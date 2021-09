Apple Watch Series 7 smartwatch Apple introduceert de Watch 7, met beduidend groter scherm en kleinere randen. Opladen gaat met de nieuwe watchOS 8 smartwatch stukken sneller.

Apple heeft haar 7de generatie smartwatches aangekondigd. De Apple Watch Series 7 beschikt over een verfijnd ontwerp met een beduidend groter display dan voorheen. Het slimme horloge met aluminium kast is ook valbestendiger gemaakt en komt in een reeks nieuwe kleuren. Naast de nieuwe watchOS 8 smartwatch heeft Apple ook vier iPhone 13 smartphone modellen aangekondigd, evenals een nieuwe iPad en iPad mini.

Het design van de Watch Series 7 is volledig herzien, dankzij het grotere scherm en de zachtere, meer afgeronde hoeken oogt het horloge een stuk moderner dan voorheen. Ook is het scherm voorzien van een lichtbrekende rand, waardoor de wijzerplaten beeldvullend kunnen worden weergegeven De dunnere randen zorgen ervoor dat het schermoppervlak is gemaximaliseerd, terwijl de afmetingen van de smartwatch nauwelijks zijn veranderd.

Hieronder een afbeelding waarop de transformatie door de jaren heen te zien is. Op rij, van links naar rechts, gaat het om de Apple Watch 3 – Watch 6 – Watch 7.

Apple Watch 7 met groter display

De Apple Watch Series 7 is de meest duurzame smartwatch die Apple ook gemaakt heeft. Het kristal aan de voorkant is sterker en barst-bestendig gemaakt. Het is ook de eerste Apple Watch met een IP6X-certificaat voor stofbestendigheid, wat inhoudt dat de smartwatch gewoon mee kan naar het strand of de woestijn. Ook voldoet het slimme horloge aan de WR50-waterbestendigheidsnorm, wat betekent dat je er prima mee kunt zwemmen.

Er zijn twee formaten beschikbaar: 41mm en 45mm. De displayoppervlak van beide modellen is met 20% vergroot, en de displayranden zijn maar liefst 40% geslonken. Ook het Always-On Retina display is verbeterd, wanneer je je pols omlaag houdt is deze maar liefst 70% helderder dan voorheen. Zo is de wijzerplaat ook goed zichtbaar zonder dat je je pols hoeft op te tillen of het scherm uit de sluimerstand hoeft te halen.

De gebruikersinterface van de Watch 7 is geoptimaliseerd voor het grotere scherm, waardoor deze beter leesbaar en gebruiksvriendelijker is. Er zijn twee extra grotere lettergroottes beschikbaar en een nieuw QWERTY-toetsenbord, waarop kan worden getikt of geveegd met QuickPath – zo kun je met een vinger schuiven om te typen. Er wordt gebruik gemaakt van machine learning technologie, waardoor het apparaat kan anticiperen op het volgende woord op basis van de context. Zo kun je sneller tekst invoeren.

Nieuwe functies van watchOS 8

Uiteraard is de Apple Watch ook voorzien van tal van gezondheid- en welzijnsfuncties, waaronder een elektrische hartsensor en ECG-app en een bloedzuurstofsensor. Het nieuwe watchOS 8 besturingssysteem bevat ook via nieuwe soorten trainingen, die gebruikers helpen om gezond en actief te blijven. Denk aan Tai Chi en Pilates. Ook is er een nieuwe Mindfulness-app toegevoegd, om je ademhalingsfrequentie te volgen.

watchOS 8 is verder voorzien van grotere menunamen en knoppen in apps, waardoor deze makkelijker te bedienen zijn. Het gaat om apps zoals Stopwatch, Activiteit en Wekker. Daarnaast zijn er nieuwe wijzerplaten beschikbaar, zoals ‘Contour’ en ‘Modular Duo’, die speciaal zijn ontworpen voor de Apple Watch Series 7. De wijzerplaat Contour vloeit de hele dag langs de randen van het display, met het huidige tijdstip uitgelicht. De wijzerplaat Modular Duo benut de extra ruimte met twee grote informatieve complicaties midden op het scherm.

Dankzij de nieuwe functionaliteit van de apps Wallet en Woning wordt het ook makkelijker om je auto van het slot te halen, je huis binnen te komen, enzovoort. Ten slotte zijn er ook nog enkele verbeteringen aangebracht in de apps Berichten en Foto’s.

Updates voor fietsen, work-outs en valdetectie

watchOS 8 heeft ook nieuwe features voor fietsers. Geavanceerde algoritmen om GPS-, hartslag-, accelerometer- en gyroscoopgegevens te analyseren worden gebruikt om te detecteren wanneer gebruikers aan een rit beginnen. Vervolgens wordt de gebruikers gevraagd om een Outdoor Cycle-workout te starten, als deze nog niet is gestart.

Net als bij andere automatische work-out herinneringen kunnen fietsers hun meetwaarden vanaf het begin van hun work-out zien. Fiets-workouts kunnen automatisch pauzeren en hervatten, zodat de statistieken nauwkeuriger de tijd weergeven die wordt besteed aan bewegen versus stilstaan, zoals wachten bij een stoplicht.

Met de Watch 7 kun je ook beter je actieve calorieën bijhouden, tijdens het rijden op een e-bike. Het bijgewerkte algoritme voor work-outs op de fiets bepaalt aan de hand van de GPS en je hartslag wanneer je met trapondersteuning of op eigen kracht fietst. Nieuw is de gesproken feedback via de ingebouwde Apple Watch-speaker, AirPods of een andere Bluetooth-koptelefoon. Je hoort het dan automatisch wanneer je een mijlpaal bij je work-out hebt bereikt en wat de status van je Activiteit-ring is.

In 2018 werd valdetectie geïntroduceerd voor de Apple Watch. Valdetectie herkent wanneer iemand na het detecteren van een harde val na ongeveer een minuut nog niet heeft bewogen en belt daarna direct vanaf je pols het alarmnummer. Deze veiligheidsmaatregel is geüpdatet en geoptimaliseerd voor valpartijen bij trainingen, inclusief fietsen. Ze zijn nu zo afgesteld dat ze de unieke beweging en impact van een val van de fiets of tijdens andere soorten work-outs herkennen.

Ondanks het grotere scherm is de accuduur van 18 uur gelijk gebleven. Zodoende kom je zonder problemen de dag door. Opladen gaat beduidend sneller dan voorheen, een lege accu is 33% sneller bij te laden dan bij de Watch Series 6, zo meldt de fabrikant in haar persbericht. Dit wordt mogelijk gemaakt middels een nieuwe laadarchitectuur en een magnetische USB-C snellaad-kabel.

Apple Watch Series 7 kopen

De Apple Watch 7 heeft een aluminium kast dat verkrijgbaar is in vijf verschillende kleuren: Midnight, Starlight, Groen, Blauw en (Product)RED. Ook zijn er tal van bandjes in nieuwe kleuren en stijlen aangekondigd. Het complete productaanbod zal vanaf dit najaar verkrijgbaar zijn. De Apple Watch Series 7 zal verkrijgbaar zijn vanaf 400 USD. Apple heeft ook de prijs van de Watch SE verlaagd, naar 280 USD.

Voor de Apple Watch Nike en Apple Watch Hermès worden dit najaar ook exclusieve bandjes en wijzerplaten uitgebracht. Het vernieuwde geweven sportbandje van Nike komt uit in drie kleuren, in de stof zijn de Nike Swoosh en de tekst van het logo verwerkt. Dit bandje past mooi bij de nieuwe Nike Bounce-wijzerplaat, die dynamische animaties laat zien als je op het scherm tikt.

Naast kleurrijke updates in de stijlen Classic, Attelage en Jumping worden voor de Apple Watch Hermès twee nieuwe ontwerpen geïntroduceerd. De eerste is Circuit H, een gedurfde grafische variant van een ankerketting, gedrukt op Swift-leer met een bijpassende wijzerplaat. De tweede is Gourmette Double Tour, een eerbetoon aan de hondenriemen van Hermès uit de jaren 30, met schakels van soepel Fauve Barénia-leer die vloeiend in elkaar zijn geweven. Een elegante band, dat twee keer om de pols wordt geslagen.