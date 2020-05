Oppo smartphones nu ook verkrijgbaar met abonnement bij KPN Wil je een nieuwe Oppo telefoon kopen met abonnement, zoals de Oppo Find X2 of de Reno 2? Dan kun je vanaf nu ook terecht bij telecomprovider KPN.

Toon pagina inhoud

Smartphonefabrikant Oppo heeft de smaak goed te pakken in Nederland. Vorig jaar ging het bedrijf al een samenwerking aan met telecomprovider T-Mobile. Sindsdien zijn veel Oppo telefoons verkrijgbaar via deze provider, al dan niet in combinatie met een abonnement. Afgelopen maand kondigde Oppo aan ook in zee te gaan met Vodafone. De Oppo Find X2 Pro behoort daarmee tot de eerste 5G telefoons die compatibel zijn met het door Vodafone geactiveerde 5G netwerk. Vandaag laat Oppo Nederland middels een persbericht weten ook een partnerschap te starten met KPN.

Als onderdeel van de samenwerking worden de nieuwe 5G-ready Oppo Find X2 en de Oppo Reno 2 per direct toegevoegd aan het telefoonaanbod van KPN. Beide smartphones zijn vanaf heden dus ook verkrijgbaar in combinatie met een KPN abonnement.

Oppo Find X2 kopen met abonnement bij KPN

De Oppo Find X2 werd in maart 2020 aangekondigd. Deze 5G telefoon beschikt over een 6,7-inch QHD+ AMOLED scherm met een bijzonder hoge 120 Hertz verversingssnelheid. Het toestel wordt aangedreven door de krachtige Qualcomm Snapdragon 865+ SoC en draait op het Android 10 besturingssysteem.

Er is een 32 megapixel selfiecamera ingebouwd en een triple camera aan de achterzijde. Naast een 48 megapixel groothoeklens en een 12 megapixel ultragroothoeklens is er ook een 13 megapixel telelens geïntegreerd met 5x Hybrid Zoom.

Ook qua accucapaciteit zal deze high-end smartphone niet teleurstellen. De 4.200 mAh accu is dankzij de 65 Watt meegeleverde oplader in een razendsnel tempo bij te laden. In minder dan 40 minuten kun je de batterij van 0 tot 100% opladen.

De Oppo Find X2 is verkrijgbaar in de kleuren zwart en blauw voor een adviesprijs van € 1.000 (12GB RAM / 256GB ROM), voor een los toestel. Besluit je de smartphone te kopen met abonnement, dan ben je in verhouding minder geld kwijt voor het toestel zelf. KPN rekent een toestelprijs van € 816 – ongeacht of je een 1-jarig of 2-jarig abonnement afsluit.

Oppo Reno 2 abonnement afsluiten bij KPN

De Oppo Reno2 is een middenklasse smartphone die in oktober 2019 werd geïntroduceerd. Uniek voor een telefoon in deze prijsklasse is het camerasysteem. Het toestel beschikt over een viervoudige camera met 5x Hybrid zoom.

Dankzij de Ultra Steady Video functies kun je met deze smartphone hoogwaardige 4K video’s vastleggen. Ook de 16 megapixel selfiecamera levert uitstekende resultaten, bovendien ziet de haaienvin pop-up camera er bijzonder stijlvol uit.

Het 6,5-inch Full HD+ display biedt een uitstekende kijkervaring, mede door het randloze design. De 4.000 mAh batterij helpt je met gemak de dag door en dankzij VOOC Flash Charge 3.0 technologie duurt het slechts 1,5 uur om het toestel weer volledig op te laden. De Oppo Reno 2 wordt aangedreven door de Snapdragon 730G chipset en draait op het Android 9 besturingssysteem.

Voor een adviesprijs van € 500 levert deze smartphone met 8GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen een uiterst goede prijs/kwaliteit verhouding, zo bleek ook uit onze Oppo Reno 2 review. Wil je de Oppo Reno 2 kopen in combinatie met een KPN abonnement? Dan betaal je momenteel € 456 aan toestelkosten.

Vanzelfsprekend biedt KPN daarnaast verschillende soorten databundels, zo betaal je voor 5GB data € 22,50 per maand. Heb je behoefte aan 10GB data en onbeperkt bellen/smsen dan ben je maandelijks €27,50 kwijt.