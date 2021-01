Samsung Galaxy Note 21 Ultra 5G smartphone Nu alles al bekend is over de Samsung Galaxy S21 line-up kijken we vast vooruit naar de Note 21 Ultra, die in de tweede helft van 2021 verwacht wordt.

Samsung introduceert tweemaal per jaar een high-end smartphone serie. Op 14 januari 2021 wordt de Galaxy S21 reeks officieel onthuld tijdens Samsung Unpacked 2021, in de tweede helft van het jaar worden de nieuwe Note modellen verwacht. Ditmaal kiest Samsung echter voor een aantal opmerkelijke veranderingen binnen de S-serie. De nieuwe smartphones worden niet alleen een maand eerder geïntroduceerd dan normaal, het nieuwe topmodel – de Samsung Galaxy S21 Ultra – zal ook voor het eerst compatibel worden gemaakt met de S Pen.

Deze iconische styluspen is al jaren het belangrijkste kenmerk van de Samsung Galaxy Note serie, maar zal vanaf 2021 ook in andere Galaxy producten terug te vinden zijn. Zoals de S21 Ultra en de later dit jaar verwachte Galaxy Z Fold 3 opvouwbare smartphone. Deze nieuwe ontwikkelingen roepen natuurlijk de nodige vragen op aangaande de Note line-up; wordt de Galaxy Note 20 nog wel opgevolgd?

Er gaan al langer geruchten dat Samsung afscheid wil nemen van de Galaxy Note serie. Vorige maand wist LetsGoDigital echter al te melden dat er nog wel een Note 21 zal verschijnen in 2021. Deze informatie hebben we van een betrouwbare bron uit Korea ontvangen, die dicht bij Samsung Electronics betrokken is. Of het om één of twee modellen zal gaan weet onze bron nog niet met zekerheid te zeggen.

Enkele dagen na onze publicatie meldde de Koreaanse News Agency Yonhap dat een anonieme Samsung official het volgende heeft verklaart: ‘We bereiden ons voor op een Galaxy Note serie release voor komend jaar’. Uit deze uitspraak valt op te maken dat het hoogstwaarschijnlijk opnieuw om twee modellen zal gaan, in de vorm van een Samsung Galaxy Note 21 en een Note 21 Ultra.

Nu duidelijk is dat er dit jaar nog wel een nieuwe Note smartphone aan komt is het de vraag wat we van dit toestel mogen verwachten. Op basis van hetgeen reeds bekend is omtrent de Galaxy S21 line-up en onze verwachtingen voor de Note 21 line-up heeft LetsGoDigital een reeks 3D renders gemaakt van het verwachte topmodel; de Samsung Note 21 Ultra.

De 4K renders in deze publicatie zijn digitaal vormgegeven door onze in-house grafisch designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn. Het model is van schets af aan getekend, waarna de beelden zijn omgetoverd tot prachtige lifestyle afbeeldingen waarbij de illusie wordt gewerkt dat het pre-productie toestel daadwerkelijk op tafel ligt. Ook onderstaande video animatie is gemaakt door de Italiaanse designer. De komende maanden zal Giuseppe vaker plaatsnemen achter z’n tekentafel om toekomstige Samsung telefoons te visualiseren.

Samsung Galaxy Note 21 Ultra

De Note 21 Ultra zal ongetwijfeld voorzien worden van verschillende nieuwe functies, die ook in de S21 Ultra terug te vinden zijn. De toestellen binnen de Note line-up hebben een wat rechthoekiger design met een zakelijke uitstraling, ten opzichte van de meer ronde S-serie modellen.

Hoewel de Galaxy S20 Ultra werd uitgerust met een 6,9” display, zal de S21 Ultra over een iets kleiner 6,8” scherm beschikken. Bij de Note 20 Ultra is er gekozen voor een 6,9” scherm, vermoedelijk zal het display van de Note 21 Ultra qua grootte gelijk blijven aan die van z’n voorganger.

Vanzelfsprekend zal Samsung kiezen voor een AMOLED display, daarnaast mag je er vanuit gaan dat de QHD+ resolutie gehandhaafd blijft. Ook zal het toestel voorzien worden van een adaptieve 120 Hertz refresh-rate, die tevens bruikbaar blijft in maximale schermresolutie. Bij de S20 / Note 20 kun je deze hoge verversingssnelheid alleen toepassen in Full HD resolutie. Hier komt in 2021 verandering in.

Vermoedelijk zal Samsung de maximale helderheid verder opschroeven. De binnenkort verwachte S21 Ultra zal over een piekhelderheid van 1600 nits beschikken – dat is een behoorlijke upgrade ten opzichte van het 1400 nits display van de S20 Ultra. De Note 20 valt hier met 1500 nits precies tussenin. Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat de Note 21 Ultra minimaal 1600 nits zal ondersteunen.

Naar alle waarschijnlijkheid zal Samsung er opnieuw voor kiezen om een curved display te implementeren in de Galaxy Note 21 Ultra. Daarnaast mag je er vanuit gaan dat er ook premium materialen gebruikt zullen worden voor het frame en achterpaneel. Een metalen frame met een glazen achterzijde ligt het meest voor de hand. Zolang het maar geen kunststof, plastic achterzijde wordt – zoals wel het geval is bij de basismodellen van de Note en S-serie; denk aan de Galaxy Note 20 en de S21.

Compatibel met Samsung S Pen

Vanzelfsprekend zal de nieuwe Samsung Note ook te gebruiken zijn met de S Pen. Deze styluspen wordt al vanaf de allereerste Note standaard meegeleverd. Dankzij een dedicated stylus compartiment kun je de pen eenvoudig opbergen in de telefoon, waarna de S Pen automatisch wordt opgeladen.

Door de pen slechts 40 seconde in het compartiment te stoppen kun je alweer een half uur vooruit. Mocht je de stylus dreigen te vergeten, dan waarschuwt het toestel je dat de S Pen niet langer verbonden is.

Door de jaren heen heeft Samsung de S Pen telkens verder verfijnd en verbeterd waardoor het pennetje inmiddels veel meer is geworden dan een handige tool voor het maken van schetsen en tekeningen. Doordat de displays van smartphones ook steeds groter zijn geworden is de stylus een handig middel geworden om de productiviteit te vergroten. Teksten selecteren en vertalen, handgeschreven tekst omzetten naar getypte tekst, het maken van aantekeningen op webpagina’s, foto’s en zelfs PDFs – het is allemaal mogelijk met de stylus van Samsung.

Wellicht ziet Samsung opnieuw kans om de S Pen verder te verbeteren. Zo werd de latentie bij de Note 20 Ultra verlaagd naar 9 milliseconde. Hierdoor is er feitelijk geen sprake meer van invoervertraging, waardoor het schrijven met de stylus aanvoelt alsof je een reguliere pen vasthoudt – zo concludeerde we ook in onze uitgebreide Samsung Galaxy Note 20 Ultra review.

Er zijn ook tal van schrijfmiddelen beschikbaar -denk aan een balpen, een vulpen of een markeerstift- alles is voorhanden in verschillende diktes en kleuren. Zelfs het geluid dat de S Pen maakt klinkt alsof je een echte pen op papier gebruikt. Mede dankzij de vele Air Actions die Samsung eraan weet te koppelen kun je de stylus erg veelzijdig inzetten.

Nu de S21 Ultra ook compatibel wordt gemaakt met de S Pen is het des te waarschijnlijker dat Samsung de Note21 ook van nieuwe S Pen functionaliteiten zal voorzien. Ten slotte blijft dit de meest onderscheidene functie van deze high-end smartphone serie.

Vernieuwde selfie-camera en nieuwe quad-camera

Hoewel algemeen bekend is dat Samsung –net als andere smartphone fabrikanten- een in-display selfie-camera in ontwikkeling heeft, is het nog onduidelijk of deze ook in de Note 21 Ultra zal worden toegepast. Het zou natuurlijk een fantastische innovatie zijn, temeer omdat de Note modellenreeks in 2021 precies 10 jaar bestaat.

Toch blijft het nog even de vraag hoe ver de ontwikkelingen rondom under-screen camera technologie gevorderd zijn. Hoewel de ZTE Axon 20 5G inmiddels officieel is uitgebracht, valt er op de kwaliteit van deze under-screen camera nog wel wat op- en aan te merken. Vermoedelijk zal Samsung deze tech alleen inbouwen in een high-end device als het bedrijf er ook zeker van is dat er een goede beeldkwaliteit behouden blijft.

Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat Samsung bij de Galaxy Note 21 opnieuw zal kiezen voor een centraal geplaatste punch-hole camera. Bij de Note20 Ultra werd er gekozen voor een 10 megapixel selfiecamera (f/2.2). We gaan er vanuit dat deze front-camera in ieder geval een update zal krijgen.

Zo beschikt de S20 Ultra / S21 Ultra over een 40 megapixel selfiecamera (f/2.2) met ‘pro-grade techniek’. In slechte lichtomstandigheden schakelt de camera automatisch over op 10 megapixels met grotere pixels – om zo meer details vast te kunnen leggen. Mogelijk dat Samsung deze hoge resolutie selfiecamera ook voor de Note 21 Ultra zal gaan toepassen. Videogesprekken kunnen hoogstwaarschijnlijk in dezelfde resolutie worden gevoerd; 4K @ 60fps.

Wat betreft het camerasysteem aan de achterzijde, vermoedelijk wordt hier dezelfde design trend gevolgd als bij de S21 serie. Laatstgenoemde modellen krijgen een beduidend groter camera eiland, die tot aan de randen van het toestel doorlopen. Het Ultra model krijgt ook een nieuwe cameraconfiguratie. Verwacht wordt dat de Galaxy S21 Ultra zal beschikken over een 108 megapixel hoofdcamera (2de generatie) met een f/1.8 lens, een 12 megapixel ultragroothoekcamera (120˚ graden) en een tweetal 10 megapixel telefoto camera’s. De ene ondersteunt 10x Hybrid zoom, de ander 3x Hybrid zoom.

Het is nog onbekend waarom Samsung ervoor kiest om twee telefoto lenzen in te bouwen. Het is goed mogelijk dat dit softwarematig tot meer fotografiemogelijkheden zal leiden. Exacte details hieromtrent zijn echter nog niet bekend. Uit de teaser die Samsung India meeleverde bij de persuitnodigingen voor het Galaxy S21 Unpacked launch event blijkt echter dat dit wel een belangrijk punt gaat worden tijdens de product presentatie en vermoedelijk dus ook bij de marketingcampagne rondom de S21 Ultra.

Het is niet ondenkbaar dat een vergelijkbare camera ook wordt toegepast bij de Note 21. Vooralsnog is er echter geen info beschikbaar omtrent het camerasysteem van dit model. De 8K video resolutie zal ongetwijfeld gehandhaafd worden, het ligt in de lijn der verwachtingen dat de beeldkwaliteit verder verbeterd zal worden. Denk aan een hogere frame-rate van 30fps of zelfs 60fps. Momenteel is 8K alleen toepasbaar bij 24fps. Verder zal er ongetwijfeld een Pro-modus en een Nacht mode beschikbaar zijn.

Wat betreft het autofocussysteem, de S21 Ultra zal het laser autofocus systeem van de Note 20 overnemen. Mogelijk zal deze ook in de Note 21 terug te vinden zal zijn. Deze werkt beduidend sneller en accurater dan de 3D DepthVision camera, die in voorgaande topmodellen van Samsung werd toegepast.

Hardware & Software

Zoals elk jaar zal Samsung een nieuwe processor inbouwen die nóg sneller en krachtiger is dan zijn voorganger. In 2021 gaat het om de Qualcomm Snapdragon 888 chipset, hoewel in Europa hoogstwaarschijnlijk de Exynos 2100 variant van Samsung zelf wordt ingezet. Voorgaande jaren deed de Samsung Exynos chip qua prestaties en energieverbruik onder ten opzichte van Qualcomm, dit jaar lijkt Samsung echter enorme prestatieverbeteringen te hebben doorgevoerd, zo is uit de eerste benchmark testen gebleken.

De Samsung Exynos 2100 zal op 12 januari 2021 officieel worden aangekondigd tijdens een speciaal daarvoor opgezet online event. Twee dagen later wordt de Galaxy S21 serie aangekondigd, dit worden de eerste Samsung smartphones die worden aangedreven door deze nieuwe, uiterst krachtige 5nm chipset.

Ook de Samsung Note 21 serie zal worden aangedreven door deze processor. Vanzelfsprekend beschikt deze chip over een geïntegreerde 5G modem, waardoor je ook gebruik kunt maken van het supersnelle 5G mobiele internet netwerk – mits je ook over een 5G abonnement beschikt uiteraard.

Afgelopen jaar werd er keuze geboden uit 12GB RAM en 256GB of 512GB geheugen. Het is nog onduidelijk of de Note 21 ook over 12GB RAM zal beschikken, ondenkbaar is dit echter zeker niet. Hoewel de S20 Ultra voorzien werd van 16GB RAM, is de verwachting dat de S21 Ultra over 12GB RAM zal beschikken. 16GB aan werkgeheugen is ook wel erg veel en eigenlijk simpelweg niet nodig. Qua opslagcapaciteit verwachten we geen veranderingen aan te treffen.

Uiteraard zal de Samsung Note 21 ook draaien op de nieuwste software. In 2021 gaat het om het Google Android 11 besturingssysteem in combinatie met de One UI 3 gebruikersinterface van Samsung. De interface is vereenvoudigd in gebruik en biedt tal van nieuwe effecten en animaties. Ook zijn er meer mogelijkheden om de interface naar eigen wens aan te passen. One UI 3.1 maakt ook verbeterde op AI-gebaseerde zoom met automatisch belichting mogelijk, wat moet resulteren in een nog hogere beeldkwaliteit bij het maken van zoom foto’s.

Een 3.5mm aansluiting hoef je overigens niet te verwachten op de Samsung Note 21 Ultra. Vermoedelijk zal ook het microSD geheugenkaartslot gaan verdwijnen – net zoals het geval zal zijn bij de S21 serie. Daarnaast ligt het in de lijn der verwachtingen dat ook de Note 21 Ultra zonder oplader en zonder oordopjes geleverd zal worden – deze tendens is in september dit jaar ingezet toen Apple de iPhone 12 introduceerde.

Inmiddels is bekend dat Samsung meegaat in deze onaangename ontwikkeling, door ook de drietal S21 modellen zonder oplader of oordopjes te leveren. Er is helaas geen reden om aan te nemen dat dit anders zal zijn bij de nieuwe Note toestellen. Hierdoor zal ook de verpakking dunner worden, vanzelfsprekend heeft Giuseppe hier rekening mee gehouden bij het maken van de product renders.

Wat met name nog een verrassing blijft is hoe Samsung de Note 21 Ultra wil laten verschillen van de S21 Ultra. De Note en S-serie modellen zijn door de tijd heen steeds meer op elkaar gaan lijken. Als Samsung in 2021 inderdaad haar laatste serie Note modellen zal introduceren, dan zal het waarschijnlijk niet zozeer de ambitie hebben om nu ineens extra onderscheidend vermogen aan te brengen.

Ten slotte moeten jarenlange Note gebruikers straks relatief eenvoudig de overstap kunnen maken naar een ander Galaxy apparaat – sommige zullen daarbij kiezen voor een opvouwbaar smartphone model van Samsung, terwijl anderen vooralsnog de voorkeur zullen hebben voor een regulier telefoon formaat, waarbij de S-serie uitkomst kan bieden.

De geschiedenis van de Samsung Galaxy Note

Van oudsher zijn de Samsung Note smartphones de grootste en duurste Galaxy telefoons. De allereerste Galaxy Note smartphone, ook wel bekend onder de modelnaam Galaxy N7000, werd uitgebracht in september 2011. In introductie van deze phablet (kruising tussen een smartphone en tablet) werd direct een groot succes. In zes maanden tijd werden er ruim 5 miljoen Galaxy Note smartphones verkocht door Samsung Electronics.

Na de Galaxy Note N7000, werd de Note II aangekondigd, met deze smartphone behaalde Samsung nog betere verkoopcijfers. Tegen de tijd dat de Galaxy Note 3 arriveerde in 2013 kon Samsung rekenen op nog meer interesse, in twee maanden tijd ging dit model maar liefst 10 miljoen keer over de toonbank.

Een Note 6 is nooit uitgebracht, in plaats daarvan werd de Note 7 aangekondigd – zo werden de benamingen van de Galaxy S- en Note serie gelijk getrokken. Met de Galaxy Note 7 heeft Samsung echter beduidend minder geluk gehad. Door een ontvlambare batterij is dit model slechts een week verkrijgbaar geweest in de US, in Europa werd het toestel nooit uitgebracht.

Hoewel Samsung verschillende malen heeft geprobeerd om de ontstane problemen op te lossen, bleken ook de vervangende Note 7 toestellen ontvlambaar te zijn. Zodoende werd het toestel van de markt gehaald nog vóór de Europese release datum.

Met de Galaxy Note 8 wist Samsung echter opnieuw verkooprecords te breken. Ruim 10 miljoen exemplaren werden er van dit toestel verkocht. Hoewel de Note 9 iets minder populair was, kon ook de Note 10 weer rekenen op goede verkoopresultaten, zo liet de Zuid-Koreaanse fabrikant afgelopen jaar weten via een persbericht. Dit had mede te maken met de beslissing van Samsung om ditmaal niet één, maar twee Note modellen uit te brengen – een Note 10 en Note 10 Plus.

Deze strategie werd ook gevolgd bij de opvolger van de Note 10 serie, zo werd er afgelopen jaar een Note 20 en een Note 20 Ultra uitgebracht. De benamingen gingen opnieuw op de schop en werden gelijkgetrokken aan het introductiejaar. Oftewel, een Note 20 in 2020 en een Note 21 in 2021.

Ook werd er afgelopen jaar een groter verschil aangebracht tussen de twee modellen, zo beschikt het basismodel over een plat display met een Full HD+ resolutie en een kunststof achterzijde. Ook qua camerasysteem doet het basismodel onder ten opzichte van de Ultra.

Hoewel er nog geen officiële verkoopcijfers bekend zijn gemaakt van de Note 20 en de Note 20 Ultra doen zich in Korea al geruime tijd geruchten de ronde dat het Ultra model dubbel zo goed verkoopt als het basismodel. Extra motivatie voor Samsung om in 2021 ook weer een Ultra model uit te brengen.

Bovendien bestaat de Note line-up in 2021 exact 10 jaar, reden temeer voor Samsung om de Note smartphone dit jaar nog niet definitief vaarwel te zeggen.

Introductie Samsung Note 21 serie tijdens Galaxy Unpacked 2021

Normaal gesproken organiseert Samsung rond augustus een Galaxy Unpacked evenement om de nieuwe Note modellen officieel aan te kondigen. De introductie van de S-serie smartphones zal dit jaar echter een maand eerder plaatsvinden. Het is nog onduidelijk wat dit zal betekenen voor de introductie van de Note 21.

Afgelopen jaar koos Samsung ervoor om de S20 serie en de Z Flip gelijktijdig aan te kondigen. Ditmaal wordt de S21 serie eerder aangekondigd en zal de Galaxy Z Flip 2 juist wat later arriveren – deze wordt in de lente van 2021 verwacht.

Het is zeer goed mogelijk dat Samsung ook de release van de Note 21 (Ultra) en de Z Fold 3 separaat van elkaar wil laten plaatsvinden. In dat geval is het aannemelijk dat de Note 21 eerst wordt aangekondigd, begin augustus bijvoorbeeld. Gevolgd door de Z Fold 3 rond oktober.

De Galaxy Note 20 Ultra 5G kreeg tijdens de introductie een vanaf prijs van €1.300 (256GB). Als Samsung inderdaad de vernieuwingen en verbeteringen doorvoert zoals in deze publicatie beschreven, dan ligt het voor de hand dat de prijs er niet goedkoper op wordt. De S21 Ultra wordt waarschijnlijk €50 duurder in de markt gezet dan het jaar ervoor.

Mogelijk dat Samsung bij de Note 21 Ultra een soortgelijke prijsstijging doorvoert. Mocht het bedrijf kiezen voor under-display camera technologie, dan zal de prijs wellicht nog wel hoger uitvallen.

Over de kleuren is op dit moment nog geen informatie bekend. De release vindt plaats in de herfst, vaak kiest Samsung voor kleuren die perfect matchen bij het seizoen – denk aan de prachtige Mystic Bronze en Mystic Green kleurvarianten voor de Note 20 Ultra.

Voor de door ons gemaakte product afbeeldingen zijn we uitgegaan van een mix van de S21 Ultra en z’n Phantom Black en Phantom SIlver kleurstellingen en de Mystic Bronze en Mystic Green kleuren van de Note 20. Naarmate de release datum dichterbij komt zullen er ongetwijfeld meer details bekend worden omtrent de Galaxy Note 21 en de Note 21 Ultra.

Samsung Galaxy Note smartphone kopen

Mocht je overigens interesse hebben om de Galaxy Note 20 Ultra te kopen, Samsung heeft momenteel een aanbieding lopen waarbij je €200 korting krijgt op dit model, wat neerkomt op een verkoopprijs van €1.100 (256GB). Deze actie is geldig voor toestellen die via de Samsung site worden aangekocht. Genoemde prijzen zijn voor een los toestel, zonder abonnement.

Op het basismodel wordt zelfs nog een nog hogere korting gegeven. In plaats van €1.050 betaal je momenteel €750 voor de Galaxy Note 20. Dat betekent een voordeel van bijna 30%, slechts 3 maanden na de lancering van dit toestel.

Heb je nog een oude telefoon die je wilt inruilen? Dan kun je gebruik maken van het Samsung inruilprogramma, waarbij je tot €350 korting kunt krijgen op je nieuwe telefoon – afhankelijk van het model en de staat van het toestel dat je wilt inruilen.

De tweetal Note modellen zijn inmiddels ook bij andere Nederlandse retailers in de aanbieding, hoewel Samsung momenteel wel de hoogste korting geeft. Verder hanteert Coolblue de laagste prijs, zij verkopen de Note 20 ook als ‘tweedekans product’, veelal toestellen met lichte gebruikerssporen. Ook kun je onder andere terecht bij MediaMarkt, BCC, en Bol.

Aangaande de accessoires heb je bij Samsung altijd ruime keuze. Denk aan telefoonhoesjes en covers in tal van verschillende kleuren en materiaalsoorten. Daarnaast zijn de smartphones natuurlijk compatibel met andere Galaxy apparaten, zoals de Galaxy Watch 3 smartwatch, de Galaxy Buds Live oordopjes, de Moga Xbox controller en verschillende oplaadoplossingen, waaronder een wireless charger.

Vanzelfsprekend kun je ook bij één van de Nederlandse telecomproviders terecht voor de topmodellen van Samsung. Je kunt dan veelal korting krijgen op de toestelprijs, waardoor het kan lonen om de smartphone met abonnement te kopen. Uiteraard dien je dan wel de vernieuwde telecomwetgeving, die in 2017 is ingegaan, in acht te nemen. Door de smartphone af te kopen tot een maximaal openstaand bedrag van €249 kun je een BKR-registratie voorkomen.

De Note 20 serie biedt ook ondersteuning voor 5G. Door een 5G abonnement aan te schaffen bij T-Mobile, KPN en Vodafone kun je al gebruik maken van het snelle mobiele internet netwerk. Een landelijke 5G dekking wordt nog niet door alle providers gegarandeerd. Begeef je je niet in één van de grote steden dan is het raadzaam om de 5G dekkingskaart van je provider te raadplegen, zodat je van te voren kunt vaststellen of er in jouw woon/werk gebied al 5G wordt aangeboden.