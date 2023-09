Nieuwe trends op het gebied van kerstverlichting Elk jaar zijn er met Kerst nieuwe trends te bespeuren, om het Kerstfeest nog gezelliger en uitbundiger te maken. Wat mag je anno 2023 verwachten?

Toon pagina inhoud

Bij Kerst denken velen aan gezelligheid en verbondenheid met de familie. Bij het feest hoort uiteraard een kerstboom en kerstversiering. Ook de kerstverlichting mag natuurlijk niet ontbreken. Tijdens de donkere winterdagen rond Kerst zorgt de verlichting voor een warme, feestelijke sfeer. Tegenwoordig zijn er velen soorten kerstlichtcreaties verkrijgbaar, zowel voor binnen als buiten. Denk bijvoorbeeld aan een mooie kerstslinger, een LED strip of een verlichte kerstman. Ook de lampjes in de kerstboom zorgen voor extra gezelligheid. In dit artikel gaan we dieper in op Kersttrends 2023 op het gebied van kerstverlichting.

Elk jaar worden er nieuwe soorten kerstdecoratie en versiering aangeboden. Sommige kersttrends zijn van korte duur, maar dat geldt zeker niet voor alle trends. Denk bijvoorbeeld aan de kunstkerstboom, die steeds populairder is geworden en er ook steeds echter uitziet. Ook op het gebied van kerstverlichting is er de afgelopen jaren veel veranderd. Zo is er tegenwoordig veel slimme verlichting verkrijgbaar, die via je telefoon of tablet te bedienen is. Ook kerstverlichting voor buiten is populairder dan ooit tevoren.

Slimme kerstverlichting bedienen via de Twinkly app

Slimme kerstverlichting kun je uitstekend aansturen via de Twinkly app. Deze applicatie is gratis te downloaden via de Apple App store en Google Play. De app biedt tal van mogelijkheden, denk aan het aanpassen van de lichtkleur en de lichtintensiteit. Ook kun je speelse effecten of patronen toevoegen, waardoor je de slimme verlichting volledig kunt afstemmen op jouw gevoel. Kerstverlichting buiten met app zoals de kerstlampjes van Twinkly kun je kopen op KerstverlichtingBuiten.com.

Kerstverlichting buiten met IP67 certificering

De laatste jaren wordt er ook steeds meer aandacht besteed aan buitenverlichting. Niets is zo gezellig als een volledig verlichte straat, waarbij alle bewoners een bijdrage leveren om de buurt gezellig en feestelijk aan te kleden. Mocht je besluiten om kerstverlichting buiten op te hangen, houdt er dan rekening mee dat deze IP gecertificeerd dient te zijn.

Ga je naar een gemiddelde discountwinkel, bouwmarkt of tuincentrum, dan kom je voornamelijk producten tegen met een Ingress Protection (IP) waarde van 44. Dat betekent dat de verlichting niet waterdicht is, maar enkel spatwaterdicht. In de praktijk blijkt dat IP44 verlichting beduidend minder lang meegaat dan IP65 of IP67 gecertificeerde verlichting. Uiteraard is professionele IP67 verlichting ook duurder in aanschaf, maar ze hebben ook een veel langere levensduur en zijn bovendien veiliger in gebruik.

Op de website KerstverlichtingBuiten.com vind je de meest uiteenlopende soorten professionele buitenverlichting met IP67 beschermingsgraad, allemaal van het merk Blynx. Denk aan ijspegel verlichting, koppelbare kerstverlichting, netverlichting, guirlandes met verlichting, kerstkransen met verlichting en lichtgordijnen. Met professionele kwaliteit kerstverlichting van Blynx doe je veel langer, heb je een hogere lichtopbrengst en benut je het koppelbare systeem om je kerstverlichting project precies op maat te maken.