OnePlus Nord 2 CE Nieuwe betaalbare 5G telefoon van OnePlus in de maak. De Nord 2 CE krijgt een krachtige processor, een vernieuwd camera design en is sneller op te laden.

Waar OnePlus vroeger uitsluitend high-end toestellen produceerde voert het sinds 2020 ook een mid-range line-up, in de vorm van de Nord serie. We zijn inmiddels aangekomen bij de tweede generatie. Na de introductie van de Nord 2 in de zomer van 2021, is het nu wachten op de Nord 2 CE. De benaming ‘CE’ staat voor Core Edition, deze smartphone biedt de belangrijkste features van de Nord, maar er ontbreken er ook een aantal waardoor deze telefoon nog een stukje aantrekkelijker geprijsd is.

De afgelopen periode is er meermaals nieuws naar buiten gekomen omtrent de opvolger van de OnePlus Nord CE. Het nieuwe model krijgt een vernieuwd camera design en een prachtig AMOLED display.

Op basis van alle beschikbare informatie heeft grafisch designer Parvez Kahn, aka Technizo Concept, een serie gedetailleerde en hoge resolutie product beelden gemaakt van de verwachte OnePlus Nord 2 CE. Verwacht wordt dat de telefoon in twee kleuren zal arriveren: Grey Sierra (grijs) en Green Woods (olijfgroen).

OnePlus Nord telefoon met 5G support

De OnePlus Nord 2 ging halverwege 2021 in de verkoop voor €400 (8GB/128GB) / €500 (12GB/256GB). De adviesprijs van de Nord 2 CE zal vermoedelijk rond de €300 liggen (6GB/128GB). Het nieuwe model zal de sterke punten van z’n voorganger overnemen – waaronder het 90Hz scherm. Daarnaast worden er verschillende verbeteringen doorgevoerd, denk aan een snellere chipset en snellere oplaadmogelijkheden.

Om te beginnen met de voorzijde, waarschijnlijk blijft het schermformaat ongewijzigd. Naar verwachting gaat het om een plat 6,43-inch AMOLED display met een Full HD+ resolutie. De 90Hz refresh-rate blijft gehandhaafd, hierdoor zien bewegende animaties er mooier uit. Ook tijdens het scrollen door lange webpagina’s komt een hoge verversingsfrequentie goed tot z’n recht. Verder biedt de display HDR10+ support. De vingerafdruksensor wordt onder het scherm verwerkt.

Aangaande de knoppen, de OnePlus Nord 2 Core Edition beschikt niet over de alert slider – zoals de Nord 2 wel heeft. Dit zijn één van de functies die bij de CE achterwege wordt gelaten om zodoende tot een extra betaalbaar toestel te komen. Wel zien we aan de linkerzijde de volumetoetsen en aan de rechterzijde is de power-knop te vinden.

Noemenswaardig is verder de 3.5mm aansluiting, deze blijft behouden. Dit in tegenstelling tot de nieuwe A-serie modellen van Samsung. Inmiddels is bekend dat toestellen zoals de Galaxy A33, de Galaxy A53 en de Galaxy A73 niet langer voorzien zullen worden van een koptelefoonaansluiting. Samsung besluit hiertoe omdat steeds meer mensen gebruik maken van Bluetooth oordopjes – die tegenwoordig net zo’n goede geluidskwaliteit leveren. OnePlus kiest ervoor om de 3.5mm jack wel te behouden bij de Nord 2 CE.

In de linker bovenhoek van de display wordt de selfiecamera geplaatst. Hiervoor wordt een 16 megapixel beeldsensor ingezet. De front-camera blijft ongewijzigd. Het camerasysteem aan de achterzijde wordt herontworpen. Qua design zal de triple-camera veel overeenkomsten krijgen met de duurdere Nord 2.

Hoewel het design wordt vernieuwd, zal de camera configuratie hoogstwaarschijnlijk gelijk blijven. Het gaat om een 64 megapixel hoofdcamera met groothoeklens (f/1.8). Het triple-camerasysteem zal worden aangevuld door een 8 megapixel ultra-groothoekcamera (f/2.2) en een 2 megapixel macro camera (f/2.4). Laatstgenoemde is de kleinste camera, deze wordt direct boven de LED flitser geplaatst.

Video’s kunnen in 4K resolutie @ 30fps worden vastgelegd. Daarnaast zal het opnemen van Full HD videos @ 60fps tot de mogelijkheden behoren. De camera configuratie mag dan wel gelijk blijven, dankzij de nieuwe chipset zullen er ongetwijfeld enkele nieuwe foto/video functies worden toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan de Dual View functie beschikbaar, waarmee je gelijktijdig met de hoofdcamera en de front-camera een video kunt maken.

Mid-range smartphone met krachtige chipset

OnePlus zal de Nord 2 CE uitrusten met een krachtigere chipset dan z’n voorganger. De originele Nord CE 5G wordt aangedreven door de Snapdragon 750G. Verwacht wordt dat OnePlus het nieuwe model niet zal voorzien van een Qualcomm SoC, in plaats daarvan wordt er gekozen voor het Taiwanese MediaTek. Het zou gaan om een MediaTek Dimensity 900. Dit is een 6nm octa-core processor met een Arm Cortex-A78 CPU, ontworpen voor high-end 5G smartphones.

Qua prestaties doet deze chipset iets onder ten opzichte van de Mediatek Dimensity 1200 die in de Nord 2 is toegepast. Desondanks is de Dimensity 900 een bijzonder krachtige SoC voor een toestel in deze prijsklasse. Aangaande het geheugen is er nog enige onduidelijkheid. Mogelijk blijven de bestaande geheugen varianten gehandhaafd.

Dat zou betekenen dat het instapmodel wordt voorzien van 6GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Daarnaast zal er een 8GB/128GB en een 12GB/256GB model worden aangeboden – waarbij laatstgenoemde vermoedelijk een meerprijs krijgt van €100 ten opzichte van het basismodel. Het zal tevens mogelijk zijn om het geheugen uit te breiden middels een microSD geheugenkaart.

Uiteraard zal de nieuwe mobiele telefoon van OnePlus draaien op het Android besturingssysteem. Het gaat om Android 12 in combinatie met de OxygenOS 12 user interface. Deze interface heeft een aanzienlijke update ondergaan ten opzichte van OxygenOS 11, die overigens niet bij iedereen in goede aarde valt. Nu OnePlus en Oppo worden samengevoegd bevat de vernieuwde UI veel meer similariteiten met het sterk aangepaste ColorOS van Oppo.

Tot slot de batterij. De Nord CE beschikt over een 4.500 mAh batterij die ondersteuning biedt voor 30W snelladen. Het 2022 model wordt naar verwachting voorzien van dezelfde batterijcapaciteit. Mogelijkerwijs wordt de oplaadsnelheid verhoogd. De Nord 2 ondersteunt 65W snelladen. Er gaan geruchten de ronde dat de Nord 2 CE eveneens 65 Watt ondersteuning zal bieden. Er zal standaard een oplader worden meegeleverd in de verkoopverpakking.

Het nieuwe OnePlus Nord model zal overigens bijzonder veel overeenkomsten hebben met de Oppo A96 5G. Het model van OnePlus zal ongetwijfeld wat goedkoper in de markt worden gezet. Ook de vorige maand geïntroduceerde Realme GT2 Pro heeft een soortgelijk design, dit toestel wordt echter niet in Nederland gevoerd – Realme behoort tevens tot BBK Electronics, waar ook OnePlus en Oppo onderdeel van uitmaken.

OnePlus lijkt overigens nog een CE model in de maak te hebben – een budget model. Het gaat om de OnePlus Nord 2 CE Lite 5G. Zoals de naam al doet vermoeden zal dit toestel nog een stukje goedkoper zijn dan de reguliere Core Edition. Dit telefoonmodel wordt naar verluidt voorzien van een minder krachtige processor en een iets groter display (6,59”) dan de standaard Nord 2 CE.

De Nord CE 5G werd in juni 2021 aangekondigd. Het nieuwe model zal vermoedelijk rond diezelfde periode, of iets eerder gelanceerd worden. Voor die tijd wordt eerst nog de Nord N20 5G verwacht, als opvolger van de Nord 10. Deze smartphone wordt iets minder krachtig dan de Nord 2 CE.

Daarnaast is afgelopen maand de OnePlus 10 Pro aangekondigd in thuisland China. Dit is een high-end telefoon die in het voorjaar van 2022 ook in Nederland zal arriveren, zo heeft de fabrikant reeds laten weten. Er lijkt ditmaal ook een OnePlus 10 Ultra in de pijplijn te zitten, dit vlaggenschip wordt echter pas in de tweede helft van 2022 verwacht.

