Maak van je smartphone een mobiele pinautomaat Met de juiste app verander je jouw smartphone in een mobiele pinautomaat. Ideaal als je extra verkoop drukte verwacht of juist weinig transacties verricht.

Op veruit de meeste plekken, zoals in winkels en op het terras, kun je niet alleen contant maar ook met de pin betalen. Veel ondernemers beschouwen het dan ook als een must om een pin-oplossing te bieden aan de klant. Mede daarom zien we de afgelopen jaren een sterke toename in het gebruik van mobiele pinautomaten. Handig, want zo’n draagbaar apparaat kun je overal mee naartoe nemen. Ideaal voor diegene die werk bij de klant uitvoert, of bijvoorbeeld in de horeca of sport branche actief is.

Tegenwoordig is het ook mogelijk om je smartphone in te zetten als mobiele pinautomaat. Handig om in te zetten als tweede pinautomaat, voor die momenten dat je een extra hoge verkoop drukte verwacht. Of wanneer je juist relatief weinig pintransacties verwacht te verrichten.

Smartphone inzetten als pinautomaat

Velen kennen inmiddels de mogelijkheid om met je smartphone te betalen bij de kassa. Smartphones zijn echter ook in staat om andersom te functioneren: als pinautomaat. Eén van de redenen waarom hier nog relatief weinig gebruik van wordt gemaakt is het gebrek aan compatibele apps.

Desondanks zijn er enkele vorderingen zichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan de Rabobank met zijn Rabo SmartPin app – deze app maakt het mogelijk om je mobiele telefoon als pinapparaat te gebruiken. De software applicatie is compatibel met Android en iOS en is speciaal ontworpen voor ondernemers die relatief weinig pin transacties verrichten.

Wil je gebruik maken van deze service, dan dien je wel over een zakelijke rekening bij de Rabobank te beschikken. Daarnaast dien je een contract af te sluiten met de bank, want net als bij een regulier pinautomaat gaat de dienst gepaard met maandelijkse servicekosten en transactiekosten. Hier zit tevens de huur van de benodigde kaartlezer bij inbegrepen.

Het vereist dan ook enige voorbereiding alvorens je jouw smartphone als pinautomaat kunt inzetten. Wel kun je op deze wijze besparen op de eenmalige aanschafskosten van een pinautomaat. Er zijn overigens meer mogelijkheden om onder de aanschafskosten van een pinautomaat uit te kunnen komen. Zo is het tevens mogelijk om een pinapparaat te huren.

Er zijn verschillende aanbieders, de huurperiode is doorgaans variabel. Zodoende kan het huren van een pinautomaat een geschikte oplossing zijn voor evenementen of bij seizoensgebonden werk – zoals het runnen van een schaatsbaan.

Welke oplossing het meest geschikt is voor jou, hangt af van de situatie. Het is in ieder geval altijd raadzaam om ook de maandelijkse kosten en de transactiekosten inzichtelijk te hebben alvorens je een definitieve keuze maakt.