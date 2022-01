Galaxy S22 Ultra met stylus vervanger van Samsung Note serie Binnenkort wordt de Samsung Galaxy S22 Ultra officieel geïntroduceerd. Met vernieuwd design met S Pen compartiment en snellere oplaadmogelijkheden.

Over minder dan drie weken zal Samsung de nieuwe Galaxy S22 serie aankondigen. Inmiddels zijn veruit de meeste details al bekend omtrent de drietal verwachte modellen. De Galaxy S22 Ultra wordt het nieuwe topmodel. Deze smartphone krijgt een compleet nieuw design met geïntegreerde S Pen en wordt daarmee de vervanger van zowel de Galaxy S21 Ultra als de Galaxy Note 20 Ultra.

In oktober 2021 wist LetsGoDigital reeds te onthullen dat de Galaxy S22 Ultra als enige model binnen de S-serie 2022 een water drop camera design krijgt. Ook krijgt de telefoon minder afgeronde hoeken, om zodoende voldoende plaats te behouden voor het S Pen compartiment. Hierdoor oogt de telefoon een stuk zakelijker dan de S22 en S22 Plus.

Aan de hand van alle beschikbare informatie heeft grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, een serie product renders gemaakt van Samsung’s verwachte topmodel. Ook onderstaande YouTube video is vormgegeven door Jermaine.

Samsung S22 Ultra introductie op 9 februari 2022

Om te beginnen met de release datum. Hier lijkt ondertussen ook meer duidelijk over te worden. Enige tijd geleden werd vanuit Korea het gerucht verspreid dat Samsung een Galaxy Unpacked launch evenement zal inplannen op 8 februari 2022.

Het duurde echter niet lang voordat de bekende leaker Ice Universe via Twitter te kennen gaf dat de nieuwe S-serie smartphones hoogstwaarschijnlijk op woensdag 9 februari 2022 zullen worden aangekondigd. Inmiddels heeft Ice dit bericht herhaald op het Chinese social media platform Weibo met de mededeling er 100% zeker van te zijn.

Op woensdag 9 februari 2022 zal de officiële release plaatsvinden om 23:00 Beijing Time, aldus Ice. Dat is 16:00 Nederlandse tijd. Dit klinkt erg aannemelijk. Het tijdstip komt overeen met voorgaande jaren. Hoewel er geen release datum wordt genoemd, achten we het zeer waarschijnlijk dat de nieuwe S-serie smartphones op vrijdag 25 februari 2022 wordt uitgebracht.

Ook bevestigd Ice Universe dat de Galaxy Tab S8 serie gelijktijdig met de S22 serie geïntroduceerd zal worden. Er worden drie high-end Android tablet modellen verwacht, naast een basismodel zal Samsung ook een Galaxy Tab S8 Plus en een Galaxy Tab S8 Ultra aankondigen.

Galaxy S22 Ultra met verbeterde stylus pen

Het nieuwe topmodel zal worden uitgerust met een 6,8” curved Super AMOLED display met een adaptieve 120Hz refresh-rate. Centraal bovenin wordt een 40MP punch-hole selfiecamera geïntegreerd. De Galaxy S22 Ultra krijgt een rechthoekig ontwerp met zeer smalle schermranden. Gecombineerd met het afgeronde scherm heeft de telefoon een stijlvolle uitstraling die veel zakelijke gebruikers zal aanspreken. De display wordt beschermt door Gorilla Glass Victus+.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Galaxy S-serie zal het nieuwe Ultra model worden voorzien van een geïntegreerde S Pen houder. Aan de onderzijde van het toestel kun je de styluspen ingeven en in het daarvoor bestemde compartiment opbergen. Deze functionaliteit is jaren kenmerkend geweest voor de Note serie. Nu Samsung de Note-serie vaarwel heeft gezegd zal de S22 Ultra deze feature overnemen.

Onlangs maakte de YouTuber Zaryab Khan via Twitter bekend dat de functionaliteit van Samsung’s stylus opnieuw verbeterd zal worden in de vorm van een lagere latency. Bij de Note 20 ging het om een S Pen met een vertraging van 26ms, de Note 20 Ultra kreeg een extra goede stylus met een latency van 9ms.

De nieuwe Galaxy S22 Ultra zal gekenmerkt worden door een vertraging van slechts 2,8ms. In de praktijk betekent dit dat het schrijven met de S Pen net zo natuurlijk zal aanvoelen als wanneer je met een pen op een stuk papier schrijft.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 / Samsung Exynos 2200

Samsung past traditiegetrouw twee chipsets toe voor haar S-serie smartphones, die afhankelijk van de regio voor de gehele line-up wordt ingezet. In Europa wordt doorgaans de Exynos variant ingezet. Dit jaar gaat het om de Samsung Exynos 2200, deze SoC werd afgelopen week officieel geïntroduceerd.

Toch blijft er nog enige onduidelijkheid of deze chipset ook daadwerkelijk wordt toegepast. Meermaals zijn er signalen geweest dat Samsung tegen serieuze problemen is aangelopen tijdens de ontwikkeling van de Exynos 2200. Zodoende lijkt het bedrijf voornemens te zijn om de Snapdragon 8 Gen 1 in meer regio’s toe te passen dan initieel gepland. Of dit ook zal betekenen dat deze krachtige SoC in de Nederlandse modellen terug te vinden zal zijn blijft nog even afwachten.

Ongeacht welke variant we in Nederland krijgen, de telefoon zal ondersteuning bieden voor het 5G mobiele internet netwerk. Daarnaast zullen er meerdere geheugenvarianten beschikbaar worden gesteld. Teleurstellend is wel dat Samsung het basismodel zal voorzien van minder werkgeheugen – ten opzichte van de S21 Ultra (8GB i.p.v. 12GB). Verwacht wordt dat de volgende geheugenvarianten beschikbaar worden gesteld:

• 8GB RAM / 128GB

• 12GB RAM / 256GB

• 12GB RAM / 512GB

• 16GB RAM / 1TB

Een Galaxy S22 Ultra met 1TB geheugen wordt wel verwacht, het is echter goed mogelijk dat deze pas op een later moment geïntroduceerd zal worden. Mogelijkerwijs zal Samsung tegen die tijd ook extra kleuren ter beschikking stellen – deze strategie past het bedrijf vaker toe.

Uiteraard zullen de nieuwe Galaxy modellen draaien op het Android besturingssysteem. Net als de eerder deze maand gelanceerde Galaxy S21 FE zullen ook de Galaxy S22 modellen draaien op het Android 12 besturingssysteem, in combinatie met de One UI 4.1 gebruikersinterface.

108MP Camera met Super Clear lens

De Samsung Galaxy S22 Ultra wordt uitgerust met een viervoudige camera. Het gaat om een vernieuwde 108 megapixel hoofdcamera met een Super Clear Lens en OIS. De vernieuwde lens moet de effecten van reflecties en schitteringen tegengaan. Ook wordt de lens voorzien van Gorilla Glass, om krassen tegen te gaan – die de opnamekwaliteit kunnen beïnvloeden.

Eerder werd al duidelijk dat de vernieuwde 108MP camera een betere beeldkwaliteit moet gaan leveren, met een hoog niveau van detail en contrast. De 12MP ultra-groothoekcamera blijft ongewijzigd. Dat geldt ook voor de tweetal 10 megapixel telefoto camera’s die 3x en 10x optische zoom mogelijk maken. De telefoto camera’s beschikken tevens over optische beeldstabilisatie.

Het gaat om een veelzijdige camera set-up, toepasbaar in een groot aantal uiteenlopende opname omstandigheden. Samsung heeft onlangs via een blog post over de S22 Ultra laten weten dat ook de avondopnamen er beter uit zullen zien dan ooit te voren, met meer detail en helderheid.

Uiteraard zal Samsung ook de nodige aandacht besteden aan het audiosysteem. Er wordt een dual speaker ingebouwd, tuned by AKG en met ondersteuning voor Dolby Atmos voor een prachtige surround sound ervaring.

Ondersteuning voor 45W opladen

Het topmodel binnen de S-serie wordt uitgerust met een grote accu van 5.000 mAh. Gelukkig heeft Samsung z’n fout van vorig jaar hersteld. De smartphone zal namelijk ondersteuning bieden voor 45W bedraad opladen – net zoals het geval was bij de S20 Ultra en Note 20 Ultra. Bij de nieuwere S21 Ultra besloot Samsung om onbekende reden om het maximale laadvermogen te verlagen naar 25W.

Helaas zal Samsung geen oplader meeleveren in de verkoopverpakking – deze trend is het bedrijf reeds ingeslagen ten tijde van de S21 serie. Afgelopen week merkte we op dat Samsung de nieuwe 45 Watt oplader inmiddels op de website heeft vermeld. De nieuwe lader gaat €50 kosten in Nederland.

Naast bedraad opladen zal het ook mogelijk zijn om de Samsung S22 Ultra draadloos op te laden. Draadloos opladen zal minder snel verlopen, vermoedelijk zal het nieuwe vlaggenschip ondersteuning bieden voor 15W wireless charging. Ook zal omgekeerd draadloos opladen worden ondersteunt. Zodoende kun je ook accessoires, zoals je Galaxy Buds oordopjes of je Galaxy Watch 4 smartwatch opladen met behulp van de accu van je telefoon.

Prijs & Kleuren van de Samsung Galaxy S22 Ultra

Je kunt Samsung’s topmodel straks kopen in vier standaard kleuren: Phantom Black, Phantom White, Green en Burgundy. Groen en Burgundy worden de nieuwe kleuren. Eind 2021 wist LetsGoDigital de eerste officiële persafbeelding van de Galaxy S22 Ultra te bemachtigen, waarop deze nieuwe kleur te zien is.

Over eventuele exclusieve kleuropties, die uitsluitend via de website van Samsung aangeboden worden, is vooralsnog weinig informatie bekend. Wel zijn er meermaals geruchten geweest over een donkerrode S22 Ultra, of deze tot de custom kleuren zal behoren blijft vooralsnog onduidelijk.

Verwacht wordt dat Samsung de Galaxy S22 Ultra iets duurder in de markt zal zetten dan z’n voorganger. Bovendien krijg je dus standaard minder geheugen (8GB RAM i.p.v. 12GB). Wel zal de S Pen ditmaal standaard worden meegeleverd – in tegenstelling tot de oplader. Verwacht wordt dat Samsung de volgende prijzen zal hanteren.

• 8GB/128GB model – verwachte prijs circa : € 1.300

• 12GB/256GB model – verwachte prijs circa : € 1.400

• 12GB/512GB model – verwachte prijs circa : € 1.500

De prijs van het 1 Terabyte model is nog niet bekend. Om een idee te krijgen, Apple hanteert voor de iPhone 13 Pro een meerprijs van € 230 voor de 1TB variant, ten opzichte van het 512GB model. Lees hier meer over de verwachte prijs en geheugenvarianten van de andere S22 en S22+.

Over minder dan drie weken zal Samsung alle details onthullen tijdens het Galaxy Unpacked event, dat tevens via een live stream te volgen zal zijn. Waarschijnlijk gaat de pre-order periode direct na de officiële introductie van start. Mogelijkerwijs worden de Galaxy Buds 2 gratis meegeleverd als je besluit om de Galaxy S22 Ultra tijdens de voorverkoop te kopen.

Uiteraard zal het ook mogelijk worden om de telefoon met abonnement te kopen. Alle Nederlandse telecomproviders zullen de nieuwe S-serie modellen aanbieden, waaronder KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2.

