Tinder dating app krijgt mogelijk Swipe Party functie Tinder werkt aan nieuwe app functie genaamd ‘Swipe Party’, om vrienden live mee te laten kijken tijdens het swipen door foto’s van Tinder-gebruikers.

Tinder behoort tot de meest populaire dating apps in Nederland. Je swipet net zolang totdat je een foto tegen komt van iemand waar je meer van wilt weten. Door het laagdrempelige karakter kunnen singles eenvoudig met elkaar in contact treden. Volgens de Nederlandse datingwebsite Gratisdatingtips werkt Tinder aan een nieuwe functie genaamd Swipe Party.

Swipe Party moet het mogelijk maken om te swipen met je vrienden. Je kunt vrienden uitnodigen om mee te kijken, terwijl je door de foto’s van andere Tinder-gebruikers bladert.

Hoewel de functie nog moet worden uitgerold, heeft Gratisdatingtips bewijs gevonden in de app, waaruit blijkt dat deze nieuwe functionaliteit binnenkort geactiveerd kan worden in de Tinder-app.

De informatie over de nieuwe Swipe Party-functie is afkomstig van een teardown van de Tinder-app. Zo’n demontage van de app (.apk) kan functies voorspellen die in een toekomstige update van de app geactiveerd gaan worden.

Vermoedelijk wordt de functionaliteit eerst nog uitgebreid getest. Daarnaast is de vermelding van deze functionaliteit nog geen garantie dat deze functie ook daadwerkelijk wordt uitgebracht. Dat Tinder eraan werkt is wel zeker.

Het bestaan van Swipe Party wordt bovendien bevestigd door een Senior Software Engineer van Tinder. De medewerker meldt op LinkedIn dat deze momenteel aan een ‘Tinder User Growth’-functie werkt met de naam Swipe Party. Het lijkt er dus sterk op dat Swipe Party eraan komt. Maar wanneer dat zal zijn, is nog onbekend.

Laat je vrienden live meekijken

Ben jij op zoek zijn naar een nieuwe vlam en kun jij de steun van je vrienden wel gebruiken? Dan is Tinder Swipe Party echt wat voor jou – je vrienden kunnen live meekijken en jou behoeden voor het maken van een foute keuze.

Als je de app toegang geeft tot je microfoon en camera kunnen jouw vrienden je ook zien en horen – zo kun je samen overleggen, lachen en gieren. Mocht jouw vriend nog geen gebruik maken van Tinder, dan volstaat het aanmaken van een gast-account. Hiervoor dien je je naam, telefoonnummer en geboortedatum op te geven.

De nieuwe functie toont gelijkenissen met een andere app van moederbedrijf Match Group. Het gaat om de app ‘Ship’, die het eveneens mogelijk maakt om je vrienden te betrekken bij het proces. Je vrienden kunnen er swipen om voor jou een match te vinden. Geschikte profielen kun je samen met vrienden bespreken in een groepsgesprek.

Ondanks de verschillen is het niet ondenkbaar dat Match Group de Tinder-app wil upgraden met een vergelijkbare ervaring als dat van Ship.

