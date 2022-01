Samsung Galaxy S22 Ultra 108MP camera met Super Clear Lens Officiële Samsung infographic onthult belangrijkste specs van Galaxy S22 Ultra 5G. Topmodel krijgt verbeterde 108MP camera, maar minder werkgeheugen.

De Samsung Galaxy S21 FE is deze week officieel geïntroduceerd. Ondertussen kijken Galaxy-fans uit naar volgende maand, want dan zal Samsung de nieuwe Galaxy S22 serie onthullen. De afgelopen periode is er al veel bekend geworden van de drietal verwachte modellen. De Galaxy S22 Ultra wordt het nieuwe topmodel, het design was al gelekt, nu is er ook een infographic online verschenen waardoor een groot deel van de specs vast staan.

De specificatie sheet werd via Twitter gedeeld door Zaryab Khan, een bekende YouTuber die onder de naam XeeTechCare interessante tech-video’s maakt. Uit de product specificatielijst wordt duidelijk dat de Samsung Galaxy S22 Ultra wordt uitgerust met een 6,8” QHD+ display (3080×1440 pixel). Het betreft een Dynamic AMOLED 2x display. Het toestel weegt 228 gram.

Galaxy S22 Ultra met vernieuwde 108MP camera

Er wordt een 40MP selfie-camera ingebouwd met een f/2.2 lens. Op de achterzijde is een viervoudige camera zichtbaar, met een vernieuwde 108 megapixel hoofdcamera. Deze wordt voor het eerst voorzien van een zogenaamde ‘Super Clear Lens’ met een f/1.8 diafragma en OIS. Daarnaast is er een 12MP ultra-groothoekcamera (f/2.2) met Dual Pixel AF voorhanden. Tot slot worden er twee 10MP telefoto camera’s met OIS ingebouwd, deze bieden 3x en 10x optische zoom.

Het lijkt erop dat Samsung de nadruk zal leggen op de Super Clear Lens. Deze moet de effecten van reflecties en schitteringen tegengaan. Eerder werd al duidelijk dat de vernieuwde 108MP camera een beduidend betere beeldkwaliteit moet gaan leveren, met een hoog niveau van detail en contrast.

Verder blijkt uit de spec sheet dat de smartphone wordt aangedreven door de 4nm Exynos 2200 SoC. Deze chipset moet nog officieel worden geïntroduceerd. Het is de eerste processor van Samsung met een AMD GPU. In andere werelddelen, waaronder de US, zal de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 worden toegepast – deze SoC biedt zeer hoogstaande prestaties. Het blijft nog even de vraag of de Exynos tegenhanger net zo krachtig wordt.

Samsung S22 Ultra krijgt minder geheugen dan voorganger

Standaard wordt er 8GB werkgeheugen ingebouwd en 128GB opslaggeheugen. Dat is opmerkelijk, want dat betekent dat er 4GB minder werkgeheugen wordt ingebouwd dan bij de Galaxy S21 Ultra. Sterker nog, zelfs de Galaxy S21 Plus en de Galaxy S20 Plus beschikken standaard over 12GB werkgeheugen. In 2022 wordt dit dus niet langer de standaard, door een extra goedkope 8GB/128GB variant aan te bieden kan Samsung een lagere vanaf prijs hanteren.

Naast de basisuitvoering wordt er ook een variant beschikbaar gesteld met 12GB werkgeheugen en 256GB of 512GB opslaggeheugen. Een 16GB variant lijkt te ontbreken, ook is er geen spoor van een 1TB opslagvariant. Desondanks is het op dit moment niet uit te sluiten dat er in sommige landen wel een extra geavanceerde variant met 16GB / 1TB wordt uitgebracht.

Samsung heeft de nogal rare gewoonte ontwikkelt om door de tijd heen functies te schrappen of in kwaliteit te verminderen, om zodoende op de kostprijs te kunnen besparen. Zo is het microSD geheugenkaartslot ook niet meer aanwezig, sinds de Galaxy S21 serie. Ook de laadsnelheid werd naar beneden bijgesteld, van 45W bij de S20 Ultra naar 25W bij de S21 Ultra. Gelukkig zal dat wel weer worden rechtgetrokken bij het nieuwe Ultra model.

Het topmodel zal opnieuw worden uitgerust met een 5.000 mAh batterij. Hoewel de oplaadsnelheid niet voorkomt in de infographic, is inmiddels bekend dat de Galaxy S22 Plus en de S22 Ultra beide ondersteuning zullen bieden voor 45W bedraad opladen. Een oplader zal echter niet meer standaard worden meegeleverd, deze dien je als optionele accessoire te kopen.

Tot slot wordt vermeld dat er een S Pen wordt inbegrepen. Voor het eerst in de S-serie geschiedenis krijgt het Ultra model een stylus compartiment, om de S Pen in op te kunnen bergen. Jarenlang is de Galaxy Note serie hierom geprezen. Na de Galaxy Note 20 Ultra in 2020 is er echter geen nieuwe Note smartphone meer uitgebracht door Samsung. Je zou de Galaxy S22 Ultra dan ook kunnen beschouwen als opvolger van zowel de S21 Ultra als de Note 20 Ultra. Het gaat om een zwarte S Pen, die aan het uiteinde dezelfde kleur krijgt als de behuizing. Zodoende kleurt deze mooi weg als je de styluspen in het compartiment opbergt.

Je kunt de telefoon straks kopen in vier standaard kleuren: Phantom Black, Phantom White, Green en Burgundy. Groen en Burgundy worden de nieuwe kleuren. Eind 2021 wist LetsGoDigital de eerste officiële persafbeelding van de Galaxy S22 Ultra te bemachtigen, waarop deze nieuwe kleur eveneens te zien was. Over eventuele exclusieve kleuropties, die uitsluitend via de website van Samsung aangeboden worden, geeft de spec sheet geen uitsluitsel. Zo is er meermaals sprake geweest van een donkerrode S22 Ultra, of deze tot de custom kleuren zal behoren blijft vooralsnog onduidelijk.

Samsung Galaxy S22 met 6,1″ AMOLED scherm

Naast de Galaxy S22 Ultra toont de afbeelding ook een deel van de Galaxy S22, van dit toestel zijn eveneens een aantal specificaties zichtbaar. Zoals al werd verwacht krijgt het basismodel een iets kleiner scherm dan voorheen. Het gaat om een 6,1” Dynamic AMOLED 2x display met een Full HD+ resolutie (2340×1080 pixels). De Samsung Galaxy S22 weegt 167 gram en zal verkrijgbaar zijn in de kleuren Phantom Black, Phantom White, Green en Pink Gold.

De camera specs van het basismodel zijn niet zichtbaar op de infographic. Desondanks is ook hier inmiddels de nodige informatie over bekend. De Galaxy S22 en S22 Plus krijgen naar verluidt een triple-camera bestaande uit een 50MP hoofdcamera, een 12MP ultragroothoekcamera en een 12MP telefotolens met 3x optische zoom. De telefoto camera ziet er op papier minder interessant uit, maar zal naar verwachting wel verbeterde zoommogelijkheden bieden ten opzichte van de 64MP telefoto camera die in de S21/S21+ is toegepast. Ditmaal gaat het om 3x optische zoom, in plaats van 3x hybride zoom.

De S22 krijgt een weinig indrukwekkende batterij van 3.700 mAh, met ondersteuning voor 25W snelladen. Het Plus model wordt voorzien van een groter 6,6″ display en krijgt zodoende ook een iets grotere accu van 4.500 mAh. Deze zal tevens sneller op te laden zijn, de S22 Plus biedt namelijk ondersteuning voor 45W snelladen.

Samsung Galaxy S22 kopen

Verwacht wordt dat Samsung de nieuwe S-serie smartphones op vrijdag 11 februari 2022 officieel zal introduceren, hiervoor zal een Galaxy Unpacked launch evenement worden opgezet. Op dat moment gaat ook de pre-order periode van start. Op vrijdag 25 februari 2022 zal de release plaatsvinden, vanaf dat moment kun je de nieuwe S22 modellen ook met abonnement kopen. Alle gerenommeerde Nederlandse telecomproviders, waaronder KPN, Vodafone, T-Mobile, Tele2 en Telfort, zullen de nieuwe Samsung smartphones aanbieden.

Over de prijs is nog enige onduidelijkheid. Mogelijkerwijs zal Samsung de Galaxy S22 en S22 Plus voor dezelfde prijs in de markt zetten als hun voorgangers. De Galaxy S22 Ultra zal waarschijnlijk licht in prijs stijgen, ondanks dat het werkgeheugen wordt verminderd zal er wel standaard een S Pen worden meegeleverd. Prijzen voor de S21 serie zagen er ten tijde van de release als volgt uit:

• Samsung Galaxy S21 prijs: €850 (8GB/128GB)

• Samsung Galaxy S21 Plus prijs: €1.050 (12GB/128GB)

• Samsung Galaxy S21 Ultra prijs: €1.250 (12GB/128GB)

