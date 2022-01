Samsung Galaxy S21 FE officiële introductie De Galaxy S21 FE is officieel aangekondigd. Het nieuwe S-serie model kun je per direct kopen als pre-order en is vanaf 11 januari verkrijgbaar in Nederland.

Samsung heeft de langverwachte Galaxy S21 FE geïntroduceerd, in aanloop naar CES 2022 – de toonaangevende consumenten elektronica beurs gaat morgen van start in Las Vegas. De Fan Edition, met modelnummer SM-G990, is het goedkoopste smartphone model binnen de high-end Galaxy S21 serie. Het is een krachtige telefoon met een mooi AMOLED display en een plastic behuizing, dat IP68 gecertificeerd is (stof- en waterbestendig). Het is tevens de allereerste Samsung telefoon die uit de doos op Android 12 draait – in combinatie met de One UI 4.0 gebruikersinterface.

De nieuwe S-serie smartphone is voorzien van een 6,4-inch Full HD+ AMOLED display met een 120Hz refresh-rate en een 240Hz touch sampling rate. Qua displaygrootte valt de FE tussen het basismodel (6,2″) en het Plus model (6,7″) De vingerafdruksensor is in het scherm verwerkt.

Onder de motorkap is de Snapdragon 888 / Exynos 2100 geplaatst – afhankelijk van de regio. In Europa wordt de Exynos variant van Samsung ingezet. Deze chip is ook in de andere S21 modellen terug te vinden en levert krachtige en snelle prestaties, hoewel Qualcomm’s variant als betere alternatief wordt gezien. Samsung heeft ditmaal uitsluitend een 5G variant uitgebracht, er is geen 4G model beschikbaar – zoals wel het geval was bij de Galaxy S20 FE.

Het toestel is voorzien van een 32MP front-camera. Daarnaast is er op de achterzijde een drievoudige camera geplaatst. De Galaxy S21 FE beschikt over een 12MP groothoekcamera met OIS, een 12MP ultra-groothoekcamera en een 8MP telefoto camera met 30x space zoom (digitale zoom).

Er wordt een 4.500 mAh batterij ingebouwd met ondersteuning voor 25W bedraad opladen en 15W draadloos opladen. Mocht je overwegen om de Galaxy S21 FE te kopen, realiseer je dan dat er geen oplader wordt meegeleverd in de verkoopverpakking. Deze dien je als losse accessoire te kopen, tenzij je thuis nog een compatibele snellader hebt liggen uiteraard. Het toestel biedt ook geen ondersteuning voor een microSD geheugenkaart.

Onderstaand is de infographic van Samsung te zien, waarin de belangrijkste specs beschreven staan.

Samsung S21 FE kopen in vier kleuren

De Samsung Galaxy S21 FE wordt uitgebracht in vier kleuren: Groen, Lavendel, Wit en Grafiet. De release vindt plaats op dinsdag 11 januari 2022. Een pre-order plaatsen is vanaf heden mogelijk, een los toestel is verkrijgbaar voor €750 (6GB/128GB). Voor €820 krijg je de beschikking over 8GB RAM en 256GB ROM.

Consumenten die een Samsung Galaxy 21 FE kopen tijdens de pre-order periode ontvangen er een gratis setje Galaxy Buds 2 Bluetooth oordopjes (t.w.v. € 150 ) bij cadeau. De actieperiode is geldig tot en met 24 januari 2022. Uiteraard heeft Samsung ook verschillende hoesjes en cases ontwikkelt, om je nieuwe telefoon optimaal te kunnen beschermen. Heb je nog een oud telefoonmodel in huis liggen? Samsung heeft ook een inruil service, waarbij je na inlevering van je oude toestel korting kunt krijgen bij het kopen van een nieuw telefoonmodel.

Zodra de release datum, op 11 januari 2022, gepaseerd is wordt het ook mogelijk om de telefoon met abonnement te kopen. Zodoende kun je doorgaans korting krijgen op de toestelprijs, terwijl de bundeltarieven gelijk zijn aan een sim-only abonnement. Zodoende ben je onderaan de streep goedkoper uit door direct een bijpassend abonnement aan te schaffen. Alle Nederlandse telecomproviders zullen de S21 FE aanbieden, waaronder KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele, Telfort, Ben en HollandsNieuwe.

Meer weten over de specs en kenmerken? Onderstaand is het volledige persbericht van de Galaxy S21 FE te lezen. De persmededeling is vrijgegeven via de Samsung Mobile Press Newsroom.

Officieel persbericht Samsung Galaxy S21 FE

Samsung verwelkomt vandaag een nieuwe telg in de Galaxy S21-familie, de S21 Fan Edition (FE) 5G. Met zijn slanke design, superieure camera, krachtige batterij en razendsnelle performance onderstreept de premium smartphone waar de Galaxy S21-serie in uitblinkt.

“De Galaxy S20 FE en de Galaxy S21 line-up werden alom lovend ontvangen en met de S21 FE 5G hebben we gekozen voor eenzelfde aanpak,” zegt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile bij Samsung Nederland. “De smartphone is uitgerust met functies waar Galaxy-fans al jaren blij van worden. Het toestel voldoet niet alleen 100% aan de verwachtingen, hij overtreft die zelfs op veel vlakken.”

De Samsung S21 FE heeft het slanke en stijlvolle design dat zo kenmerkend is voor de serie. Het iconische Contour-Cut frame integreert naadloos met de camerabehuizing en dat zorgt voor een premium look. De smartphone verschijnt in Groen, Lavendel, Wit en Grafiet. Alle kleuren zijn afgewerkt met een matte finish. Door de slanke behuizing van 7.9mm is de Fan Edition erg handzaam.

Een krachtige smartphone

Samsung gebruikers vinden de prestaties en het scherm het belangrijkste aan hun smartphone. Daarom is de S21 FE uitgerust met de supersnelle applicatieprocessor die in de hele S21-serie schittert. Of je nu gamet of streamt, met de ultrascherpe graphics en touch response van 240Hz ben je verzekerd van een ultieme ervaring. Scroll soepel door je sociale media-feeds met een verversingssnelheid van 120Hz en bekijk je favoriete programma’s of sportgames op een Dynamic AMOLED 2X-scherm met hoge resolutie.

Ook een lange batterijduur is topprioriteit voor mensen. Daarom is de Galaxy S21 FE uitgerust met een 4.500 mAh batterij die de hele dag meegaat en een optionele Super Fast Charger van 25W. Op die manier is je smartphone al binnen een half uur voor de helft opgeladen.

Briljante foto’s met typische Galaxy camera

De Galaxy S21 is vermaard om de toonaangevende camera’s en de S21 FE is daarop geen uitzondering. Dankzij de professionele set-up schiet je de meest levendige foto’s en vervolgens bewerk, post en deel je je content moeiteloos. Met de verbeterde Night Mode maak je de helderste beelden in het donker. En met de 32MP front camera maak je superieure selfies die je nog beter maakt met de verbeterde AI Face Restoration. Met Dual Recording leg je vast wat zich voor én achter je afspeelt. Je start de opname en de camera schiet met beide camera’s tegelijkertijd beelden.

Dankzij Samsungs intuïtieve One UI 4 geef je je ideale mobiele ervaring vorm. Er is er maar één de baas, en dat ben jij. Startschermen, pictogrammen, notificaties, wallpapers en nog veel meer stel je in zoals jij dat wilt. De widgets zijn bijvoorbeeld opnieuw ontworpen en geüpgraded om je ultieme personalisatiemogelijkheden te bieden. In het privacy dashboard komt de controle over je eigen veiligheid en privacy samen op één handige plek.

Prijs & Verkrijgbaarheid

Vanaf 11 januari kun je de Galaxy S21 FE 5G kopen voor € 749,- (128 GB) en € 819,- (256 GB). Pre-orders kunnen vanaf 4 januari 2022 geplaatst worden. De 25W Super Fast Charger is los verkrijgbaar.