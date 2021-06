OnePlus Nord CE review De Nord CE 5G levert een goede all-round smartphone ervaring, mede dankzij de snelle chipset, het 90Hz display en de fijne OxygenOS software.

Afgelopen week werd de OnePlus Nord CE 5G aangekondigd, een nieuwe middenklasse smartphone die de populaire Nord line-up komt versterken. Met de Nord CE (Core Edition) heeft OnePlus zich willen focussen op de kern. Zo is het toestel uitgerust met een snelle processor, een helder AMOLED display, een hoge resolutie drievoudige camera, een grote accucapaciteit en verbeterde oplaadmogelijkheden. Dit alles voor een vanaf prijs van €300.

Levert de Nord CE daadwerkelijk zo’n goede prijs/kwaliteit verhouding of is dit toestel toch minder fijn in het gebruik dan je misschien zou verwachten? De review experts bij AndroidWorld zochten het uit, hoofdredactrice Claudia Rahanmetan heeft al geruime tijd kunnen doorbrengen met het nieuwe 5G model. In haar OnePlus Nord CE review gaat ze uitgebreid in op alle plus- en minpunten van dit toestel.

OnePlus Nord CE 5G levert fijne smartphone ervaring

Om te beginnen met de vormgeving, het nieuwe model beschikt over een glazen achterzijde en een relatief compact 6,43-inch display. Het is de kleinste Nord smartphone tot nu toe. Desalniettemin gaat het om een helder AMOLED display met een Full HD+ resolutie en een 90 Hertz refresh-rate.

Over het design meldt Claudia het volgende in haar review: “OnePlus wil met de Nord CE 5G een goede prijs-kwaliteitverhouding neerzetten zonder daarbij de look & feel van de duurdere OnePlus-telefoons los te laten. Ik denk dat ze dat gelukt is. De telefoon voelt premium aan en heeft een mooie matte afwerking op de glazen achterkant, die geen vingerafdrukken en stof aantrekt. De telefoon is daarnaast de dunste OnePlus telefoon sinds de OnePlus 6T en ook de lichtste in de Nord-serie.”

De nieuwe OnePlus smartphone heeft niet alleen een stijlvolle uitstraling, het toestel levert ook snelle prestaties. De Nord CE wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 750G chipset, met keuze uit drie geheugenvarianten: 6GB/128GB, 8GB/128GB en 12GB/256GB.

Over de prestaties en gebruikerservaring zegt Claudia in haar OnePlus Nord CE review: “Het is gewoonweg een snelle telefoon, niet alleen vanwege de Snapdragon 750G-chipset maar ook vanwege de soepele OxygenOS-software en natuurlijk het 90 Hz-scherm. In het dagelijks gebruik merk ik geen vertragingen op, en de telefoon handelt netjes alle taken zonder veel moeite af. Ik moet daarbij wel vermelden dat ik de variant met 12 GB RAM heb mogen testen. Hoe de versies met 6 GB en 8 GB presteren, kan ik dus niet zeggen.”

Ook op het gebied van fotografie kan de Nord CE goed meekomen met de concurrentie. Naast een 16 megapixel front-camera is er een triple-camera ingebouwd aan de achterzijde. Er is gekozen voor een 64 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera en een 2 megapixel monochrome camera. Een kleine tegenvaller ten opzichte van de originele Nord, de Core Edition beschikt niet over optische beeldstabilisatie. Desalniettemin levert het toestel over het algemeen mooie plaatjes.

Qua accucapaciteit gaat de Nord CE erop vooruit, ten opzichte van de duurdere Nord. Er is gekozen voor een 4.500 mAh batterij die ondersteuning biedt voor 30 Watt snelladen. Standaard wordt er een Warp Charge 30T lader meegeleverd in de verkoopverpakking.

Met de Nord CE lijkt OnePlus er opnieuw in te zijn geslaagd een krachtige middenklasse smartphone te lanceren. Voor €300 krijg je de beschikking over 6GB/128GB geheugen. Prijzen lopen op tot €400 voor het model met 12GB/56GB geheugen. Genoemde prijzen zijn voor een los toestel, zonder abonnement. Uiteraard zijn er in dit prijssegment meer noemenswaardige telefoonmodellen verkrijgbaar, denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy A52 5G, de Xiaomi Mi 11 Lite 5G, de Nokia X20 en de Oppo A94.