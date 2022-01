Google Pixel 6a en Pixel Watch gelijktijdig verwacht Google lijkt voornemens te zijn om eind mei 2022 zowel de mid-range Pixel 6a smartphone als de langverwachte Pixel Watch smartwatch te introduceren.

Toon pagina inhoud

Nadat Google in oktober 2021 de Pixel 6 en Pixel 6 Pro heeft uitgebracht is het nu wachten op de extra goedkope Pixel 6a. Deze telefoon draait op Android 12 en krijgt een vernieuwd design dat veel overeenkomsten zal hebben met de andere 6-serie modellen. Het kenmerkende design valt bij velen in de smaak. Gelukkig zijn de software update problemen rondom de Google Pixel 6 (Pro) inmiddels ook (grotendeels) opgelost. Hoog tijd om uit te kijken naar het nieuwe model.

Lange tijd was het onduidelijk wanneer Google de Pixel 6A zal introduceren. Ondertussen wordt er steeds meer bekend omtrent de nieuwe Pixel telefoon. Twitteraar Max Jambor meldt dat de telefoon in mei 2022 zal worden aangekondigd.

Nagenoeg gelijktijdig liet de Amerikaan Jon Prosser via Twitter weten dat Google op donderdag 26 mei 2022 de langverwachte Google Pixel Watch zal introduceren. Het horloge krijgt een ronde horlogekast en tal van Fitbit fitness functionaliteiten. Er is een reële kans dat de smartwatch en de Pixel 6a gelijktijdig geïntroduceerd zullen worden.

Voor die tijd zal de Google I/O ontwikkelaarsconferentie plaatsvinden, die begin mei staat ingepland. Daar worden nieuwe ontwikkelingen aangekondigd, die de komende periode verder uitgewerkt zullen worden.

Google Pixel 6a smartphone

Waarschijnlijk wordt de nieuwe Pixel smartphone uitgerust met een plat 6,2” OLED display. Dat is iets kleiner dan z’n grotere broers, die over een 6,4” en 6,7” scherm beschikken. Er wordt een punch-hole selfiecamera geïntegreerd, die centraal bovenin geplaatst wordt.

Op de achterzijde wordt een dubbele camera geplaatst. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een 12MP groothoekcamera en een 16MP ultra-groothoekcamera. De telefoon krijgt een glazen achterpaneel met een tweekleurige behuizing – zoals kenmerkend is voor de 6-serie.

Over de chipset is nog het een en ander onduidelijk. De Pixel 6 (Pro) zijn de eerste telefoons die worden aangedreven door Google nieuwe Tensor SoC. Mogelijkerwijs krijgt de Pixel 6a een Tensor Lite chip. Het is echter ook mogelijk dat er wordt gekozen voor een Qualcomm processor – zoals de Snapdragon 778G. Verwacht wordt dat er 6GB / 8GB RAM geheugen worden ingebouwd en 128GB opslaggeheugen.

Uiteraard zal de Google Pixel 6a draaien op het Android 12 besturingssysteem. Over de adviesprijs is nog geen informatie bekend. De Pixel 5a kreeg destijds een adviesprijs van $ 450, vermoedelijk zal het 2022 model rond dezelfde prijs in de verkoop gaan.

Google Pixel Watch smartwatch

Over de nieuwe Pixel Watch is door de tijd heen al veel gezegd en geschreven. Toch blijft er ook nog minstens net zoveel onduidelijk. Het wordt de allereerste smartwatch van het merk. Het polshorloge krijgt een prachtig randloos rond display en een kroontje.

Alle beelden die tot op heden online zijn verschenen tonen een siliconen strap. Vermoedelijk zullen er ook andere type horlogebandjes ter beschikking gesteld worden. Denk bijvoorbeeld aan een leren bandje. Waarschijnlijk draait de Pixel Watch op Wear OS 3 van Google – waar ook de Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic op draaien.

Daarnaast ligt het voor de hand dat er veel fitness- en tracking-technologie van Fitbit in verwerkt zal worden. Fitibit is een Amerikaanse bedrijf dat activiteitstrackers produceert, het bedrijf werd begin 2021 overgenomen door Google.

De Pixel telefoons worden helaas niet in Nederland uitgebracht, de kans is groot dat dit ook zal gaan gelden voor de Pixel Watch. In buurland Duitsland worden de Google Pixel toestellen wel officieel uitgebracht. Daarnaast bereiken de devices ons land wel via de grijze import – Nederlandse webwinkels zoals Belsimpel en Mobiel bieden de Pixel 6 modellen aan.

Verwacht wordt overigens dat Google dit jaar ook de Pixel Fold zal introduceren. Deze opvouwbare telefoon werd eigenlijk al eind 2021 verwacht. Google heeft echter besloten om de release uit te stellen.