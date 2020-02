Google Pixel 4A smartphone met vernieuwd design Binnenkort zal Google een nieuwe middenklasse smartphone introduceren. De Pixel 4A wordt het eerste model van Google met een punch-hole selfie-camera.

Google zal waarschijnlijk rond oktober de nieuwe Pixel 5 en 5 XL smartphones onthullen. Maar voordat het zover is wordt er eerst nog een nieuw ‘budget’ model verwacht, de Pixel 4A. Deze middenklasse smartphone heeft codenaam ‘Sunfish’ en zal media 2020 officieel geïntroduceerd worden. Mogelijk zal er, net als vorig jaar, ook een Pixel 4A XL worden uitgebracht, hoewel er vooralsnog opmerkelijk weinig details bekend zijn omtrent dit toestel. Maar dat z’n kleinere broertje eraan zit te komen, dat is wel zo goed als zeker. Wat weten we inmiddels van deze nieuwe Google telefoon?

De goedkope variant van de Google Pixel 4 zal vermoedelijk half mei 2020 geïntroduceerd worden, net als de 3A en 3A XL vorig jaar. Waarschijnlijk zal de nieuwe smartphone opnieuw tijdens het Google I/O onthuld worden, de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie vindt plaats van 12 t/m 14 mei in het Shoreline Amphitheatre in Mountain View.

Er zijn inmiddels al redelijk wat details bekend omtrent de nieuwe Google Pixel telefoon. Zowel qua technische specificaties als qua design. De Nederlandse 3D artiest Jermaine Smit, online beter bekend als Concept Creator, heeft alle beschikbare informatie bij elkaar geraapt om de volgende serie product renders te maken voor LetsGoDigital. Ook heeft Jermaine een fantastische video animatie gemaakt waarin het vernieuwde design goed te zien is.

Google Pixel 4A specs

De nieuwe Pixel 4A smartphone zal vermoedelijk worden aangedreven door de Snapdragon 730 chipset met 4GB RAM en 64GB opslaggeheugen. Deze processor biedt overigens geen ondersteuning voor het 5G netwerk, wat dus automatisch inhoudt dat de 4A ook niet compatibel zal zijn met het supersnelle 5G netwerk. De tweetal modellen die later in het jaar verschijnen zullen hoogstwaarschijnlijk wel ondersteuning bieden voor het nieuwste mobiele netwerk.



De Pixel 4A wordt vermoedelijk voorzien van een 5,7-inch OLED display met een Full HD+ resolutie. Dat is ietsje groter dan het 5,6-inch scherm van de 3A. Het lijkt de eerste Google smartphone te worden met een cameragat in het scherm, ook wel een punch-hole camera genoemd. Bij de Pixel 4 smartphones heeft de brede notch plaats gemaakt voor een behoorlijk brede bezel – wat eerder een stap achteruit, dan vooruit leek te zijn. Bij de 4A wordt de bovenste schermrand juist aanzienlijk gereduceerd, wat het toestel een uiterst modern uiterlijk geeft.

Over de resolutie van de front-camera is nog geen informatie bekend. Afgelopen jaar koos Google voor een 8 megapixel selfie-camera. Daarnaast werd de achterzijde voorzien van een 12,2 megapixel camera. Daarmee werden de goedkope Pixel modellen voorzien van hetzelfde camerasysteem als de topmodellen binnen de 3-serie.

Naderhand werden de Pixel 4 modellen geïntroduceerd, die beide over een dubbele camera beschikken. De verwachting is dat Google dit jaar wel onderscheidt zal maken, door het goedkope 4A model te voorzien van een enkele camera. Hoewel één enkele camera een beetje magertjes klinkt anno 2020 hoef je je over de beeldkwaliteit geen zorgen te maken. Google weet de beelden softwarematig dusdanig te verbeteren dat de foto’s er toch helder en scherp uit zullen zien.

Op een aantal punten zal deze middenklasser het moeten afleggen ten opzichte van zijn grote broers. Zo wordt verwacht dat de Pixel 4A geen 90Hz display krijgt, ook zal zeer waarschijnlijk de soli radar chip ontbreken evenals gezichtsherkenning functionaliteit. In plaats daarvan zal de vingerafdrukscanner weer terug op de achterzijde geplaatst worden.

Audioliefhebbers zullen het ook kunnen waarderen dat dit model wél voorzien wordt van een 3.5mm aansluiting. Dit in tegenstelling tot de tweetal topmodellen binnen de Pixel 4 serie. Daarnaast zal er een USB-C aansluiting aan de onderzijde worden geplaatst, om het mobieltje op te kunnen laden.

Vanzelfsprekend zal de nieuwe Pixel smartphone op het Google Android 10 besturingssysteem. Zoals je van een Google smartphone mag verwachten levert dit toestel een pure Android ervaring. Ook functies zoals de Google Assistent zullen standaard voorhanden zijn.

Prijs, kleuren en verkrijgbaarheid

De nieuwe smartphone lijkt in een aantal sprankelende kleuren te worden uitgebracht, van klassiek zwart tot wit en paars. Mogelijk dat er nog een aantal kleuren aan worden toegevoegd, waaronder oranje.

Waarschijnlijk zal de Google Pixel 4A al direct na de officiële introductie in de verkoop gaan. Het is echter alles behalve zeker dat je dit toestel straks ook in Nederland kunt kopen. Vooralsnog moet je uitwijken naar buurland Duitsland als je je zinnen hebt gezet op een telefoon van de Amerikaanse zoekgigant.

Afgaande op vorig jaar lijkt het aannemelijk dat het nieuwe toestel een adviesprijs krijgt van om en nabij de €400. Voor dit bedrag ging de 3A ook in de verkoop. Dat is toch een stuk betaalbaarder dan de Google Pixel 4 en 4 XL die in oktober 2019 een introductieprijs kregen van respectievelijk €750 en €900.

