Samsung Galaxy S21 ontvangt eind 2021 Android 12 update Samsung is begonnen met de ontwikkeling van One UI 4.0, op basis van Android 12. Eind 2021 zal de update worden uitgerold naar de Galaxy S21 serie.

Toon pagina inhoud

Samsung is al jaren heer en meester op het gebied van smartphones. Hoewel de Zuid-Koreaanse fabrikant in toenemende mate te maken heeft met concurrentie uit China, blijft Samsung de onbetwiste marktleider. Eén van de punten waarop Samsung voorloopt ten opzichte van de concurrentie is het updatebeleid. Samsung biedt standaard drie jaar OS updates en vier jaar beveiligingsupdates voor de meeste Galaxy smartphones. Het lijkt erop dat de begin dit jaar geïntroduceerde Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra dit jaar nog een update zullen ontvangen naar Android 12.

Afgelopen maand stelde Google tijdens de jaarlijkse I/O conferentie de publieke Android 12 Beta beschikbaar voor download. Inmiddels is de eerste update op deze bèta al uitgerold. De bètaversie kan uiteraard gedownload worden op een Google Pixel smartphone, maar bijvoorbeeld ook op telefoons van Asus, OnePlus, Xiaomi, TCL, Vivo en ZTE. Samsung smartphones ondersteunen de bèta niet – zoals elk jaar het geval is. Dit komt doordat Samsung haar eigen One UI bètaprogramma opzet, op basis van de nieuwe Android versie.

Android 12 update voor Samsung Galaxy S21

Op de Nederlandse website AndroidWorld valt te lezen dat Samsung inmiddels is begonnen met het bèta programma voor de Galaxy S21 serie. Ook Max Weinbach meldt via Twitter dat de update eind dit jaar, mogelijk in December, zal worden uitgerold. Samsung heeft uiteraard nog niet reageert op de berichtgeving.

Desalniettemin lijkt het nieuws geloofwaardig, ten slotte ontvingen de Galaxy S20 devices ook in december 2020 een update naar Android 11 / One UI 3.0. Het nieuwe Android 12 OS zal in augustus 2021 officieel geïntroduceerd worden door de Amerikaanse zoekmachinegigant. De Google Pixel 6 zal vervolgens de eerste smartphone worden die uit de doos op Android 12 draait.

Zodra de definitieve versie beschikbaar is, wordt de Samsung One UI interface hierop aangepast. Onlangs verschenen de eerste beelden al online van een Samsung telefoon waarop de nieuwe One UI 4.0 interface te zien was. De software schil toont een volledig nieuw design, dat meer aansluit bij het ‘Material You-design’ van Google Pixel smartphones.

Samsung zal de One UI 4.0 software-update als eerste uitrollen op haar high-end devices, zoals de Galaxy S21 serie. Afgaande op vorig jaar is het aannemelijk dat ook het goedkoopste model binnen deze serie dit jaar nog wordt voorzien van een Android 12 update. De Samsung Galaxy S21 FE wordt in augustus verwacht, als goedkoopste telg binnen de S21 line-up.

Aangaande de functies, het nieuwe Android besturingssysteem wordt nog gebruikersvriendelijker dan voorheen. Versie 12 biedt een herontworpen interface met vernieuwde widgets en notificatiebalk. Ook zijn er extra privacy instellingen voorhanden en algemene instellingen worden gebundeld onder één knop. Aangezien het momenteel om een bèta versie gaat, kunnen bepaalde instellingen en/of mogelijkheden nog veranderen of worden toegevoegd, aan de hand van gebruikerservaringen.