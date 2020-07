KPN en T-Mobile activeren 5G netwerk in Nederland De 5G multibandveiling is afgerond. KPN en T-Mobile beginnen komende week met de uitrol van 5G in Nederland. Vodafone biedt al bijna landelijke dekking.

Toon pagina inhoud

Er wordt al maanden over gesproken: 5G. Het nieuwe mobiele netwerk moet verschillende voordelen met zich meebrengen. Zo wordt 5G beduidend sneller, stabieler en er zal niet langer sprake zijn van vertragingen. Vodafone was in april 2020 de eerste provider in Nederland die het 5G netwerk activeerde. Echter, Vodafone maakt hiervoor gebruik van bestaande 4G frequenties en antennes, waardoor nog niet de optimale snelheid behaald kan worden. Het wachten was op de uitkomst van de multibandveiling door de Nederlandse staat.

Afgelopen week was een belangrijk moment voor 5G in Nederland. De veiling voor een drietal belangrijke 5G frequentielicenties (700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHz) is afgerond, waardoor KPN, T-Mobile en Vodafone eindelijk gebruik kunnen maken van deze frequentiebanden om het 5G netwerk in gebruik te kunnen nemen.



Bron: Rijksoverheid (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

De genoemde providers hebben ieder voor (ruim) 400 miljoen aan licenties ingekocht. De vergunningen hebben een looptijd van 20 jaar. De komende jaren worden ook 5G-frequenties in de 3.5GHz en 26GHz banden beschikbaar gesteld, waarmee de mogelijkheden en snelheden van het 5G netwerk nog verder toe zullen nemen. Maar nu de multiband veiling achter de rug is kan er in ieder geval een serieuze start gemaakt worden met het beschikbaar stellen van 5G in Nederland.

T-Mobile 5G-netwerk activatie

T-Mobile heeft middels een persbericht laten weten komende dinsdag, 28 juli, 5G te lanceren. Het bedrijf belooft eind 2020 een landelijk dekkend 5G netwerk te bieden. Het is echter nog onbekend welke steden als eerst bedient zullen worden, logischerwijs gaat het om de randstad en enkele andere grote steden.

Klanten met een T-Mobile Unlimited of Unlimited Plus abonnement krijgen vanaf aankomende dinsdag automatisch toegang tot het extra snelle netwerk. Gebruikers met een T-Mobile Go abonnement kunnen 5G-toegang als optie toevoegen aan hun abonnement. Over de additionele kosten hiervan is nog geen informatie bekend. Wel is er onlangs een handige infographic online gezet, waarin T-Mobile haar visie over 5G uiteen heeft gezet.

Om ook daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van de nieuwe netwerktechnologie heb je natuurlijk nog wel een 5G-compatibele smartphone nodig. Gelukkig is er inmiddels behoorlijk wat keuze in Nederland als het gaat om 5G telefoons, denk bijvoorbeeld aan de Oppo Find X2 serie of de Samsung Galaxy S20 serie. Bekijk ons volledige overzicht om meer inzicht te krijgen in alle verkrijgbare 5G telefoons en abonnementen.

T-Mobile over de 5G lancering: Met de aanstaande lancering van het 5G-netwerk kan T-Mobile nog actiever bijdragen aan de innovatie en digitalisering van de maatschappij. Zowel voor de consument als het bedrijfsleven. Van slimme 5G-toepassingen in de zorg tot sensoren die de parkeerproblematiek in drukke steden helpen op te lossen en de infrastructuur verbeteren. Het nieuwe 5G-netwerk, gebaseerd op het door T-Mobile zojuist verworven 700 MHz spectrum, is nog slimmer en dynamischer en zorgt voor een nog stabielere netwerkverbinding. Dit is onder andere belangrijk voor kritische communicatiediensten, die essentieel zijn voor bijvoorbeeld hulpdiensten.

T-Mobile en Tele2 zijn eind 2017 een fusie aangegaan, wat heeft geresulteerd in ‘het Nieuwe T-Mobile’. Zodoende kunnen ook Tele2 klanten vanaf komende week gebruik maken van 5G. Ook telecomprovider Ben en Simpel maken gebruik van het T-Mobile netwerk, het is echter nog onbekend wanneer klanten van Ben en Simpel kunnen profiteren van de nieuwe netwerk mogelijkheden.

KPN 5G lancering

Telecomprovider KPN heeft exact dezelfde datum gekozen als T-Mobile: op dinsdag 28 juli wordt 5G geactiveerd. Dit gebeurt in het grootste deel van de Randstad en Eindhoven. Hiermee wordt ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking bedient, aldus KPN. Eind dit jaar kunnen 2 op de 3 mensen genieten van de voordelen van 5G.

KPN stelt in haar persbericht nog wel wat langer nodig te hebben om 5G landelijk beschikbaar te stellen. Als indicatie wordt de tweede helft van 2021 genoemd. Bij KPN krijg je gratis toegang tot 5G als je een nieuw abonnement afsluit. Ook bestaande klanten met een KPN abonnement kunnen straks zonder meerkosten gebruik maken van 5G – mits ze zich in het dekkingsgebied begeven en over een 5G telefoon beschikken uiteraard.

Op het vernieuwde netwerk is de downloadsnelheid voor klanten met een 4G-toestel nu al gemiddeld 50% hoger en voor 5G-toestellen neemt ook de uploadsnelheid aanzienlijk toe. Ook de reactietijd is korter en zal de komende jaren nog verder omlaag gaan waardoor communicatie steeds meer real-time wordt.

Het meeste potentieel van 5G voorziet KPN voor zakelijke sectoren, want dankzij de grotere capaciteit en betrouwbaarheid van het netwerk worden nieuwe toepassingen mogelijk, zoals innovaties op het gebied van veiligheid, gezondheidszorg, mobiliteit, logistiek en de maakindustrie. De hele samenleving zal profiteren van deze verbeteringen.

Ook consumenten gaan op termijn de toegevoegde waarde van 5G ervaren met de komst van bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden in entertainment en gaming. Na de veiling van de 3,5GHz-frequentie, in 2022, wordt een nog grotere verbetering in snelheid en capaciteit mogelijk.

KPN over de 5G activatie: We zetten bij KPN 5G aan en we breiden de dekking door heel Nederland in hoog tempo uit. Wat bijzonder is, is dat wij zakelijke klanten en ondernemers speciale diensten op 5G aanbieden. Diensten waarmee je bijvoorbeeld drones zelfstandig inspecties kan laten doen op bedrijfsterreinen of waarmee hulpdiensten, zoals de ambulance, sneller op de bestemming kunnen komen. Daar zit de echte winst: want 4G verbond mensen en 5G verbindt de hele maatschappij. Dat is cruciaal, want zo blijft Nederland digitale koploper.

Voor zakelijke klanten lanceert KPN op 28 juli drie nieuwe diensten op 5G-technologie:

• Mobiele dekking op maat. Zowel in gebouwen als daarbuiten kan maatwerk geleverd worden om nieuwe slimme toepassingen in een gebied of gebouw mogelijk te maken.

• Prioriteit aan bepaalde applicaties: Met 5G kan KPN mobiele data van bepaalde toepassingen met voorrang beschikbaar stellen, ook als het drukker wordt op het netwerk. Zo kan een bedrijf zijn pinbetalingsverkeer zekerstellen en hulpdiensten kunnen bijvoorbeeld paaltjes in de binnenstad laten zakken of stoplichten op groen zetten, zodat ze sneller op de plaats van bestemming kunnen komen.

• Gegarandeerde bandbreedte: Zakelijke klanten kunnen bij KPN ook de garantie inkopen dat dat zij altijd een goede verbinding hebben op hun terrein of fabriek, voor tal van toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan ‘tele-operations’ waarbij heftrucks en kranen op afstand bestuurd worden.

Net zoals Ben onderdeel is van T-Mobile, behoren Telfort en Simyo toe aan KPN. Zodoende zullen consumenten met een Telfort of Simyo abonnement straks ook gebruik kunnen maken van het 5G netwerk van KPN. Het is echter nog onbekend wanneer deze providers 5G-Ready abonnementen gaan aanbieden. Hetzelfde geldt overigens ook voor Lebera en YouFone.

VodafoneZiggo biedt bijna 5G landelijke dekking

Vodafone, onderdeel van VodafoneZiggo, heeft ook niet stil gestaan. Tijdens de activatie in april liet de provider al weten eind juli 2020 een landelijk dekkend 5G netwerk uit te willen rollen.

Gisteren heeft Vodafone via een persbericht te kennen gegeven dat het overgrote deel van Nederland, ruim 80%, inmiddels gebruik kan maken van 5G. Hier kun je de actuele dekkingskaart bekijken.

VodafoneZiggo over 5G: Wij zijn trots dat Vodafone zijn voorsprong met 5G verder weet uit te bouwen. Dankzij de voorspoedige uitrol door onze technische collega’s is ons bestaande antennepark in hoog tempo getransformeerd tot een innovatief 5G-netwerk dat heel Nederland beslaat. Zo kunnen nog meer van onze klanten deze verbeterde netwerkprestaties ervaren. Tegelijk hebben we internationale roaming-afspraken gemaakt, zodat 5G voor Vodafone-klanten ook al beschikbaar is in Duitsland, China, Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten en Taiwan. Binnenkort volgen Australië, Nieuw-Zeeland, Hongarije en Turkije en later dit jaar Groot-Brittannië, Roemenië, Ierland, Spanje en Italië.

Consumenten met een Vodafone Red abonnement hebben automatisch toegang tot het snelle mobiele netwerk. Ook zakelijke klanten met een Red Pro abonnement kunnen zonder meerprijs gebruik maken van 5G. Beschik je over een Vodafone Start abonnement dan kun je 5G als optie toevoegen aan je abonnement, voor deze add-on wordt 2 euro per maand gerekend.

Ook Vodafone heeft een dochteronderneming, namelijk HollandsNieuwe. Deze provider heeft vooralsnog geen 5G-Ready abonnementen in de aanbieding, maar aangezien Vodafone goed van start is gegaan is het zeker niet ondenkbaar dat ook HollandsNieuwe binnenkort 5G abonnementen aan zal gaan bieden.