OnePlus 10 Pro 5G smartphone te zien op officiële video teaser Officiële video onthult het design van de komende maand verwachte OnePlus 10 Pro. Lees hier meer over de specs, de kleuren, de prijs en de release datum.

Op 11 januari 2022 zal de OnePlus 10 Pro geïntroduceerd worden in China. Rond april zal de global release plaatsvinden. Lange tijd is er veel onduidelijk geweest omtrent de nieuwe line-up. Inmiddels is duidelijk dat het om één toestel zal gaan. Een basismodel, in de vorm van een OnePlus 10, zal ditmaal ontbreken. Net zoals er dit najaar ook geen OnePlus 9T en 9T Pro zijn verschenen. De aanhoudende chiptekorten liggen hieraan ten grondslag.

Desondanks is er ook goed nieuws te melden, want in de tussentijd wordt er steeds meer bekend omtrent het nieuwe Pro model. Vandaag zijn de eerste officiële beelden online verschenen, in de vorm van een korte promotie video waarin het vernieuwde camerasysteem te zien is en de introductie datum staat vermeld. Op 11 januari 2022, om 14:00 Chinese tijd – 07:00 Nederlandse tijd – zal de officiële introductie plaatsvinden.

OnePlus 10 Pro

Op de videobeelden is te zien dat de nieuwe OnePlus telefoon wordt uitgerust met een drievoudige camera en een flitser. Deze worden in een vierkante opstelling geplaatst. Net als bij de Samsung Galaxy S21 serie loopt het camera-eiland door tot aan de zijkant van het toestel. Hier is het kenmerkende Hasselblad logo in opgenomen. De gerenommeerde fabrikant van medium format camera’s werkt sinds de 9-serie samen met OnePlus, om de camerakwaliteit naar een hoger niveau te tillen.

De smartphone wordt getoond in de kleuren zwart en groen. Beide hebben een matte afwerking – zoals ook het geval zal zijn bij de Samsung Galaxy S22 serie, die in februari verwacht en een belangrijke concurrent wordt van de OnePlus 10 Pro 5G.

Verwacht wordt dat het nieuwe topmodel wordt uitgerust van een 6,7-inch 2K AMOLED display met een 120Hz refresh-rate. De OnePlus 10 Pro krijgt smalle schermranden en er wordt een ponsgat gemaakt aan de linker bovenzijde van het scherm, hier gaat een 32MP selfie-camera achter schuil.

De mobiele telefoon zal worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Uiteraard zal dit toestel ook ondersteuning bieden voor het 5G netwerk. Verwacht wordt dat er meerdere geheugenvarianten worden uitgebracht: 8GB/128GB en 12GB/256GB.

De 10 Pro draait op Android 12. Het wordt de eerste smartphone van OnePlus met de nieuwe user interface, dat een combinatie wordt van OnePlus OxygenOS en Oppo ColorOS – de tweetal bedrijven trachten de pluspunten van beide interfaces te combineren.

Ondertussen is het toestel ook gespot bij de Geekbench benchmark, zo meldt MSPoweruser. Tijdens de test draaide de telefoon op Android 12 met de Snapdragon 8 Gen 1 onder de motorkap. In single-core behaalt de OnePlus 10 Pro een score van 976. De multi-core score komt uit op 3469.

Verwacht wordt dat het nieuwe topmodel van OnePlus wordt uitgerust met een grote batterij van 5.000 mAh. Deze zal ten minste ondersteuning bieden voor 65W snelladen.

De OnePlus 9 Pro kreeg een vanaf prijs van € 900. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat je het nieuwe model straks voor rond dezelfde prijs kunt kopen – hoewel de prijzen in China ongetwijfeld lager zullen uitvallen. Op 11 januari 2022 zal OnePlus alle details uit de doeken doen. Op dat moment zal ook de pre-order periode ingaan in China. In Europa en Nederland zal de release hoogstwaarschijnlijk in april plaatsvinden, net als dit jaar.