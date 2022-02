OnePlus 10 Ultra krijgt betere zoom camera dan OnePlus 10 Pro OnePlus patenteert een smartphone met een vergelijkbaar design als de 10 Pro, maar dan met een periscopische camera. Wordt dit de vermeende 10 Ultra?

Vorige week kon je op LetsGoDigital lezen over de OnePlus 10 Ultra, een geheel nieuw smartphone model dat nóg geavanceerder is dan de OnePlus 10 Pro. Het Pro model is afgelopen maand geïntroduceerd in China en zal in het voorjaar van 2022 ook naar Nederland komen, zo heeft de fabrikant reeds laten weten. Het extra geavanceerde Ultra model lijkt voor de tweede helft van 2022 op de planning te staan. Verwacht wordt dat het topmodel over een verbeterde camera zal beschikken.

Details omtrent de vormgeving zijn vooralsnog onbekend. Mogelijkerwijs dat een onlangs gepubliceerd patent meer duidelijkheid kan geven. TechInsiderBlog meldde enkele dagen geleden via Twitter dat OnePlus een octrooi heeft ingediend voor een telefoon die erg veel lijkt op de 10 Pro, maar over een ander camerasysteem beschikt.

Om een beter beeld te krijgen van de gepatenteerde OnePlus telefoon heeft grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, een serie productafbeeldingen gemaakt voor LetsGoDigital waarbij het vernieuwde camerasysteem centraal staat.

OnePlus 10 Ultra met periscopische camera

Het betreft een design patent dat in september 2021 is ingediend door OnePlus Technology bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office). De documentatie is op 28 januari 2022 vrijgegeven en bestaat uit zeven patentafbeeldingen waarop de telefoon van alle kanten getoond wordt. In maart 2021 heeft OnePlus dit design reeds in thuisland China laten vastleggen. Met de nieuwe documentatie wordt ook de EU afgedekt.

De voorzijde ziet er identiek uit aan de OnePlus 10 Pro. De smartphone heeft een afgerond display met smalle schermranden. In de linker bovenhoek is een ponsgat gemaakt voor de selfiecamera. Aan de linkerzijde zijn de volumetoetsen te vinden, de rechterzijde biedt plaats de aan-/uitknop. Direct erboven bevindt zich de welbekende alert-slider.

Aan de bovenzijde is een microfoon geplaatst, daarnaast zien we aan de onderzijde een tweede microfoon, een speaker, het sim-kaart compartiment en een USB Type-C aansluiting.

Het meest in het oog springend is zonder twijfel de achterzijde. Het camerasysteem loopt door tot aan de zijkant van het toestel en heeft daarmee hetzelfde type design als de OnePlus 10 Pro. Het gaat om een triple-camera systeem met een flitser. Er is echter een duidelijk verschil waarneembaar met het Pro model, want de gepatenteerde OnePlus 10 Ultra beschikt over een periscopische zoomcamera – met een rechthoekige lens.

Direct naast deze camera is een kader aangebracht, vermoedelijk wordt hier tekst in geplaatst. Zoals het zoombereik, of een vermelding van de nieuwe MariSilicon NPU – hier komen we nog op terug. De bovenste twee camera’s zien er hetzelfde uit als de OnePlus 10 Pro. Mogelijk gaat het om een vergelijkbare 48MP groothoekcamera en een 50MP ultra-groothoekcamera.

Vooralsnog heeft OnePlus geen telefoon met periscopische camera uitgebracht – dit in tegenstelling tot zusterbedrijf Oppo. De huidige 10 Pro kan 3,3x inzoomen. Details omtrent het zoombereik van het gepatenteerde model blijven helaas onbekend. Wellicht gaat het om een zoombereik van 5x – vergelijkbaar met de Oppo Find X3 Pro en de in april verwachte Find X5 Pro.

De bedrijven Oppo en OnePlus worden samengevoegd, zo werd afgelopen jaar aangekondigd. Hoewel beide merken onder hun eigen naam doorgaan, zullen ze in toenemende mate technologie van elkaar overnemen. Zo wordt de Find X5 Pro de eerste Oppo telefoon met een Hasselblad camera – vergelijkbaar met de OnePlus 9 / 10 serie.

OnePlus smartphone met MariSilicon Imaging NPU

OnePlus neemt ook dingen van Oppo over. Zo wordt de 10 Ultra naar verluidt de eerste telefoon van het merk met een MariSilicon Imaging NPU van Oppo. Deze nieuwe 6nm NPU zal debuteren in de Find X5 Pro. De Mari Silicon X maakt RAW-verwerking zonder kwaliteitsverlies mogelijk. Ook het vastleggen van 4K AI Night Video opnames met live preview zal tot de mogelijkheden behoren.

De OxygenOS schil is eveneens aangepast, de nieuwste versie bevat veel meer similariteit met het ColorOS van Oppo. Ook de snellaad functionaliteit wordt gedeeld. Zo beschikt de 10 Pro over 80W SuperVooC en 50W AirVooC – benamingen die Oppo al geruime tijd gebruikt. Voorheen noemde OnePlus dit Warp Charge technologie.

Ten slotte wordt verwacht dat de OnePlus 10 Ultra wordt uitgerust met een extra krachtige chipset. Het huidige Pro model wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – dit is de meeste krachtige processor van Qualcomm van dit moment. Vermoedelijk zal in de loop van 2022 een licht verbeterde variant verschijnen, die in de 10 Ultra zal worden toegepast. De komende maanden zal er ongetwijfeld meer bekend worden omtrent het nieuwe topmodel van OnePlus.

Eerder deze maand kreeg de Chinese fabrikant ook nog een ander patent toegewezen. Het gaat om een OnePlus telefoon met een magnetische roterende camera – om vanuit verschillende hoeken te kunnen fotograferen. Of deze technologie komend jaar in de OnePlus 11 terug te vinden zal zijn is moeilijk in te schatten. Zoals altijd met patenten blijft het onzeker of en wanneer deze technologie gebruikt zal worden.

Download official documentation: OnePlus 10 Ultra

