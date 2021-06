Samsung Galaxy Watch 4 Eerste persafbeeldingen van de Galaxy Watch 4 verschijnen online. Dit wordt de allereerste Samsung smartwatch die draait op het nieuwe Wear OS x Tizen OS.

In augustus worden er twee nieuwe smartwatches van Samsung verwacht; de Galaxy Watch 4 en de Watch Active 4. Beide slimme horloges zullen draaien op het nieuwe Wear OS x Tizen OS besturingssysteem. Afgelopen week verschenen de eerste officiële persafbeeldingen van de Galaxy Watch Active 4 al online, inmiddels zijn ook de eerste beelden van de Galaxy Watch 4 beschikbaar.

Opvallend genoeg lijken de twee horloges dusdanig veel op elkaar, dat online de vraag is ontstaan; zijn er wel twee smartwatches op komst? Vorige maand dook er echter een registratie op van een Koreaanse provider, waarin wel degelijk beide modellen werden genoemd. De Watch 4 krijgt modelnummer SM-R885N (41mm) en SM-R895N (45mm) en de Watch Active 4 zou onder de noemer SM-R865N (39mm) en SM-R875N (43mm) in de markt worden gezet.

De officiële persafbeeldingen zijn gepubliceerd op de website van 91Mobiles. Helaas heeft deze website de gewoonte om haar logo op nogal grootse wijze in de afbeeldingen te verwerken, ook is de resolutie nogal matig. Desalniettemin geven de beelden een eerste impressie van de verwachte Samsung Galaxy Watch 4. Volgens 91Mobiles wordt er alleen een Watch4 verwacht en dus geen Active-variant. Qua design zal de smartwatch een mengelmoes worden van de Galaxy Watch 3 en de twee jaar oudere Watch Active 2.

Samsung Watch 4 een Tizen Wear OS smartwatch met MIL-STD 810G certificaat

De nieuwe Watch krijgt een ronde horlogekast. Er worden opnieuw twee afmetingen verwacht, een klein dames model (41mm) en een wat groter heren horloge (45mm). Het design krijgt een duidelijke upgrade, waarbij de bredere horlogeband het meest in het oog springt. Verder lijken de knoppen een iets andere vorm te krijgen, er is geen kroontje zichtbaar. Vermoedelijk wordt de smartwatch opnieuw voorzien van een roterende bezel.

Er worden meerdere kleuren verwacht, waaronder zwart, zilver, groen en beige. Daarnaast is op de afbeeldingen zichtbaar dat er ook een rode en gele horlogeband zal verschijnen. Ook de horlogekast zal beschikbaar komen in verschillende kleuren; zwart, zilver en rosé goud. Vermoedelijk zal Samsung zowel een roestvrijstalen variant als een titanium versie uitbrengen.

Verder wordt verwacht dat het horloge een 5 ATM rating en een MIL-STD 810G certificaat krijgt, wat inhoudt dat de Galaxy Watch 4 stof- en waterdicht en bovendien schokbestendig is. Ook zal de smartwatch over ingebouwde GPS beschikken. Ten slotte wordt Gorilla Glass DX+ toegepast om het scherm vrij te houden van krassen. Uiteraard zal de Samsung Watch 4 worden uitgerust met verschillende sensoren die het mogelijk maken om je gezondheid in de gaten te houden, trainingssessies te volgen en natuurlijk je slaap te monitoren.

Het nieuwe horloge wordt naar verluidt aangedreven door een 5nm chipset. Daarnaast wordt verwacht dat het nieuwe Wear Tizen OS een positieve invloed zal hebben op het batterijverbruik. Details omtrent de accu zijn nog onbekend. Wel is duidelijk dat de smartwatch draadloos opladen zal ondersteunen en dat er geen oplader wordt meegeleverd in de verkoopverpakking. Deze trend is Samsung begin dit jaar reeds ingeslagen, met de introductie van de Galaxy S21 serie.

Het blijft vooralsnog onduidelijk wanneer de nieuwe Galaxy smartwatch wordt uitgebracht. Aankomende maandag zal het Galaxy MWC 2021 Virtual Event plaatsvinden, volgens 91Mobiles zal Samsung het nieuwe horloge op dat moment officieel aankondigen. Het is echter zeker niet ondenkbaar dat we nog iets langer geduld moeten hebben, in augustus zal er een groots Unpacked evenement worden opgezet, tijdens dit event worden verschillende Galaxy producten verwacht.