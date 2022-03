Garmin Venu 2 Plus smartwatch review De Venu 2 Plus is een stijlvolle smartwatch met mooi scherm en fijne bediening. Met dit Garmin horloge kun je ook bellen en de spraakassistent oproepen.

Bij een smartwatch denken velen al snel aan de Apple Watch. Een andere prominente Top 5 speler op de wearable markt is Garmin. Het Amerikaanse bedrijf staat al jaren bekend om z’n accurate outdoor GPS trackers. In de tussentijd heeft Garmin ook een groot portfolio aan slimme horloges opgebouwd. De Venu 2 Plus is de eerste smartwatch van het merk waarmee je ook telefoongesprekken kunt voeren, berichten kun inspreken en de spraak-assistent om hulp kunt vragen.

Wat mag je van deze Garmin smartwatch verwachten en hoe verhoudt dit horloge zich ten opzichte de concurrentie? AndroidWorld zocht het voor je uit. Hoofdredactrice Claudia Rahanmetan heeft een uitgebreide Garmin Venu 2 Plus online gezet waarin alle voordelen en nadelen aan bod komen.

Garmin Venu 2 Plus review

Het slimme horloge heeft een horlogekast van 43mm en is uitgerust met een 1,3” AMOLED scherm met 416×416 pixels. Het scherm is prima afleesbaar, goed te bedienen en wordt beschermd middels Gorilla Glass 3. De behuizing is gemaakt van roestvrijstaal en 5 ATM gecertificeerd. Je kunt de Garmin Venu 2 Plus dus zonder problemen meenemen in het water. Het horloge wordt geleverd met een siliconen horlogebandje.

Met de Venu 2 Plus heeft Garmin de focus verlegd van een sporthorloge naar een smartwatch. Het is het eerste slimme horloge van het merk met ondersteuning voor verschillende spraakassistenten. Denk aan de Google Assistent, maar ook Apple Siri en Samsung Bixbi. Om dit mogelijk te maken is er zowel een luidspreker als een microfoon ingebouwd. Je telefoon dient overigens wel in de buurt te zijn om gebruik te maken van een spraak assistent.

Claudia meldt daarnaast in haar Garmin smartwatch review: “Het tweede voordeel van de ingebouwde luidspreker en microfoon is de mogelijkheid om inkomende oproepen te beantwoorden met één druk op de knop. Daarnaast kan je ook telefoongesprekken voeren vanaf je pols. Ook voor deze optie moet je je je telefoon in de beurt hebben. Er is dus geen eSIM aanwezig, wat de Garmin Forerunner 945 LTE wel heeft.”

De Garmin Venu 2 Plus is voorzien van tal van sensoren. Zodoende is de smartwatch in staat om je gezondheid te monitoren. Denk aan je calorieën verbruik, het aantal stappen die je zet, een stress meter en een slaapmonitoring. Ook zijn er 25 verschillende fitness modi voorhanden, evenals valdetectie en veiligheidsfuncties.

Er is echter geen ECG of zuurstofsaturatie sensor voorhanden, zoals sommige concurrerende watches wel bieden – denk aan de Samsung Galaxy Watch 4, de Apple Watch 7 en de Huawei Watch 3.

“Garmin-horloges bevatten allemaal ontzettend veel mogelijkheden, en dat zal voor sommigen misschien wel zeer overweldigend kunnen overkomen. Toch denk ik dat het de moeite waard is om alle apps, widgets, wijzerplaten, activiteiten, gegevensvelden in de Garmin Connect-app in je op te nemen. Je kan dan het horloge geheel naar eigen smaak kan inrichten”, zo meldt Claudia in haar Garmin review.

Met de accuduur zit het wel goed. De Venu 2 Plus biedt een maximale stand-by tijd van 9 dagen. Als je de GPS modus (zonder muziek) gebruikt kun je 24 uur vooruit. Heb je ook de hele tijd de muziek aan, reken dan op een batterijduur van zo’n 8 uur. In de praktijk ging de Garmin smartwatch bij Claudia zo’n 5 tot 6 dagen mee – met zes keer in de week sporten en alle monitoring aan, behalve Pulse Ox Tracking.

De 43mm Garmin Venu 2 Plus smartwatch heeft een adviesprijs van €450. Je kunt het horloge kopen in drie verschillende kleuren: Black Slate, Powder Gray en White Cream Gold. Standaard wordt er een 20mm quick release siliconen polsbandje meegeleverd. Heb je liever een leren bandje, dan ben je €500 kwijt.