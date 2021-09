Samsung Galaxy Watch 4 Classic review De Galaxy Watch 4 Classic is de beste Samsung smartwatch tot dus ver. Gebruiksvriendelijk Wear OS horloge met draairing en goede accuduur.

Zoals de naam al doet vermoeden heeft de Galaxy Watch 4 Classic een klassieke, tijdsloze uitstraling. De Watch 4 heeft een meer sportieve look. De Classic is de meest geavanceerde variant, verkrijgbaar als 42mm en 46mm model. Het nieuwe Samsung horloge is leverbaar in de kleuren zwart en zilver, voor een verkoopadviesprijs van €370 (42mm) en €400 (46mm).

De vraag is; biedt deze nieuwe Galaxy Watch ook daadwerkelijk waar voor je geld? AndroidWorld zocht het uit. Hoofdredactrice Claudia Rahanmetan heeft een Galaxy Watch 4 Classic review online gezet, waarin haar ervaringen met het nieuwe Wear OS 3 horloge uiteen zijn gezet.

Samsung Watch 4 Classic review

Samsung heeft de benamingen dit jaar aangepast, wat voor enige verwarring kan zorgen als je de smartwatches wil vergelijken met hun voorgangers. De Watch 4 kun je beschouwen als opvolger van de Watch Active 2, terwijl de Watch 4 Classic de Watch 3 opvolgt.

De Classic is dit jaar de enige met een roterende ring, deze draagt bij aan een intuïtieve bediening. Ook is dit model iets groter dan de Watch 4 – die als 40mm en 44mm model verkrijgbaar is. Een ander verschil is te vinden in de gebruikte materialen. De Watch 4 Classic beschikt namelijk over een duurzame roestvrijstalen horlogekast, terwijl de Watch 4 over een aluminium kast beschikt.

Genoeg over de verschillen tussen beide modellen, tijd om de bediening en prestaties nader onder de loep te nemen. Claudia zegt hierover in haar Samsung Galaxy Watch 4 review: “Om de Galaxy Watch 4 Classic te gebruiken, moet je hem koppelen aan je smartphone en dat gaat gelukkig erg snel. Daarnaast heb je, om het uiterste uit de smartwatch te halen, ook drie apps nodig.”

De nieuwe smartwatches zijn helaas niet te koppelen aan een tablet of een iPhone – hiervoor dien je over een Samsung smartphone te beschikken. Aangaande de drietal apps, het gaat om de Galaxy Wearable app (voor smartwatch instellingen, tips en wijzerplaten), de Samsung Health app (voor activiteiten en gezondheidsgegevens) en ten slotte de Samsung Health monitor (voor bloeddrukmeting en ECG hartritme monitoring).

Over de Health monitor app meldt Claudia: “De Galaxy Watch 4 Classic heeft een BioActive Sensor aan boord, een 3-in-1-sensor die naast je bloeddruk en hartslag ook het zuurstofgehalte in je bloed (SpO₂) meet. De nieuwe Body Composition-tool laat daarnaast in één oogopslag zien hoe het met je je spiermassa en vetpercentage zit.” Handig om dergelijke gezondheidsgegevens direct vanaf je pols af te kunnen lezen, hoewel je in je achterhoofd dient te houden dat het geen medisch instrument betreft.

Display, Bediening & Batterij

Het 42mm model beschikt over een 1,2-inch Super Amoled display. Het grotere 46mm model is voorzien van een 1,4-inch scherm. Bij het in gebruik nemen van het horloge volgt een uitgebreide stap-voor-stap uitleg waarbij de verschillende bedieningsmogelijkheden aan bod komen. Denk aan het touch-scherm, de roterende draairing en ook Bixby Voice is inbegrepen. In de praktijk kiezen veel gebruikers hoofdzakelijk voor de roterende ring, die lekker snel en accuraat werkt.

De Samsung Watch 4 Classic wordt aangedreven door de Exynos W920 SoC, die 20% sneller is dan z’n voorganger. Ook de GPU prestaties zijn sterk verbeterd, waardoor het scrollen en multitasken soepeltjes verloopt. De accu zou voldoende krachtig moeten zijn om bij regelmatig gebruik 40 uur mee te gaan.

De batterijduur is uiteraard wel afhankelijk van welke functies je allemaal hebt ingeschakeld. Zo vergt het Always-On display veel van de accu, dat geldt tevens voor functies zoals de GPS en automatische activiteiten monitoring. Al met al biedt dit Wear OS 3 horloge zeker geen teleurstellende accuduur. Bovendien is de batterij na 30 minuten opladen alweer gereed om 10 uur vooruit te kunnen.

Eerste Samsung Wear OS smartwatch

De Watch 4 series zijn de eerste horloges van Samsung die draaien op het Wear OS van Google, in combinatie met de One UI Watch gebruikersinterface. De laatste jaren werden Samsung smartwatches voorzien van het Tizen OS. Galaxy-fans hoopte al langer dat het bedrijf zou overstappen op het Wear OS – waardoor nu ook alle bekende Google apps en services worden ondersteunt.

Het nieuwe besturingssysteem biedt meer voordelen, zo meldt Claudia in haar Samsung Galaxy Watch 4 Classic review: “Compatibele apps verschijnen automatisch op je smartwatch zodra je die op je smartphone hebt gedownload. Daarnaast worden je belangrijkste instellingen onmiddellijk gesynchroniseerd met het horloge. Auto Switch zorgt ervoor dat je met je oordopjes direct schakelt tussen je telefoon en horloge. One UI Watch ondersteunt verder populaire Google-apps zoals Maps en populaire Galaxy-services zoals SmartThings en Bixby.”

Al met al levert Samsung met de nieuwe Watch 4 Classic een stijlvolle en zeer veelzijdige smartwatch, die wordt gekenmerkt door een gebruiksvriendelijke bediening en een goede accuduur – zeker vergeleken met andere Wear OS horloges.