OnePlus 9 Pro review De OnePlus 9 Pro is een high-end smartphone met een prachtig scherm, krachtige chipset, snelle oplaadmogelijkheden en een sterk verbeterde camera.

Begin deze maand zijn de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro aangekondigd. Twee high-end smartphone modellen die worden aangedreven door de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 888 en voorzien zijn van een geavanceerd camerasysteem, dat in samenwerking met Hasselblad en Sony is ontwikkelt. Eind deze maand gaat het Pro model in de verkoop. In vergelijking met het basismodel heeft de Pro een groter en hoger resolutie scherm, een aluminium behuizing en een extra telezoom camera. Maar hoe functioneert deze 5G smartphone in de praktijk, levert dit toestel ook een goede prijs/kwaliteit verhouding?

Onze collega’s bij AndroidWorld hebben de OnePlus 9 Pro geruime tijd op kantoor gehad, waarna ze een uitgebreide review online hebben gezet. ‘Eindelijk krijgen de camera’s de aandacht die ze verdienen’, zo luidt de titel van de publicatie. OnePlus smartphones staan niet direct bekend om hun goede camera specificaties, met de nieuwe modellen wil het bedrijf hier verandering in aanbrengen.

OnePlus 9 Pro met sterk verbeterde camera

Het Pro model is uitgerust met een 16 megapixel selfie-camera, waarvoor een Sony sensor is ingezet. Aan de achterzijde is een quad-camera geplaatst met een verbeterd autofocussysteem. Het camerasysteem herbergt een 48 megapixel Sony beeldsensor met een f/1.8 groothoeklens. Daarnaast is er een 50 megapixel Sony camera met ultragroothoek lens geïntegreerd, een 8 megapixel telefoto camera met 3x optische zoom en 30x digitale zoom en ten slotte een 2 megapixel monochrome camera.

Claudia Rahanmetan meldt in haar OnePlus 9 Pro review: “De kwaliteit van de camera’s, en dan bedoel ik de twee belangrijkste, is aanzienlijk verbeterd. Ik denk dat dat dat vooral te danken is aan de sensoren die Sony heeft geleverd. Het Hasselblad-effect zie ik wat minder terug in de kiekjes. De telefotocamera verbleekt helaas een beetje bij de sterkere hoofdcamera en groothoekcamera.”

Hasselblad heeft voornamelijk gewerkt aan de softwarematige kant van de camera’s. Denk aan de Pro-modus in de camera app, maar ook het verbeteren van de beeldbewerking en de kleurkalibratie. Vanzelfsprekend is de camera niet het enige onderdeel dat de OnePlus 9 Pro tot een high-end smartphone maakt. De smartphone wordt ook aangedreven door een uiterst krachtige chipset, de Qualcomm Snapdragon 888 chipset met geïntegreerde 5G modem. Ook beschikt het Pro model over een lekker groot en helder 6,78” curved AMOLED display met een variabele 120Hz refresh-rate.

Claudia zegt over het display: “De OnePlus 9 Pro heeft een ontzettend mooi scherm dat je kan vergelijken met dat van de Samsung Galaxy S21 Ultra. De weergegeven kleuren zijn fantastisch en het scherm is dankzij de hoge piekhelderheid vanuit alle hoeken zeer goed afleesbaar.”

Hoewel de accucapaciteit van 4.500 mAh gelijk is gebleven, heeft OnePlus de oplaadmogelijkheden wel uitgebreid. De 9 Pro ondersteunt 65 Watt bedraad opladen en 50 Watt draadloos opladen. Ongeacht welke oplossing je prefereert, deze smartphone is binnen een mum van tijd op te laden.

Ondanks alle doorgevoerde verbeteringen is de prijs van de OnePlus 9 Pro gelijk aan de OnePlus 8 Pro vorig jaar. Voor het model met 8GB RAM / 128GB ROM is de adviesprijs vastgesteld op €900. Voor €100 meer ontvang je de versie met 12GB RAM / 256GB ROM.