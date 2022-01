OnePlus 10 Pro wallpapers Gelijktijdig met de OnePlus 10 Pro heeft het bedrijf ook een serie aantrekkelijke wallpapers uitgebracht. Download hier de achtergronden voor je telefoon.

De OnePlus 10 Pro is officieel aangekondigd in China. De afgelopen weken is er al veel gezegd en geschreven over het nieuwe topmodel, mede doordat de fabrikant tal van teasers de wereld in bracht. In Nederland zal deze telefoon vanaf het voorjaar verkrijgbaar zijn, zo staat inmiddels op de website vermeld. Online wordt er al langer gesproken over een internationale release begin april 2022. Het is de eerste Android 12 smartphone van OnePlus en ook de eerste die wordt aangedreven door de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Met de OnePlus 10 Pro legt het bedrijf de focus op de camera, die in samenwerking met de gerenommeerde Zweedse camerafabrikant Hasselblad is ontworpen. Ook is de telefoon voorzien van een groot en helder 6,7” afgerond AMOLED display met een adaptieve 120Hz refresh-rate. Het nieuwe topmodel is verkrijgbaar in twee kleuren: Emerald Forest (groen) en Volcanic Black (zwart).

OnePlus 10 Pro wallpaper downloaden

OnePlus heeft ook verschillende nieuwe wallpapers ontworpen voor de OnePlus 10 Pro. Het gaat om drie beelden die een vergelijkbaar thema hebben, maar in verschillende kleurtinten zijn vormgegeven. Er is een groen/blauw, een donkerblauwe en een witte wallpaper beschikbaar. Deze zijn hier te downloaden: wallpaper 1 – wallpaper 2 – wallpaper 3.

De achtergronden matchen goed met de groene en zwarte kleur waarin de telefoon verkrijgbaar is. De wallpapers zijn te gebruiken om je start- en/of vergrendelscherm te verrijken. Uiteraard kun je de beelden ook op elk ander telefoonmodel downloaden en gebruiken.

Naast de drietal still wallpapers installeert OnePlus ook verschillende dynamic wallpapers voor op de 10 Pro – deze bewegende achtergronden zijn in dezelfde stijl vormgegeven als de stilstaande beelden.

Hoewel de voorzijde er hetzelfde uitziet als de OnePlus 9 Pro, is de achterzijde wel helemaal vernieuwd. Vooral het camerasysteem springt in het oog. Het cameraeiland loopt door tot aan de zijkant van de telefoon, zoals we ook kennen van de Samsung Galaxy S21 en de Galaxy S22 serie. OnePlus heeft echter gekozen voor een vierkante opstelling. Het toestel ziet er stijlvol uit en oogt wat mij betreft een stuk moderner dan de vorig jaar gelanceerde 9 Pro.

De camera configuratie is grotendeels gelijk gebleven. Er is opnieuw gekozen voor een 48MP groothoekcamera, een 50MP ultra-groothoekcamera en een 8MP telefoto camera met 3x optische zoom en 30x digitale zoom. De 2MP monochrome camera is ditmaal achterwege gelaten, deze zal niemand echter missen.

Wel opvallend is dat ook de ultragroothoek camera en lens is vernieuwd. Het gaat echter om een kleinere beeldsensor – in plaats van groter. Dit is opmerkelijk, want een grote sensor weet meer detail vast leggen, ook in voor avond- en nachtopnames is een grote image sensor gewenst. Een voordeel van de vernieuwde lens is dat de beeldhoek is vergroot, van 120 graden naar 150 graden. Zodoende kun je ook fish-eye foto’s maken met de OnePlus 10 Pro.

De eerste expert reviews zullen straks moeten gaan uitwijzen of het nieuwe model daadwerkelijk een betere beeldkwaliteit levert. Er is een vernieuwde Pro mode beschikbaar, verbeterde kleurkalibratie en een nieuwe Night mode, aldus OnePlus.

Het is een uiterst krachtige smartphone, voorzien van de Snapdragon 8 Gen 1. Deze 4nm 5G chipset zal de komende periode in meer high-end modellen worden ingezet. De Motorola Moto Edge X30 en de Xiaomi 12 zijn reeds voorzien van deze SoC. Binnenkort worden ook de Samsung Galaxy S22 serie en Oppo Find X5 serie verwacht, die eveneens worden uitgerust met Qualcomm’s nieuwste paradepaardje.

Specs & Kenmerken

De telefoon is ook voorzien van de nieuwste software het gaat om Android 12. De gebruikersinterface is aangepast, in China is de telefoon voorzien van ColorOS 12, van Oppo. In Europa wordt voorlopig de OxygenOS benaming gehandhaafd. Desondanks zal OxygenOS 12 veel similariteiten krijgen met de ColorOS interface van Oppo, zo hebben de tweetal bedrijven afgelopen jaar reeds bekend gemaakt. Liefhebbers van het merk zien hier echter totaal geen toegevoerde waarde in.

Het is de vraag wat dit zal betekenen voor de verkoopcijfers van de OnePlus 10 Pro. Hoewel de telefoon is voorzien van hoogstaande specificaties, lijkt het bedrijf de verbintenis met z’n fans te zijn verloren. Terwijl de community juist altijd een erg belangrijke pilaar is geweest voor OnePlus.

De OnePlus 10 Pro is uitgerust met een extra grote capaciteit batterij van 5.000 mAh. De telefoon ondersteunt 50W draadloos opladen en 80W bedraad opladen. Zodoende is de batterij van de telefoon in een mum van tijd weer op te laden. Het gaat overigens om AirVooC en SuperVooC oplaadtechnologie van Oppo. Verwacht wordt dat de rond april verwachte Find X5 (Pro) over dezelfde laad-specificaties zal beschikken. Voorheen was de laadsnelheid van OnePlus en Oppo telefoons beperkt tot 65W.

Het nieuwe topmodel is in China verkrijgbaar in drie geheugenvarianten, onderstaand wordt de adviesprijs per model getoond. Het is belangrijk om hierbij op te merken dat de Europese prijzen hoger zullen uitvallen, dit komt onder andere door de BTW (21%) en toeslagen. De 9 Pro ging afgelopen jaar in Nederland in de verkoop voor een vanaf prijs van € 900. De kans is groot dat het nieuwe model voor om en nabij dezelfde prijs verkocht zal worden.

• 8GB / 128GB model prijs: 4.700 CNY, omgerekend zo’n € 650.

• 8GB / 256GB model prijs: 5.000 CNY, omgerekend zo’n € 690.

• 12GB / 256GB model prijs: 5.300 CNY, omgerekend zo’n € 730.