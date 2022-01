Samsung Galaxy S22 Ultra in mat groen met zwarte S Pen De Galaxy S22 Ultra van Samsung zal in een reeks spraakmakende kleuren worden uitgebracht, waaronder deze neutrale en natuurlijke groentint.

Afgelopen week bracht LetsGoDigital de Samsung Galaxy S22 Ultra in beeld in de vijf verwachte kleuren: zwart, wit, groen, burgundy rood en dark rose. Ondertussen is er persmateriaal naar buiten gekomen, waarop de officiële kleuren te zien zijn van alle drie de verwachte S-serie smartphones. Hieruit blijkt dat het groene model iets in kleurtint zal afwijken van hetgeen door ons werd gepresenteerd. De groene Galaxy S22 Ultra wordt in werkelijkheid iets lichter en kleurt iets meer richting het grijs.

Hierdoor oogt de kleur ook wat zakelijker dan de groene Samsung Galaxy S22, waar wij op oudejaarsdag een serie 3D renders van hebben gepubliceerd – eveneens gebaseerd op een officiële persafbeelding.

Het is grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, die de nieuwe afbeeldingen heeft gemaakt. Als uitgangpunt heeft hij de officiële marketing afbeelding gebruikt die door 91Mobiles naar buiten is gebracht.

Samsung S22 Ultra groen model

De Samsung S22 Ultra krijgt een glazen achterzijde met een matte afwerking. Het is een stijlvolle, neutrale kleur groen die goed te combineren valt. De natuurlijke tint laat je verbonden voelen met de natuur. Groen is absoluut een trendkleur geweest in 2021 en zal ook in 2022 nog veelvuldig gebruikt worden – niet alleen in interieurs en kleding, maar ook voor consumenten elektronica producten.

Zodoende zijn de Samsung Galaxy S22 modellen zeker niet de enige smartphones die verkrijgbaar zullen zijn in het groen. Van de recent uitgebrachte Xiaomi 12 Pro is eveneens een groene variant verschenen – de enige met een vegan leather afwerking. Ook de later deze maand verwachte OnePlus 10 Pro zal, naast zwart, in het groen gevoerd worden.

De Galaxy S22 Ultra zal met S Pen geleverd worden. De styluspen krijgt een zwarte kleur, waarbij het uiteinde dezelfde kleur krijgt als de behuizing. Zodoende kleurt deze mooi weg wanneer je de S Pen opbergt in het daarvoor bestemde compartiment, dat aan de onderzijde van de telefoon wordt geïntegreerd. De optionele hoesjes met S Pen vakje, zoals voor de Galaxy S21 Ultra is uitgebracht, komen daarmee te vervallen.

Ook het camera design is volledig herzien. Daarnaast krijgt het toestel beduidend minder afgeronde hoeken – zoals we ook kennen van de Galaxy Note line-up. Het lijkt er dan ook sterk op dat de Samsung S22 Ultra zowel de S21 Ultra als de Note 20 Ultra opvolgt.

In februari zal Samsung de nieuwe S-serie modellen officieel onthullen, tijdens een speciaal daarvoor opgezet Galaxy Unpacked evenement. Zover is het echter nog niet, eerst wordt deze maand nog de Galaxy S21 FE verwacht – als goedkoopste toevoeging binnen de Galaxy S21 serie. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk de eerste Samsung smartphone die uit de doos op Android 12 draait.

Note to publishers : The 3D product renders of the green Samsung Galaxy S22 Ultra are created by graphic designer Parvez Khan, aka Technizo Concept. The images are based a leaked press image. This product is not yet for sale, Samsung is expected to release the S22 series in February 2022. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.