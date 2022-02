OnePlus 10 Pro breekt tijdens duurzaamheidstest Uitgebreide duurzaamheidstest wijst uit dat het frame van de OnePlus 10 Pro te dun is uitgevoerd. De smartphone breekt volledig doormidden tijdens buigtest.

Toon pagina inhoud

Vorige maand werd de OnePlus 10 Pro gepresenteerd in China als nieuw topmodel van het bedrijf. Volgende maand zal deze smartphone ook in Nederland worden uitgebracht. In onze OnePlus 10 Pro preview hebben we reeds een eerste indruk kunnen geven van het nieuwe vlaggenschip. Het toestel is voorzien van een groot 6,7 AMOLED scherm, een krachtige Snapdragon 8 Gen 1 processor en een vernieuwde triple-camera met Hasselblad branding.

De YouTuber Jerry Rig Everything, bekend om het uitvoeren van uitgebreide praktijktesten waarbij de duurzaamheid van het toestel wordt getest, heeft de OnePlus 10 Pro onderhanden genomen. Eén van de vaste test onderdelen is de zogenaamde buigtest, om de sterkte van het frame te kunnen bepalen.

Het komt eigenlijk nooit voor dat een telefoon volledig breekt tijdens zo’n buigtest. Doorgaans hoor je alleen wat kraakgeluiden, zonder dat dit gevolgen heeft op de werking van het device. Toen dezelfde test ook werd uitgevoerd met de OnePlus 10 Pro gebeurde er echter iets opmerkelijks: de smartphone is volledig in tweeën gebroken.

Bij de eerste krachttest begint de glazen achterzijde te versplinteren, wat gepaard gaat met een hoop kraakgeluiden waarna ook de randen beginnen te buigen. Vervolgens wordt de telefoon omgedraaid, waarna er opnieuw kracht wordt gezet. Op dat moment breekt de OnePlus telefoon volledig in tweeën.

Uiteraard is alles vastgelegd op camera, in onderstaande video kun je de uitgevoerde praktijk test zelf bekijken. De breektest begint bij 7 minuten.

OnePlus 10 Pro test

Het is zeer uitzonderlijk dat een telefoon in tweeën breekt tijdens zo’n praktijk test. Mede daarom heeft de YouTuber verder onderzoek verricht naar de oorzaak hiervan.

Hieruit blijkt het metalen frame te dun is uitgevoerd. De smartphone is gebroken ter hoogte van de volumeknoppen, daar waar het frame nog een stukje dunner is uitgevoerd. Ook het grote camera eiland valt precies samen met de breuk.

Daarnaast haalt de YouTuber aan dat ook de grote accu een negatief effect heeft op de duurzaamheid van het toestel. Het toestel is precies gebroken boven de 5.000 mAh batterij. Uiteraard zullen weinig eindgebruikers proberen om hun telefoon met hun handen te breken. Zodoende rijst de vraag: welke gevolgen heeft dit tijdens dagelijks gebruik.

Het te dunne frame zorgt ervoor dat OnePlus 10 Pro te weinig wordt beschermt tegen externe factoren. Met name bij het dragen van de telefoon in je achterzak kan dit nadelige consequenties hebben en zal de kans op schade groter zijn dan bij andere vlaggenschip modellen. Ook wanneer je per ongeluk op de telefoon gaat zitten of het toestel op de grond valt is de kans groot dat deze kapot gaat.

De uitgebreide praktijk test van JerryRigEverything bevat meer dan alleen de buigtest. Er is ook een hittetest en een krasbestendigheidstest uitgevoerd. Op deze aspecten presteert de 10 Pro wel naar behoren.

Het is de vraag of OnePlus nog wijzigingen kan doorvoeren alvorens het toestel op de internationale markt wordt uitgebracht. De release staat namelijk gepland rond maart 2022. Logischerwijs is de productie al begonnen. Zodoende zal het extreem lastig zijn om nu nog wijzigingen door te voeren in essentiële onderdelen zoals het frame.