samsung de release zal uitstellen tot begin / halverwege februari. Er is namelijk nog een nieuw S-serie device op komst; de langverwachte Galaxy S21 FE. Deze mobiele telefoon staat op de planning om op 11 januari 2022 geïntroduceerd te worden. Zodoende is het aannemelijk dat Samsung de S22 serie pas enkele weken later zal aankondigen. Samsung zal uiteraard weer een groots Galaxy Unpacked evenement opzetten om de nieuwe modellen te onthullen.

Volgens Super Roader heeft Samsung de definitieve introductiedatum voor de Galaxy S22 serie nog niet vastgesteld. Ook Ice Universe gaf afgelopen week te kennen dat de release datum nog bepaalt dient te worden. Volgens Ice overweegt Samsung om het Galaxy Unpacked 2022 evenement in te plannen in de laatste week van januari. De toestellen zullen dan logischerwijs vanaf februari verkrijgbaar zijn.

Wel is inmiddels bekend dat de Samsung S22 in ten minste vier kleuren zal debuteren: zwart, wit, groen en rosé goud. Aangaande de adviesprijs tasten we vooralsnog in het duister. De Samsung Galaxy S21 (8GB/128GB) ging voor een vanaf prijs van €850 in de verkoop. Dat was €150 goedkoper dan z’n voorganger kostte ten tijde van de lancering. Hiervoor werden echter ook behoorlijk wat concessies gedaan.

Het nieuwe model zal veel similariteiten hebben met de S21 – hoewel zowel het scherm als de accu iets kleiner worden. Vermoedelijk zal dit ertoe resulteren dat de verkoopprijs gelijk blijft, of in ieder geval niet stijgt. De komende weken zal er ongetwijfeld meer bekend worden aangaande de release datum, de prijs en andere nieuwe features.

Note to publishers : The Samsung Galaxy S22 product renders presented in this article are created by the Italian digital artist Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn). The 3D renders are based on rumors (not fan-made) and meant for illustrative purposes only. This product is not (yet) for sale. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.