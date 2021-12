Petbook een social media app van Facebook voor huisdieren Facebook registreert merknaam ‘Petbook’ in Mexico en Europa. Duidt mogelijk op de komst van een nieuwe social media service, speciaal voor huisdieren.

In oktober 2021 maakte Facebook Inc. bekend voortaan verder te gaan onder de naam Meta Platforms. Hiertoe behoren populaire social media platforms zoals Facebook, Instagram en WhatsApp. De afgelopen jaren is het bedrijf sterk gegroeid, waardoor het inmiddels tot de Big 5 in de Amerikaanse technologiewereld behoort – naast Alphabet (Google), Amazon, Apple en Microsoft.

Via social media netwerken zoals Facebook kunnen gebruikers eenvoudig met elkaar in contact blijven om verhalen, kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit kan middels tekst en beelden en tegenwoordig ook met behulp van live audio.

Het lijkt erop dat Facebook voornemens is om een nieuwe service op te zetten, genaamd Petbook. Dit blijkt uit een handelsmerk dat het bedrijf heeft aangevraagd in Mexico en de EU.

Op 24 mei 2021 heeft Facebook Inc. een trademark aanvraag ingediend voor de naam ‘Petbook’. De aanvraag is gedaan in Mexico bij de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Naderhand is de trademark ook opgenomen in de database van de European Union Intellectual Property Network (EUIPN).

Het heeft wel geruime tijd geduurd alvorens dit handelsmerk is toegekend aan Facebook Inc. Het is goed mogelijk dat er tussentijds bezwaar is aangetekend, waardoor de aanvraag langere tijd in behandeling is geweest als normaal. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 45, met de korte, bondige omschrijving: ‘Online social media diensten’.

De benaming Petbook duidt erop dat Facebook een social media app wil opzetten waarbij huisdieren centraal staan, oftewel ‘pets’ in het Engels’. Het lijkt een slimme zet te zijn, ten slotte maken we allemaal geregeld foto’s en video’s met onze mobiele telefoons. Daarbij vormen onze huisdieren dikwijls het onderwerp.

Ook in Amerika zijn huisdieren populair. Maar liefst 67% van alle Amerikaanse huishoudens, oftewel 85 miljoen families, hebben een huisdier. Denk hierbij aan gezelschapsdieren, zoals een hond, kat, vogel of knaagdier. Maar ook landbouwhuisdieren, zoals een koe, schaap, kippen en paarden. Dan heb je ook nog een aantal exotische gezelschapsdieren, zoals reptielen en amfibieën. Wereldwijd worden er steeds meer huisdieren gehouden, hier lijkt Facebook nu op in te willen springen.

Het is een zeer noemenswaardige ontwikkeling, temeer omdat Facebook in het verleden (lees: 2016) verschillende start-ups zoals Petbook, Teachbook en Designbook heeft aangeklaagd – vanwege de benaming ‘book’. In de tussentijd zijn er verschillende ‘Petbook’ apps herrezen, in meerdere landen – deze maken echter geen onderdeel uit van Facebook.

Dergelijke bedrijven hebben dan ook niet het voordeel dat Facebook wel heeft. Want met maar liefst 2,9 miljard actieve gebruikers per maand heeft Facebook de mogelijkheid om in één keer een zeer grote doelgroep aan te spreken.

Facebook / Meta Platform is continue op zoek naar nieuwe methodes om gebruikers aan haar platformen te koppelen. Want hoe meer gebruikers, hoe meer data en hoe meer advertenties; hoe meer geld ze kunnen verdienen. Zo heeft Facebook dit jaar verschillende services en functies voor bedrijven geïntroduceerd. Ook kunnen bedrijven op hun Facebook pagina tegenwoordig eenvoudig een WhatsApp icoontje toevoegen.

Daarnaast werkt het bedrijf aan het nieuwsbriefplatform Facebook Bulletin, als platform voor onafhankelijke schrijvers – vergelijkbaar met het Amerikaanse Substack. Verder houdt de Amerikaanse onderneming zich bezig met AR en VR services. Denk bijvoorbeeld aan Horizon Worlds, dat sinds afgelopen week beschikbaar is in Amerika en Canada. Horizon Worlds wordt ook wel gezien als de eerste stap richting de metaverse; een gedeelde virtuele wereld.

Onduidelijk is wanneer we meer te horen krijgen over de Petbook service van Facebook. Mogelijkerwijs heeft Facebook hier vast de bijpassende domeinnaam petbook.com voor geregistreerd. Deze domeinnaam is van iemand uit Massachusetts, Amerika, die graag wil dat de eigenaarsdata privé blijft.

Massachusetts is tevens de staat waar Facebook is opgericht en waar Mark Zuckerberg naar de Harvard Universiteit is geweest. Of dat toeval is, is op dit moment niet met zekerheid te zeggen. Wel is duidelijk dat het bedrijf nieuwe mogelijkheden blijft verkennen om ook in de toekomst social media diensten te kunnen leveren die wereldwijd worden gebruikt.

Download official documentation: Facebook Petbook in Mexico en Europa.

