Google voorziet Pixel 7 Pro van zoomcamera Met de Google Pixel 7 Pro borduurt het bedrijf voort op de Pixel 6 Pro. De smartphone krijgt een soortgelijk design met een tweekleurige behuizing.

Nadat de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro in oktober 2021 zijn geïntroduceerd is het nu wachten op de Google Pixel 6a. Dit wordt een goedkope variant, die rond mei 2022 wordt verwacht, samen met de Google Pixel Watch. In de tweede helft van het jaar zal de Pixel 7 serie arriveren. Hoewel het nog geruime tijd duurt alvorens deze modellen op de markt verschijnen zijn nu al de eerste productbeelden online verschenen die een eerste indruk geven van het nieuwe Pro model.

De render beelden van de Google Pixel 7 Pro zijn gedeeld door SmartPrix en gemaakt op basis van informatie van OnLeaks. Uit de beelden blijkt dat de nieuwe generatie veel similariteit zal bevatten met het design van de bestaande Pixel 6 serie. De kenmerkende tweekleurige behuizing, met daartussen het horizontale camera eiland zal ook in 2022 worden toegepast.

Google Pixel 7 Pro 5G smartphone

Verwacht wordt dat het nieuwe Pro model wordt uitgerust met een 6,7” of 6,8” afgerond AMOLED display. Vermoedelijk blijft de Full HD+ displayresolutie gehandhaafd, net als de 120Hz refresh-rate. De gebogen schermranden geven het toestel een extra elegante uitstraling.

Google zal ongetwijfeld trachten om een prachtige displayervaring te bieden, net zoals het geval is bij het huidige topmodel. Met het nieuwe vlaggenschip wil Google de strijd aangaan met andere high-end toestellen, denk aan de reeds geïntroduceerde Samsung Galaxy S22 Ultra en de later dit jaar verwachte Apple iPhone 14 Pro Max.

De punch-hole selfiecamera zal opnieuw in het midden worden geplaatst. Over de resolutie van de front-camera is nog geen informatie bekend. Het is zeker niet ondenkbaar dat de selfiecamera ongewijzigd blijft, ten slotte is deze al vernieuwd bij de Pixel 6 Pro. Het gaat om een 11,1MP ultra-groothoekcamera waarmee je ook 4K video’s kunt opnemen – handig voor het voeren van kwalitatieve videogesprekken.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Pixel 7 Pro net als z’n voorganger wordt voorzien van een IP68-rating, wat inhoudt dat het toestel stof- en waterbestendig is. De glazen behuizing zal worden beschermd middels Corning Gorilla Glass.

De onderzijde biedt plaats aan een luidspreker en een USB Type-C poort. In de schermrand is een tweede speaker geplaatst. Het simkaart compartiment wordt aan de linkerzijde geplaatst. Tot slot wordt aan de rechterzijde de aan-/uitknop geplaatst, met direct daaronder de volume toetsen.

Triple-camera met periscopische telefoto camera

Kijkende naar de achterzijde dan is er opnieuw gekozen voor een horizontaal camera-eiland, die doorloopt tot aan het frame. Deze wordt verder verfijnd, zoals we ook hebben gezien bij de Samsung S22 Ultra. Het toestel van Google zal overigens wel iets slanker worden dan Samsung’s topmodel. Waar de Pixel 7 Pro een dikte krijgt van 8,7mm, is de S22 Ultra 8,9mm dik. Ter hoogte van de camera zal de Pixel zo’n 11,2mm dik zijn.

De Pixel 6 Pro is vooralsnog de enige Google telefoon met een periscopische zoomcamera. Het 2022 model zal opnieuw voorzien worden van een kwalitatieve zoomfunctie. Het drievoudige camerasysteem bestaat hoogstwaarschijnlijk uit een groothoekcamera, ultra-groothoekcamera en een periscopische telefoto camera. Daarnaast wordt er een microfoon en meerdere sensoren in de zwarte camerabies geplaatst.

Over de resolutie van de camera’s is nog geen informatie bekend. Afgaande op z’n voorganger zal het nieuwe topmodel ondersteuning bieden voor 4x optische zoom. Google telefoons leveren doorgaans een goede beeldkwaliteit, mede door de vele softwareoptimalisaties.

Het camerasysteem steekt licht uit ten opzichte van de behuizing. Echter, doordat deze uitstulping de gehele breedte betreft zal het toestel niet wiebelen wanneer je deze op tafel legt – zoals wel het geval is bij veel andere vlaggenschip toestellen, waarbij de camera in de hoek is geplaatst.

Sinds de Pixel 6 serie maakt Google gebruik van z’n eigen Tensor SoC. Verschillende expert reviews hebben uitgewezen dat deze processor goede prestaties biedt. Uiteraard biedt deze chipset ook ondersteuning voor het 5G mobiele internet netwerk. De krachtige chip is geoptimaliseerd voor machine learning en beschikt over een speciale beveiligingskern genaamd Titan M2.

Titan M2 biedt extra lagen aan hardware beveiliging, waardoor de smartphone effectief beschermt is tegen aanvallen van buitenaf. Mogelijkerwijs wordt er opnieuw 12GB RAM ingebouwd, waarbij daarnaast keuze wordt geboden uit 128GB en 256GB opslaggeheugen. Een microSD geheugenkaart wordt niet ondersteunt.

Android 13 software & Grote batterij

Uiteraard zal de Pixel 7 serie ook voorzien worden van nieuwe software. Het worden de eerste Google smartphones die uit de doos op Android 13 draaien. Eerder deze maand is de Developer Preview online gezet. In april zal de eerste Android 13 bèta release verschijnen, gevolgd door de final release in oktober.

Over de accucapaciteit en snellaad-mogelijkheden is nog geen informatie bekend. Het huidige Pro model is voorzien van een grote 5.000 mAh batterij die een lange accuduur levert. Het opladen gaat wel vrij langzaam, de mobiele telefoon biedt ondersteuning voor 23W snelladen. Mogelijkerwijs zal dit verbeterd worden bij de 7 Pro, hoewel we op dit gebied geen grote veranderingen verwachten.

Samsung heeft het maximale laadvermogen van de Galaxy S22 Plus en S22 Ultra verhoogd naar 45W. Op papier is dit een aardige verbetering. Echter, verschillende praktijk testen wijzen uit dat de 45W support minimale tijdswinst levert ten opzichte van de 25W laadsnelheid van de Galaxy S22. Ook Apple is geen ster als het gaat om de laadsnelheid.

Op dit gebied doen Chinese fabrikanten het beter. Het lijkt er echter sterk op dat gerenommeerde merken zoals Apple en Samsung hier weinig haast mee hebben. Zodoende is de kans groot dat ook Google hier niet zozeer de focus op zal willen leggen. Een oplader zal hoogstwaarschijnlijk niet worden meegeleverd, deze dien je als losse accessoire te kopen – zoals ook al het geval is bij de Pixel 6 serie.

Prijs & Verkrijgbaarheid

Het zal nog pak ‘m beet 8 maanden duren alvorens de Pixel 7 serie officieel wordt gelanceerd. De komende periode zal er ongetwijfeld meer bekend worden aangaande de specs en nieuwe features. Je mag er vanuit gaan dat Google opnieuw verschillende kleurvarianten zal uitbrengen. Zo is het huidige topmodel verkrijgbaar in drie kleuren: Cloudy White (wit / lichtgrijs), Sorta Sunny (lichtgeel/oranje) en Stormy Black (donkergrijs/lichtgrijs).

Google weet z’n smartphones voor een redelijk competitieve prijs in de markt te zetten. De adviesprijs van de Pixel 6 Pro is vastgesteld op €900 (128GB / €1.000 (256GB). Dat is beduidend goedkoper dan de topmodellen van Apple en Samsung. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Google Pixel 7 Pro 5G voor om en nabij dezelfde prijs in de verkoop zal gaan.

Er wordt dit jaar overigens nog een Google telefoon verwacht. Eind 2022 zal de Amerikaanse fabrikant naar verwachting z’n eerste opvouwbare telefoon presenteren, de Google Pixel Notepad. Mogelijkerwijs dat de vouwtelefoon rond dezelfde periode geïntroduceerd wordt als de Pixel 7 serie.

Google Pixel telefoons worden officieel niet uitgebracht in Nederland. In buurland Duitsland kun je de Google smartphones wel gewoon kopen. Via de grijze import weten de toestellen ons land ook te bereiken, echter, hierdoor vallen de prijzen doorgaans wel wat hoger uit dan de adviesprijs die Google hanteert.