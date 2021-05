Google Pixel 6 Pro met curved display en telefotocamera Google voorziet de Pixel 6 Pro van een 6,67” curved AMOLED display, een in-display vingerafdruksensor en een triple camera met periscopische zoomlens.

Afgelopen week raakte het nieuws rondom de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro smartphones in een stroomversnelling nadat er verschillende product renders online verschenen waarop een volledig herontworpen smartphone te zien was. Hoewel de 3D renders een camerasysteem toonde met drie ronde cameralenzen, duurde het niet lang voordat er op Twitter een foto gedeeld werd waarop te zien was dat de Pixel 6 Pro over een periscopische zoomlens en een flicker sensor zal beschikken.

Deze informatie wordt nu bevestigd door Steve McFly, aka OnLeaks. Steve is in z’n tijdmachine gestapt om de laatste informatie te kunnen delen aangaande de Pixel 6 smartphones. In samenwerking met Digit.in worden de meest accurate renders tot op heden weergegeven. Gelijktijdig is er ook meer informatie bekend geworden aangaande de specs.

Google Pixel 6 Pro 5G smartphone met periscopische camera

Nadat Google afgelopen jaar besloot om slechts één smartphone model uit te brengen, de Google Pixel 5, worden er dit jaar weer twee modellen verwacht. Het grotere model zal ditmaal echter geen ‘XL” benaming krijgen, in plaats daarvan lijkt Google de voorkeur te geven aan de naam ‘Pro’. Waarschijnlijk zal er ditmaal ook meer differentiatie tussen beide modellen worden aangebracht. Zo lijken de nieuwe modellen niet alleen in grootte van elkaar te verschillen, maar bijvoorbeeld ook qua camerasysteem.

De Pixel 6 Pro zal naar verluidt over een 6,67-inch curved AMOLED scherm beschikken. Het wordt daarmee de grootste Google smartphone tot nu toe en de eerste met een afgerond scherm. Over de displayresolutie en refresh-rate is nog geen informatie bekend. De schermranden worden verder verkleind en voor het eerst zal er een in-display vingerafdruksensor geïntegreerd worden. Bovenin het scherm, in het midden, wordt een gaatje gemaakt voor de selfiecamera. Voor een Google Pixel smartphone met underscreen camera lijkt het nog wat te vroeg te zijn,

De afmetingen van het Pro model zijn (LxBxD): 163.9 x 75.8 x 8.9mm. Ter hoogte van het camerasysteem is het toestel beduidend dikker en bedragen de afmetingen zo’n 11.5mm. Het cameraeiland is horizontaal weergegeven en herbergt een drievoudig camerasysteem. Naast een groothoek lens en een ultragroothoek lens zal de Google Pixel 6 Pro ook een periscopische telefotocamera bevatten, om in te kunnen zoomen zonder kwaliteitsverlies. Over de resolutie van de camera’s en over het zoombereik is nog geen informatie bekend.

Daarnaast is er nog een extra sensor zichtbaar, dit is waarschijnlijk een Spectral/Flicker sensor. Deze sensor detecteert de flikkersnelheid -bijvoorbeeld bij LCD schermen en LED verlichting- waarna de belichting van de camera automatisch wordt aangepast om ongewenste streepvorming tegen te gaan. Tenslotte is er rechts van het camerasysteem ook nog een flitser gepositioneerd.

Uniek wordt ook de kleuren combinatie. Google heeft in het verleden vaker een two-tone design toegepast. Daar wordt de horizontale cameramodule ditmaal tussengeplaatst, wat voor een uniek design zorgt. De nieuwe Pixel 6 serie wordt naar verluidt aangedreven door Google’s custom-made chip genaamd ‘Whitechapel’. Details omtrent deze SoC zijn nog schaars. Je mag er in ieder geval vanuit gaan dat het nieuwe model ook 5G ondersteuning zal bieden.

Sprekende over 5G, afgelopen week werd tijdens het Google I/O 2021 bekend dat Nederlandse gebruikers die Android 12 downloaden op een Pixel 4a 5G of een Pixel 5 smartphone vanaf heden ook gebruik maken van het snelle 5G mobiele internet netwerk. De beta versie is inmiddels beschikbaar voor download. De Pixel 6 smartphones worden de eerste modellen die uit de doos op Android 12 draaien.

Verder zal de Pixel 6 Pro over dual stereo speakers beschikken met een speakerunit aan de boven- en onderzijde van het toestel. De nieuwe Pixel zal ook ondersteuning bieden voor wireless opladen. Het simkaartslot wordt verplaatst naar de linkerzijde van het toestel. Het toestel wordt in het najaar van 2021 verwacht.

Naast de 3D product renders van Digit.in heeft ook de Nederlandse grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, zijn licht laten schijnen op het nieuwe Pixel ontwerp – zoals op bovenstaande afbeelding getoond wordt. Velen vroegen zich af of dit een echte foto betreft, niets is echter minder waar, het zijn de digitale kunsten van Jermaine waar je naar kijkt.