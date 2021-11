WhatsApp Web, Desktop en Messenger verschillen uitgelegd WhatsApp is een mobiele app voor instant messaging, ontwikkeld voor de smartphone, ook te gebruiken op de desktop. Lees alles over de mogelijkheden.

WhatsApp behoort tot de meest populaire mobiele apps voor instant messaging. De berichtenapplicatiedienst werd opgericht in 2009 en is compatibel met iOS en Android smartphones. Sinds 2014 behoort WhatsApp toe tot Facebook. Hoewel de app destijds pas 5 jaar oud was, betaalde Facebook maar liefst 19 miljard dollar om de berichtenapp in z’n portfolio te kunnen sluiten. Sindsdien is de applicatie verder uitgebreid. In dit achtergrond artikel gaan we dieper in op de mogelijkheden en functies die WhatsApp biedt.

Allereerst een uitleg over de mogelijkheden met deze chat-dienst. Vervolgens gaan we dieper in op de verschillen tussen WhatsApp Messenger, Web en Desktop. Ook komen nieuwe features als WhatsApp op meerdere apparaten en de Universal Windows app aan bod.

Wat is WhatsApp?

De populaire chat-dienst wordt in meer dan 180 landen gebruikt en kent maar liefst 2 miljard actieve gebruikers. Elke dag worden er meer dan 100 miljard berichten verstuurd via het platform. De populariteit is deels te danken aan het feit dat WhatsApp gratis te gebruiken is. Je kunt de applicatie kosteloos downloaden via de Google Play Store en de Apple App Store. Wel kunnen er datakosten in rekening worden gebracht door je provider – afhankelijk van het type telefoonabonnement dat je hebt afgesloten.

Zolang je over internet beschikt kun je gebruik maken van WhatsApp. De berichten worden met end-to-end versleuteling verstuurd, waardoor je documenten in principe niet in verkeerde handen kunnen vallen. Indien gewenst kun je de app ook beveiligen middels een biometrische ontgrendelmethode, zoals een vingerafdruksensor of gezichtsherkenning. Zodoende weet je zeker dat jouw gesprekken volledig privé blijven.

De instant messaging app biedt tal van mogelijkheden. Allereerst kun je ook een profiel instellen, door een naam aan je account te koppelen die anderen ook te zien krijgen. Daarnaast kun je een status toevoegen, die je kunt veranderen afhankelijk van je stemming.

Gebruikers kunnen chatten en bestanden versturen – zoals foto’s, video’s, muziek en/of documenten. Over de grootte van de bestanden hoef je je niet druk te maken, je kunt namelijk documenten tot 100 MB sturen en foto’s tot 20MB. De berichten worden snel afgeleverd, ook kun je zien wanneer iemand jouw bericht heeft gelezen. Als je zelf een berichtje ontvangt krijg je hiervan een melding, ook wordt er een geluidssignaal afgegeven.

Er zijn tal van emoji beschikbaar om je berichten net wat persoonlijker te maken. Binnenkort zal het ook mogelijk worden om emoji-reacties te sturen, zoals we reeds kennen van berichten-apps zoals Messenger, Skype, Twitter en Google berichten. Daarnaast is het mogelijk om berichten door te sturen, naar een ander contactpersoon.

WhatsApp biedt tevens de mogelijkheid om GPS coördinaten door te sturen. Zodoende kun je iemand op de hoogte houden van jouw live locatie. Ook kun je een groep-chat opzetten. Bijvoorbeeld handig als je een feestje wilt aankondigen. Je maakt een groep aan met contacten en hoeft het bericht slechts één keer te versturen. Vervolgens kan iedereen die onderdeel is van de groep erop reageren.

Ook kun je spraakberichten, spraakoproepen en videogesprekken voeren met je contacten. Voor het sturen van spraakberichten hoef je enkel het microfoon-icoontje in te drukken. Vervolgens kun je jouw boodschap inspreken en versturen. Binnenkomende spraakberichten kun je indien gewenst ook versneld afspelen, met 1,5x of 2x de reguliere snelheid.

Spraakoproepen werken precies hetzelfde als wanneer je een telefoontje pleegt. De verbinding is doorgaans goed, hoeveel dit uiteraard samenhangt met je internetverbinding. Wil je elkaar ook kunnen zien, dan kun je net zo makkelijk een videogesprek beginnen. Leuk als je even een glimp van je dierbaren wilt opvangen, terwijl ze ergens ver weg bivakkeren.

Sinds eerder dit jaar bevat de app ook een functie genaamd ‘WhatsApp berichten met vervaldatum’. Wanneer deze functie is ingeschakeld worden berichten automatisch na 7 dagen verwijderd. Je kunt dit indien gewenst ook per contactpersoon instellen. Zo houdt je jouw correspondentie geheel privé.

De software biedt ook verschillende mogelijkheden om de interface naar wens te personaliseren. Zo kun je onder andere de achtergrond wijzigen en beltonen voor berichten en meldingen instellen. Verder is het mogelijk om contacten te blokkeren of een back-up te maken van al je berichten.

WhatsApp Messenger, Desktop en Web

Er zijn verschillende mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van de berichtendienst. WhatsApp Messenger is de oudste vorm, deze kun je als app op je smartphone installeren. Alle telefoons met Android OS 4.0.3 of hoger wordt ondersteunt, evenals iPhone met iOS 10.0 of hoger.

Inmiddels is de app ook te downloaden voor tablets en desktop PC’s. Hiervoor is WhatsApp Desktop in het leven geroepen. Het gaat om een computerextensie van het account dat op je telefoon is geïnstalleerd. Oftewel, om gebruik te maken van Desktop dien je ook over WhatsApp Messenger te beschikken. De Desktop app werkt zowel voor Windows PCs als Mac devices.

Alle chats worden automatisch gesynchroniseerd – ongeacht of de desktop of mobiele variant gebruikt. Handig, want zo kun je blijven chatten met de meest recente gesprekgeschiedenis, ongeacht op welk apparaat je aan het werk bent.

Daarnaast is er een browserversie beschikbaar, genaamd WhatsApp Web. Deze werkt in grote mate gelijk aan de Desktop variant, hoewel je voor de Web dus geen app hoeft te downloaden – je werkt namelijk direct vanuit de internetbrowser. Alle berichtenfuncties blijven beschikbaar, ongeacht welke variant je gebruikt. Wel biedt de mobile app meer instelmogelijkheden.

Het installeren en koppelen gaat relatief eenvoudig. Door een QR-code te scannen met je mobiele telefoon ontvang je direct toegang tot al je berichten en gesprekken. Dit proces hoef je slechts eenmalig te doorlopen, vervolgens kun je er altijd gebruik van maken.

Bèta voor meerdere apparaten en Universal Windows app

Er is ook een bèta voor meerdere apparaten beschikbaar, ook wel de multi-device app genoemd. Als je meedoet aan de bèta kun je tot vier bijbehorende gekoppelde apparaten gebruiken, zonder dat je telefoon ermee verbonden hoeft te zijn.

Je moet je WhatsApp-account nog wel registreren en nieuwe apparaten koppelen aan je telefoon. Het is een optioneel programma, waarmee je ook eerder toegang krijgt tot de nieuwste versies van WhatsApp Web, Desktop en Portal.

Als veiligheidsmaatregel geldt; als je je telefoon 14 dagen niet gebruikt worden je gekoppelde apparaten automatisch ontkoppeld. Daarnaast blijven alle berichten, media en oproepen end-to-end versleuteld.

Ten slotte is er ook een WhatsApp bèta voor Windows apparaten beschikbaar, ook wel de Universal Windows Platform app genoemd. Het werkt net iets anders dan WhatsApp Web en Desktop.

Met de Universele Windows app wordt namelijk het uiterlijk en de werking van Windows-apps overgenomen. Je krijgt dus een Windows-interface voorgeschoteld. De Windows-app is tevens in combinatie met de multi-device app te gebruiken.

Het gaat hier om een betaversie, wat inhoudt dat er nog volop aan de app gesleuteld wordt. Via updates zullen de komende periode nieuwe en verbeterde features beschikbaar worden gesteld.

Zo werd er eerder deze week een WhatsApp update voor desktop uitgebracht die gebruikers in staat stelt om eigen stickers te maken. Eerst dien je een afbeelding te uploaden vanaf je PC, vervolgens kun je deze bewerken via de app, ook kun je extra elementen toevoegen om de sticker helemaal naar wens vorm te geven. Voorheen konden gebruikers al wel stickers via de Google Store downloaden. Vanaf heden is het dus ook mogelijk om persoonlijke stickers te maken aan de hand van eigen foto’s, direct via WhatsApp Web.