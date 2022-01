OnePlus 10 Pro eerste indruk De OnePlus 10 Pro is een veelzijdige smartphone met een krachtige chipset. Voor trouwe gebruikers van het merk zal de software wel even wennen zijn.

Eerder deze maand is de OnePlus 10 Pro officieel geïntroduceerd in China. In het voorjaar van 2022 zal dit nieuwe vlaggenschip ook in Nederland worden uitgebracht. Daarom kijken we vast vooruit, we hebben verschillende preview en review publicaties van onze Chinese collega’s gelezen, om jullie te kunnen voorzien van een eerste indruk. Wat mag je van deze OnePlus telefoon verwachten en is dit toestel het wachten waard of kun je dan toch beter de Samsung Galaxy S22 of de iPhone 13 in huis halen?

OnePlus heeft er ditmaal voor gekozen om slechts één model uit te brengen; de 10 Pro. Vooralsnog ontbreekt elk spoor van de OnePlus 10. Het is dan ook mogelijk dat er dit jaar geen basismodel zal worden aangekondigd. Het nieuwe model is sneller, voorzien van nieuwe software, heeft een vernieuwd camera design en is sneller op te laden dan z’n voorganger. Maar levert het toestel ook een goede gebruikerservaring en hoe zit het met de prijs/kwaliteit verhouding?

OnePlus 10 Pro preview

Om te beginnen met de software, want dat zal voor trouwe OnePlus gebruikers een heuse omschakeling worden. Het bedrijf maakte voorheen altijd gebruik van haar eigen OxygenOS interface, die geheel naar wens aanpasbaar is en bovendien een vrij pure Android ervaring biedt.

Nu OnePlus en Oppo worden samengevoegd zullen de tweetal bedrijven steeds meer technologieën van elkaar overnemen. Dat betekent onder andere dat de OnePlus 10 Pro in China wordt geleverd met de ColorOS 12 skin van Oppo.

In Europa zal de OxygenOS 12 interface worden toegepast, desondanks is inmiddels duidelijk geworden dat ook deze schil veel meer similariteiten zal bevatten met het ColorOS van Oppo dan voorheen. OnePlus heeft reeds een OxygenOS 12 update uitgerold voor de OnePlus 9 modellen.

Of je voorkeur uitgaat naar OnePlus of Oppo’s user interface is uiteindelijk erg persoonlijk. Desondanks zal het voor trouwe OnePlus gebruikers wel een hele ommezwaai worden. Op fora wordt deze wijziging dan ook door velen als ongewenst beschouwd.

Voordeel is wel, het toestel wordt aangedreven door de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Dit is de nieuwste en meest geavanceerde mobile processor van Qualcomm, de eerste die is gebakken volgens het 4nm procedé. Uiteraard biedt deze chipset ook ondersteuning voor het 5G mobiele internet netwerk.

OnePlus voorziet de 10 Pro standaard van 8GB werkgeheugen 128GB opslaggeheugen. Er zijn in totaal drie geheugenvarianten beschikbaar. Zo is er ook een extra geavanceerd model met 8GB / 256GB geheugen voorhanden, evenals een 12GB / 256GB model.

Helder AMOLED display

De OnePlus 10 Pro is uitgerust met een 6,7-inch afgerond AMOLED display met een 2K resolutie. Het betreft een zogenaamd LTPO 2.0 display – met een adaptieve 120Hz refresh-rate, van de tweede generatie. In deze hands-on video van Ice Universe is te zien hoe snel het scherm reageert op aanrakingen. De display biedt ondersteuning voor HDR10+ en heeft een piekhelderheid van 1300 nits. Er is Corning Gorilla Glass Victus toegepast om het scherm optimaal te kunnen beschermen tegen krassen en stoten.

De vingerafdruksensor is onder het scherm verwerkt. Daarnaast is er in de linker bovenhoek een punch-hole selfiecamera systeem ingebouwd. Hiervoor is een 32 megapixel beeldsensor ingezet – dit komt overeen met de Oppo Find X5 Pro die eveneens later dit kwartaal verwacht wordt.

De display toont prachtige kleuren en biedt een zeer fijne kijkervaring – zoals je van een hedendaags vlaggenschip mag verwachten. Het is de eerste telefoon die is getest door de Duitse certificeringsinstantie TÜV op ‘Fluency’.

De Duitse keuringsinstantie heeft een TÜV SÜD A-class Fluency certificaat afgegeven, wat inhoudt dat de telefoon gedurende 36 maanden soepel moet blijven lopen – zowel qua software als hardware. Deze test is in een laboratoriumtestomgeving uitgevoerd.

De voorzijde ziet er hetzelfde uit als z’n voorganger. Dat geldt echter niet voor de achterkant. Het cameradesign is volledig herzien. Het gaat om een vierkante camera module, die optisch doorloopt tot aan de zijkant van de behuizing – zoals we ook kennen van de Galaxy S21 / Galaxy S22 serie.

Dit is een door de fabrikant vrijgegeven test foto geschoten met de OnePlus 10 Pro

Triple-camera met Hasselblad branding

Aan de zijkant van het camerasysteem heeft OnePlus het Hasselblad logo opgenomen. Net zoals bij de OnePlus 9 serie is het camerasysteem geoptimaliseerd door de Zweedse medium format camera fabrikant Hasseblad. Dit resulteert onder andere in een vernieuwde Pro opnamemodus, verbeterde kleurkalibratie en een nieuwe Night mode.

De OnePlus 10 Pro is voorzien van een triple-camera. Er is gekozen voor een 48MP groothoekcamera, een 50MP ultra-groothoekcamera en een 8MP telefoto camera met 3x optische zoom en 30x digitale zoom. De 2MP monochrome camera is ditmaal achterwege gelaten, deze zal niemand echter missen.

Wel opvallend is dat ook de ultragroothoek camera en lens is vernieuwd. Het gaat echter om een kleinere beeldsensor – in plaats van groter. Dat is opmerkelijk, want een grote sensor weet meer detail vast leggen, ook in voor avond- en nachtopnames is een grote image sensor gewenst.

Een voordeel van de vernieuwde lens is dat de beeldhoek is vergroot, van 120 graden naar 150 graden. Zodoende kun je ook fish-eye foto’s maken met de 10 Pro. Video’s kunnen in 8K @ 30fps worden vastgelegd, daarnaast behoort het maken van 4K @ 60 / 120fps tot de mogelijkheden.

De test foto’s die door OnePlus zijn vrijgegeven zien er bijzonder kleurrijk en detailrijk uit. Helaas zijn er vooralsnog weinig foto’s beschikbaar gemaakt door gebruikers – die uiteraard een beter beeld zullen geven van de gemiddelde beeldkwaliteit van deze vernieuwde camera set-up.

Dit is een door de fabrikant vrijgegeven test foto geschoten met de OnePlus 10 Pro

Grote batterij is snel op te laden

Een ander punt waarin de OnePlus 10 Pro het beter doet dan concurrerende modellen van Samsung en Apple is de oplaadsnelheid. De mobiele telefoon is voorzien van een 5.000 mAh batterij die in hoog tempo is op te laden dankzij de meegeleverde 80W oplader.

Daarnaast wordt 50W draadloos opladen ondersteunt en ook omgekeerd draadloos opladen behoort tot de mogelijkheden. Opladen gaat via de USB-C aansluiting aan de onderzijde van het toestel.

De Find X5 Pro van Oppo zal over dezelfde oplaad specificaties beschikken. De Xiaomi 12 Pro doet het nog een stukje sneller. Deze telefoon biedt ondersteuning voor 120W opladen. Daarnaast lijkt er nog een Xiaomi 12U / Mix 5 Pro in ontwikkeling te zijn, die ook eind Q1 2022 verwacht wordt – met ondersteuning voor 200W opladen. En dan te bedenken dat de Galaxy S22 Ultra het moet doen met een 45W oplader – die niet eens wordt meegeleverd in de verkoopverpakking.

OnePlus 10 Pro Prijs & Verkrijgbaarheid

De OnePlus 10 Pro is verkrijgbaar in twee verschillende kleuren: Volcanic Black en Emerald Green. Beide kleurvarianten beschikken over een glazen achterpaneel met een matte afwerking. Hierdoor zijn vingerafdrukken minder goed zichtbaar, bovendien voelt het materiaal minder glad aan – dan een glimmend achterpaneel.

Dat brengt ons bij de prijs. Hier is wat merkwaardigs aan de hand. OnePlus smartphones hebben in de beginjaren bekend gestaan om hun goede prijs/kwaliteit verhouding. Fans hebben de afgelopen jaren echter veelvuldig laten weten dat de continue stijgende prijzen het merkimago geen goed doen. Daar lijkt het bedrijf nu gehoor aan te geven, althans als we afgaan op de Chinese prijzen – die zijn namelijk veel lager dan vorig jaar.

Prijzen en geheugenvarianten

• 8GB / 128GB model prijs: 4.700 CNY, omgerekend zo’n € 650.

• 8GB / 256GB model prijs: 5.000 CNY, omgerekend zo’n € 690.

• 12GB / 256GB model prijs: 5.300 CNY, omgerekend zo’n € 730.

Om een vergelijking te kunnen maken, de OnePlus 9 Pro werd voor een vanaf prijs van 5.950 CNY in de markt gezet. Dat is een verschil van maar liefst 1.250 CNY – omgerekend zo’n € 175. De vraag is nu of dit ook zal leiden tot een lagere verkoopprijs in Europa.

De OnePlus 9 Pro werd afgelopen jaar voor een verkoopprijs van €900 in de markt gezet in Nederland. Dat de Europese prijzen uiteindelijk hoger uitvallen dan in China is gebruikelijk, dit komt onder andere door de BTW (21%). Als OnePlus internationaal dezelfde prijsdaling toepast, dan zou dit erin kunnen resulteren dat de OnePlus 10 Pro voor een vanaf prijs van zo’n € 785 in de markt gezet wordt.

Voor deze prijs levert OnePlus een bijzonder krachtige en veelzijdige telefoon. Afgelopen week werd bekend dat de Samsung Galaxy S22 voor een vanaf prijs van € 850 wordt uitgebracht. Voor de Galaxy S22 Plus dien je echter €200 meer te betalen – met als voornaamste verschil het grotere display (6,1” vs. 6,6”) en de grotere accu (3.700 mAh vs. 4.500 mAh).

De OnePlus 10 Pro is nog een stukje groter; 6,7” en heeft een grotere accu: 5.000 mAh, die bovendien sneller op te laden zal zijn. Zodoende weet het bedrijf met het nieuwe vlaggenschip een goede prijs/kwaliteit verhouding te bieden – mits de telefoon in Nederland inderdaad goedkoper wordt dan z’n voorganger.

Alle hands-on foto’s die in deze publicatie worden getoond zijn geschoten door Ice Universe.