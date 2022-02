Oppo Find X5 Pro wallpapers Download hier de eerste serie statische achtergronden en dynamische wallpapers voor de Oppo Find X5 Pro, die later dit kwartaal verwacht wordt.

Verwacht wordt dat Oppo eind februari 2022 de nieuwe Find X5 line-up zal introduceren in China. Mogelijkerwijs volgt dan ook direct de global release, hoewel er ook geluiden zijn dat de X5 serie pas eind maart in Europa op de markt wordt gebracht – wat overeen zou komen met de Oppo Find X3 serie van afgelopen jaar. De Find X4 reeks wordt overgeslagen. Gedurende de afgelopen weken zijn er meermaals live foto’s en specs online verschenen van de drietal verwachte modellen.

Naast een basismodel wordt er ook een goedkope Find X5 Lite verwacht, evenals een extra geavanceerde Find X5 Pro. Vooral van het Pro-model zijn er al veel details bekend. Dankzij XDA Developers is nu ook bekend welke wallpapers voorgeïnstalleerd zullen worden op het nieuwe topmodel van Oppo.

Download: wallpaper 1 – wallpaper 2 – wallpaper 3

Oppo Find X5 Pro wallpaper downloaden

Het gaat om de drietal still wallpapers (statische achtergronden) die bovenstaand te downloaden zijn en drie live wallpapers, die je onderstaand kunt downloaden. De afbeeldingen hebben een resolutie van 2412 x 1080 pixels. De achtergronden zijn te gebruiken voor iedere gewenste telefoon – om je startscherm en/of vergrendelscherm te verrijken.

De verscheidenheid aan beelden is niet heel erg groot, ze hebben ook allemaal een blauwe / paarse kleurstelling. Er is één wallpaper bij met een donkere achtergrond. De dynamische achtergronden tonen een bewegende animatie, met een kern die als het ware uiteen vloeit.

De kans is overigens groot dat er de komende periode nog een aantal Find X5 wallpapers zullen opduiken. Oppo voorziet de Find X modellen doorgaans van minstens 15 statische en 10 dynamische achtergronden.

Verwacht wordt dat de Find X5 Pro wordt uitgebracht in de kleuren wit, zilver en blauw. Mogelijk zit er ook nog een zwarte variant in de pijplijn. De wallpapers zullen in ieder geval goed matchen met het glimmende design van de telefoon.

Download: live wallpaper 1 – live wallpaper 2 – live wallpaper 3

Oppo Find X5 Pro specs & kenmerken

De Find X5 wordt hoogstwaarschijnlijk aangedreven door de MediaTek Dimensity 9000 SoC. Bij het Pro-model wordt de extra krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 toegepast. Het toestel wordt naar verluidt voorzien van een groot 6,8” curved AMOLED display met een 2K beeldresolutie, een adaptieve 120Hz refresh-rate en smalle schermranden.

In de linker bovenhoek wordt een ponsgat gemaakt voor de selfiecamera. Deze zal opnieuw voorzien worden van een 32MP resolutie beeldsensor. Ook de vingerafdruksensor zal onder het scherm verwerkt worden. Daarnaast zal de Find X5 Pro ondersteuning bieden voor gezichtsdetectie.

Op de achterzijde wordt een triple-camera geplaatst. Het wordt de eerste Oppo telefoon met een zelf ontwikkelde Mari Silicon X NPU – die vorige maand officieel werd geïntroduceerd. Ook is het voor het eerst dat Oppo samenwerkt met Hasselblad om de beeldkwaliteit verder te perfectioneren.

Hasselblad werkt al langer samen met OnePlus – afgelopen jaar werd bekend dat Oppo en OnePlus worden samengevoegd, hoewel beide merken wel hun eigen naam zullen behouden.

Ook de laadsnelheid zal worden verhoogd. Waar de Find X3 Pro kan worden opgeladen met een maximaal laadvermogen van 67W, zal het nieuwe Pro model ondersteuning bieden voor 80W bedraad en 50W draadloos opladen. Daarnaast zal voor het eerst omgekeerd draadloos opladen worden ondersteunt.

De oplaad specificaties komen overigens overeen met de recent geïntroduceerde OnePlus 10 Pro – dat geldt overigens voor meer specs, waaronder de processor, de software en de front-camera. Dit model zal in het voorjaar van 2022 in Nederland worden uitgebracht, zo heeft de fabrikant reeds laten weten. Volgende maand wordt ook de Samsung Galaxy S22 serie verwacht, die een belangrijke concurrent zal vormen voor de toptoestellen van Oppo en OnePlus.

Het lijkt er overigens op dat Oppo binnenkort ook z’n eerste tablet zal introduceren. Het gaat om de Oppo Pad, die net als de nieuwe Find modellen zal draaien op het Android 12 besturingssysteem, waar de ColorOS 12 skin overheen geplaatst wordt. Ook worden er nieuwe Oppo Enco X2 oordopjes verwacht – als opvolger van de Enco X oortjes.