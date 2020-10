iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max 5G telefoons Twee nieuwe Apple iPhone 12 Pro modellen beschikbaar, met verschillende display groottes. Ook verschillen deze modellen qua batterij en camera setup.

Gelijktijdig met de iPhone 12 en iPhone 12 mini heeft Apple ook twee Pro modellen aangekondigd. De iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max lijken qua specs veel op elkaar, wel is de Pro Max beduidend groter. Alle vier genoemde 2020 modellen bieden ondersteuning voor het supersnelle 5G netwerk. Daarnaast worden de nieuwe smartphones aangedreven door de uiterst krachtige A14 Bionic chipset. Aan prestatiekracht geen gebrek met deze nieuwe Apple telefoons. In deze publicatie gaan we dieper in op de specificaties van de tweetal Pro modellen en de verschillen tussen beide toestellen.

De iPhone 12 Pro modellen verschijnen in vier kleurvarianten: zilver, grafiet, goud en oceaanblauw. Apple biedt keuze uit 128GB, 256GB en 512GB geheugen. Ook is er dit jaar extra veel werkgeheugen ingebouwd, waar de Pro modellen vorig jaar nog over 4GB RAM beschikte is dat dit jaar verhoogd naar 6GB RAM.

iPhone 12 Pro Max het nieuwe topmodel in 2020

De Apple iPhone 12 Pro Max 5G is het meest geavanceerde model. Deze Apple smartphone biedt ‘Pro’ specs en een ‘Max’ beeldscherm. Oftewel, hoogstaande specs en het grootste scherm ooit toegepast in een iPhone. Er is een 6,7-inch Super Retina XDR OLED display geïntegreerd, de schermranden zijn verder verkleind en de notch is gehandhaafd – hierin is de selfie-camera en verschillende sensoren verwerkt. De framerand is beduidend rechter vormgegeven dan vorig jaar.

De nieuwe A14 Bionic chip is veel krachtiger dan zijn voorganger. Zowel qua CPU als GPU prestaties zijn er aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd. Ook is de Neural Engine sterk vernieuwd. Nieuw is ook de toevoeging van 5G, waardoor je maximaal kunt profiteren van de immense snelheden die de iPhone 12 Pro Max te bieden heeft. Niet alleen de hardware, ook de software is vernieuwd. De nieuwe telefoons draaien op het iOS 14 besturingssysteem.

Ook op camera gebied heeft Apple de nodige verbeteringen doorgevoerd. Er is een 12 megapixel selfiecamera beschikbaar met een f/2.2 lens. Deze TrueDepth camera maakt ook Face ID functionaliteit mogelijk. Op de achterzijde zijn drie camera’s te vinden, een ultragroothoek-, een groothoek- en een telelens camera.

De Pro Max is het enige model waarmee het mogelijk is om 5x optisch en 12x digitaal in te zoomen. Ideaal, zo kun je elk onderwerp eenvoudig dichterbij halen om vervolgens haarscherp vast te leggen. Bij het Pro model is het zoombereik beperkt tot 4x optische zoom en 10x digitale zoom. Verder is de groothoekcamera voorzien van optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving – deze OIS is uitsluitend in de iPhone 12 Pro Max terug te vinden. Dit is ook het enige model waarbij de groothoekcamera over grotere pixels beschikt, waardoor je in de avonduren extra detailrijke foto´s kunt schieten.

Nieuw is ook de LiDAR-scanner, die eerder dit jaar haar debuut maakte bij de iPad Pro, deze 3D camera maakt nauwkeurige diepte metingen mogelijk. Er zijn verschillende interessante foto functies voorhanden, waaronder een verbeterde nachtmodus, Deep Fusion, Slimme HDR3, panorama en een burst-modus. Ook op video gebied mag je van de iPhone 12 Pro Max goede resultaten verwachten. Video´s kunnen worden opgenomen in 4K kwaliteit @ 60fps. Inzoomen is ook mogelijk bij het maken van video’s. Daarnaast is er een QuickTake video, een timelapse video en een continue autofocus video functie voorhanden.

De Pro Max is stof- en waterdicht volgens de IP68 normering. Er is een 3.969mAh Li-Ion batterij ingebouwd, goed voor een batterijduur van 20 uur als je continue video’s afspeelt. Video’s streamen kan tot 12 uur achtereen op één acculading. De smartphone biedt ondersteuning voor 20W snelladen en is daarnaast compatibel met de nieuwe 15W MagSafe draadloze oplader accessoire.

Mocht je een iPhone 12 5G model willen kopen, realiseer je dan: Apple kiest er dit jaar voor om geen oplader en ook geen EarPods mee te leveren bij de nieuwe modellen. Je dient je oude (langzame) oplader te gebruiken, of deze als optionele accessoire aan te schaffen.

iPhone 12 Pro Max kopen met abonnement of als los toestel

Vanaf 6 november 2020 is het mogelijk om een preorder te plaatsen voor de Apple iPhone 12 Pro Max. Een week later, op 13 november 2020 gaat dit toestel daadwerkelijk in de verkoop. De 6,7″ smartphone heeft een vanaf prijs van €1.260, hiervoor ontvang je het 128GB model. Voor €120 extra beschikt je over 256GB geheugen en de 512GB variant kost €350 extra ten opzichte van de basisuitvoering. Genoemde prijzen zijn voor een los toestel.

Kies je liever voor een iPhone met abonnement? De nieuwe modellen zullen door alle Nederlandse telecomproviders worden aangeboden. Besluit je een telefoon met abonnement te kopen, dan ontvang je korting op de toestelprijs. De tarieven voor bellen en data zijn gelijk, ongeacht of je voor een sim-only abonnement kiest, of een telefoon met abonnement. Zodoende ben je onder aan de streep goedkoper uit als je direct een iPhone 12 met abonnement koopt.

Ongeacht welke variant je kiest, het betreft een 5G telefoon. In combinatie met een 5G abonnement kun je direct gebruik maken van het supersnelle netwerk, dat eerder dit jaar in Nederland werd uitgerold door Vodafone, KPN en T-Mobile.. Een landelijke dekking wordt overigens nog niet gegarandeerd, een 5G dekkingskaart is te vinden op de website van je provider.

iPhone 12 Pro 5G telefoon met 6,1″ OLED display

De iPhone 12 Pro heeft veel weg van z´n grote broer. De meeste specs zijn gelijk aan elkaar. Verschillen zijn te vinden in de displaygrootte, de batterijcapaciteit en het camerasysteem.

Om te beginnen met het scherm. Apple heeft er dit jaar voor gekozen om de iPhone 12 Pro hetzelfde schermformaat te geven als het basismodel; de iPhone 12. Het gaat om een 6,1-inch Super Retina XDR OLED display met een resolutie van 2.532×1170 pixels.

Doordat de iPhone 12 Pro 5G over een kleiner display beschikt dan de Pro Max is ook de accucapaciteit hierop aangepast. De Pro wordt uitgerust met een 3.046mAh accu. Deze staat garant voor 17 uur video´s kijken of 11 uur video´s streamen – allemaal op één acculading. In de praktijk zal de batterij van het Pro model iets eerder aan de oplader gelegd moeten worden dan de Pro Max, die maar liefst 20 uur video’s kan afspelen op één batterijlading.

Verder biedt de telefoon ondersteuning voor 20W snelladen – deze lader is afzonderlijk verkrijgbaar. Ook kun je kiezen voor de nieuwe MagSafe oplader. Met deze optionele accessoire kun je jouw iPhone draadloos opladen met een maximaal laadvermogen van 15W.

De TrueDepth selfiecamera is voor beide modellen gelijk. De triple camera aan de achterzijde toont wel enkele verschillen. Zoals genoemd heeft de telelens van de iPhone 12 Pro een iets minder groot bereik. Ook is de groothoekcamera voorzien van een iets kleinere sensor. Verdere foto- en video functies zijn wel identiek voor beide modellen.

iPhone 12 Pro prijs & verkrijgbaarheid

De Apple iPhone 12 Pro 5G is vanaf 16 oktober te bestellen als preorder, vanaf 23 oktober is dit model daadwerkelijk verkrijgbaar. Gelijktijdig gaat ook het basismodel, de iPhone 12, in de verkoop. Prijzen voor het Pro model beginnen bij €1.160, hiervoor ontvang je de 128GB variant. Daarnaast kun je kiezen voor 256GB of 512GB geheugen. Ongeacht welke geheugenvariant jouw voorkeur heeft, er is keuze uit de kleuren: grafiet, zilver, goud en oceaanblauw.

Heb je nog een oude iPhone thuis liggen die je wilt inruilen? Via het Apple Trade In programma kun je jouw gebruikte toestel inleveren voor korting op je nieuwe telefoon. Op de site van Apple staan alle details uiteengezet.