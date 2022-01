OnePlus 10 Ultra smartphone met verbeterde camera OnePlus werkt aan een geheel nieuw vlaggenschip. In de tweede helft van 2022 wordt de OnePlus 10 Ultra verwacht met de MariSilicon Imaging NPU van Oppo.

Toon pagina inhoud

Eerder deze maand werd de OnePlus 10 Pro geïntroduceerd in China. Opmerkelijk genoeg was dit het enige nieuwe model dat werd uitgebracht. Een basismodel, als opvolger van de OnePlus 9, ontbreekt vooralsnog. In de tussentijd duiken er geruchten op over een geheel nieuwe variant, die extra geavanceerd zal zijn. Het gaat naar verluidt om de OnePlus 10 Ultra.

Yogesh Brar meldt via Twitter dat er een Ultra vlaggenschip van OnePlus in ontwikkeling is. Deze zou zich momenteel in de EVT (Engineering Validation Test) fase bevinden – wat inhoudt dat er een werkend prototype is die gereed is om te testen.

In dezelfde tweet staat vermeld dat OnePlus in de tweede helft van 2022 een nieuw vlaggenschip zal introduceren. Deze wordt voorzien van de nieuwe MariSilicon X NPU die Oppo vorige maand heeft geïntroduceerd. De in maart verwachte Oppo Find X5 Pro wordt de eerste telefoon met deze Mari Silicon NPU.

In de Tweet wordt geen modelnaam vermeld. Mogelijk gaat het om de OnePlus 10T Pro – normaliter introduceert het bedrijf in de tweede helft van het jaar namelijk een extra geavanceerde ‘T’-variant. Het zou echter ook kunnen dat de benaming op de schop wordt gegooid en dat daarvoor in de plaats de OnePlus 10 Ultra zal arriveren. Wellicht dat gelijktijdig ook een goedkoper basismodel zal worden uitgebracht.

Nu Oppo en OnePlus worden samengevoegd, worden de telefoons van beide merken in toenemende mate voorzien van dezelfde technologie. Zo zal de Find X5 Pro ook worden uitgerust met een Hasselblad camera – net zoals de OnePlus 9 en 10 serie.

OnePlus 10 Ultra camera is beter dan het Pro model

Verwacht wordt dat de OnePlus 10 Ultra over een extra krachtige chipset en betere camera’s zal beschikken. Bij de 10 Pro werden er minimale camera wijzigingen doorgevoerd. De Pro-modus is vernieuwd, evenals de Night mode. De 48MP hoofdcamera daarentegen is identiek.

De 50MP ultra-groothoek camera is qua resolutie gelijk gebleven. Er is ditmaal echter een kleinere sensor toegepast dan voorheen. Dat is opmerkelijk, want een grote sensor weet meer detail vast te leggen met minder ruis. Ook voor avond- en nachtopnames is een grote image sensor gewenst.

Een voordeel van de vernieuwde lens is dat de beeldhoek is vergroot, van 120 graden naar 150 graden. Zodoende kun je ook fish-eye foto’s maken met de 10 Pro. Tot slot is de 2MP monochrome camera achterwege gelaten – deze zal echter niet direct gemist worden. Al met al zijn er nog voldoende mogelijkheden voor OnePlus om de extra geavanceerde 10 Ultra te voorzien van een alles overtreffend camerasysteem.

De nieuwe 6nm NPU van Oppo zal hier ongetwijfeld een belangrijke rol in vervullen. De Mari Silicon X maakt RAW-verwerking zonder kwaliteitsverlies mogelijk. Ook het vastleggen van 4K AI Night Video opnames met live preview zal tot de mogelijkheden behoren.

Afgelopen week patenteerde het bedrijf nog geavanceerde technologie voor een magnetische roterende camera, om vanuit verschillende hoeken te kunnen fotograferen. Dit toestel wordt in bovenstaande afbeelding getoond – naast de OnePlus 10 Pro. Of we dergelijke technologie zullen terugzien bij de nieuwe OnePlus 10 Ultra of de volgend jaar verwachte OnePlus 11 serie is vooralsnog onbekend.

Hoewel de Chinese fabrikant sinds afgelopen jaar samenwerkt met Hasselblad om de beeldkwaliteit naar een hoger niveau te tillen, kan de 10 Pro niet tippen aan de Ultra modellen van andere merken. Denk bijvoorbeeld aan de volgende maand verwachte Samsung Galaxy S22 Ultra, ook is er een zeer geavanceerde Xiaomi 12 Ultra in de maak.

De Ultra-benaming staat dan ook voor het Ultieme. Net zoals veel fabrikanten de Lite benaming gebruiken om de goedkopere varianten aan te duiden. Alleen Apple kiest voor een iets andere strategie, door te spreken over een iPhone 13 Pro en een iPhone 13 Pro Max. Daarnaast zijn er enkele Chinese fabrikanten die naast de Pro benaming, een extra geavanceerd Pro Plus model voeren – zoals de Vivo X70 Pro Plus en de Huawei P40 Pro Plus. Persoonlijk kan ik het wel vinden met de Ultra benaming; kort, maar krachtig.

Onbekend is of dit ook zal betekenen dat er een Oppo Find X5 Ultra in de pijplijn zit. Het klinkt in ieder geval zeker niet onmogelijk. Ten slotte worden Oppo telefoons als extra premium in de markt gezet – ten opzichte van de OnePlus modellen. Zodoende is het mijn inziens zeker niet onmogelijk dat er ook een extra geavanceerde Oppo telefoon in ontwikkeling is.