In augustus zal Samsung tijdens een groots Galaxy Unpacked evenement een reeks nieuwe producten aankondigen, waaronder twee smartwatches die binnen de Galaxy Watch 4 serie wordt geplaatst. Onlangs verschenen er al beelden online waaruit bleek dat de Samsung Galaxy Watch Active 4 onder de naam Watch 4 zal worden uitgebracht. Zodoende bleef het nog even de vraag wat dan de benaming wordt van het tweede model.

Inmiddels lijkt AndroidHeadlines hier antwoord op te hebben. Editor Alexander Maxham toont een reeks persafbeeldingen van een nog niet aangekondigde Samsung smartwatch. Op de afbeeldingen wordt ook de modelnaam vermeld; Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic verschijnt in drie formaten

Het is alweer 5 jaar geleden dat Samsung de ‘Classic’ benaming inzette voor haar smartwatches – de Gear S3 Classic was het laatste model. Aangaande het design, de roterende bezel zal ook bij het nieuwe model aanwezig zijn. Aan de zijkant van de horlogekast zijn ook twee grote knoppen aangebracht, deze zullen het makkelijk maken om door het nieuwe besturingssysteem te navigeren.

De Watch 4 en Watch 4 Classic worden de eerste smartwatches die draaien op het vernieuwde Wear OS besturingssysteem dat Google samen met Samsung heeft ontwikkelt. Hier zal Samsung nog haar eigen One UI Watch gebruikersinterface overheen plaatsen.

Van het Classic model worden er drie formaten verwacht: 42mm, 44mm en 46mm. Dit is enigszins opmerkelijk, aangezien Samsung normaliter slechts twee modellen uitbrengt. Vooralsnog was bekend dat er een 42mm en een 46mm model in ontwikkeling is, daar lijkt nu dus een 44mm variant bij te komen.

De Samsung Galaxy Watch 4 Classic zal verkrijgbaar zijn met een roestvrijstalen en een titanium horlogekast. Daarnaast zullen consumenten de keuze hebben uit drie klassieke kleuren voor het horlogebandje; zwart, grijs en wit. Het betreft een siliconen bandje, mogelijk worden er nog meer varianten beschikbaar gesteld – denk aan leer of metaal.

Ook zal de Classic variant compatibel zijn met traditionele horlogebandjes (20mm watch band). Standaard zullen er in de verkoopverpakking twee bandjes worden meegeleverd, een S/M en een M/L optie.

Het scherm van het roestvrijstalen model zal beschermt worden door Gorilla Glass DX. Het duurdere titanium model wordt voorzien van DX+. De plus variant is nog krasbestendiger, waardoor het logisch is dat Samsung deze keuze maakt bij zachtere materialen, zoals titanium.

Ten slotte zal de Watch 4 Classic voorzien worden van een 5 ATM certificering, wat inhoudt dat je het slimme horloge gewoon kunt omhouden tijdens het douchen. Daarnaast zal Samsung haar smartwatch voor het eerst voorzien van een MIL-STD810G certificering, wat inhoudt dat het horloge ook bestand is tegen een val.

Aangaande de prijs is er vooralsnog geen informatie bekend. Afgelopen jaar kreeg de Galaxy Watch 3 een adviesprijs van €430 (41mm) en €460 (45mm). Vermoedelijk zal het nieuwe horloge iets duurder uitvallen.

Verwacht wordt dat Samsung in de eerste helft van augustus een Galaxy Unpacked zomerevenement zal organiseren. Wij hebben vernomen dat Samsung kiest voor de datum woensdag 11 augustus 2021. De release zal een week of twee later plaatsvinden. Tijdens het event worden de nieuwe smartwatches verwacht, evenals de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones. Gelijktijdig zal naar verwachting ook de Galaxy Tab S8 / S8+ worden aangekondigd, net als de Galaxy Buds 2 oordopjes.