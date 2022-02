Meta Band smartwatch met camera Deze Meta smartwatch beschikt over een afneembaar display met camera om altijd en overal videogesprekken te kunnen voeren met vrienden en bekenden.

Afgelopen maand ontdekte LetsGoDigital dat Meta Platforms, voorheen Facebook Inc, een patent heeft vastgelegd voor een zeer unieke Facebook smartwatch met een afneembaar display en meerdere geïntegreerde camera’s voor VR en AR doelstellingen. Het is al langer bekend dat Meta een wearable in de maak heeft. Zo is er reeds een foto gelekt, waarop tevens te zien is dat het slimme horloge over een camera zal beschikken. Als alles volgens planning verloopt wordt de eerste Meta smartwatch in de zomer van 2022 uitgebracht.

Op basis van het patent van Meta Platforms, heeft industrieel ontwerper Sarang Sheth voor Yanko Design een concept design gemaakt van de zogenaamde ‘Meta Band’. Hoewel het patent als basis is gebruikt heeft Sarang ook een aantal eigen elementen toegevoegd, om tot een extra veelzijdig en geavanceerde smartwatch te komen. Denk bijvoorbeeld aan de blauwe strap, die ook in het bedrijfslogo van Meta verwerkt is. Voor het design heeft Sarang zich tevens laten inspireren door de zwart/witte Facebook Portal line-up.

Meta smartwatch met afneembaar display

De vorm van de smartwatch is atypisch. Hoewel het scherm een ​​vierkant ontwerp heeft, vergelijkbaar met de Apple Watch, is de behuizing rechthoekig. De horlogekast loopt uit naar de zijkant, waar de blauwe strap aan bevestigd is. Deze kun je eenvoudig om je pols bevestigen, door de zachte structuur van het elastisch koord zal deze een goed draagcomfort bieden. Doordat het een smal bandje betreft wordt ook het risico op huidirritatie verminderd.

Het horloge wordt gekenmerkt door een minimalistisch design, met smalle schermranden. In de bovenste schermrand is een inkeping gemaakt voor de camera. Dankzij de toevoeging van een camera kan deze Meta Band ook gebruikt worden om te video chatten en te vloggen – net als de Facebook Portal productlijn is ontworpen voor videochats via Facebook Messenger.

Desondanks zijn er ook kritische vragen omtrent de integratie van een camera. Producten als smart TV’s en smartwatches worden nog maar zelden voorzien van een camera, mede vanwege de beveiliging en privacy. Facebook is meermaals in opspraak gekomen als het gaat om deze aspecten. De vraag is dan ook of consumenten wel zitten te wachten op een Facebook horloge met camera. Een en ander zal ongetwijfeld samenhangen met de extra functies die deze Meta Band kan bieden, ten opzichte van andere mobiele apparaten – zoals een smartphone.

Eén van die unieke functies is het uitneembare display. Het scherm van deze Facebook smartwatch kan losgekoppeld worden van de behuizing – waardoor je extra flexibel bent in het gebruik ervan. Op de achterzijde van het scherm is een tweede camera geplaatst. Doordat je het schermpje los kunt gebruiken ben je volledig vrij in het kiezen van de gewenste compositie.

Het scherm kan vervolgens als viewfinder worden ingezet. Zodoende kunnen gebruikers heel eenvoudig een selfie schieten of een foto van de omgeving maken, om deze vervolgens direct te delen via social media kanalen zoals Facebook en Instagram. Vermoedelijk zal er ook een dual recording feature worden toegevoegd, om met beide camera’s tegelijkertijd een foto- of video opname vast te leggen – leuk bij het vastleggen van ontmoetingen.

Mensen met elkaar verbinden

Meta zal er ongetwijfeld op inzetten om de integratie met social media netwerken zo makkelijk mogelijk te laten verlopen. Ten slotte is dit de beste manier om ervoor te zorgen dat gebruikers sneller hun afneembare smartwatch display camera zullen gebruiken, dan hun smartphone.

De beeldkwaliteit van smartphone camera’s is de afgelopen jaren gigantisch toegenomen. Om deze social media smartwatch tot een succes te maken zal Meta een vergelijkbare camera moeten integreren als op hedendaagse telefoons te vinden is.

De naamsverandering van het bedrijf valt samen met de nieuwe visie om de Metaverse vorm te geven – waarbij je virtuele toegang krijgt om mensen te ontmoeten, events te bezoeken en meer. Het slimme horloge moet onderdeel worden van de nieuwe Metaverse, net zoals er ook een VR headset in de maak lijkt te zijn. De komende maanden zullen we ongetwijfeld meer te horen krijgen over de in ontwikkeling zijnde Meta smartwatch.