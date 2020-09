Samsung Galaxy S20 FE 5G telefoon Samsung lanceert een 4de model binnen de high-end Galaxy S20 serie. De nieuwe Fan Edition (FE) is de goedkoopste toevoeging met interessante specs.

Toon pagina inhoud

Samsung heeft gisteren tijdens het virtuele evenement ‘Galaxy Unpacked for every Fan’ een nieuw smartphone model gepresenteerd die binnen de populaire Galaxy S20 serie valt. De Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE) is de goedkoopste toevoeging binnen de high-end S-serie, die in 2020 bestaat uit de S20, de S20+ en de S20 Ultra. Samsung kiest er dit jaar voor om geen Galaxy S20 Lite uit te brengen, in plaats daarvan is de Fan Edition ontworpen. Deze smartphone is wel goedkoper dan het standaard model, maar is zeker niet op alle punten een ‘Lite’ variant, mogelijk dat dit tevens voor de naamswijziging heeft gezorgd. Dit nieuwe model is er namelijk ‘voor alle Samsung fans’. Wat mag je van deze mobiele telefoon verwachten?

Er wordt een 4G en een 5G model uitgebracht. De duurdere 5G variant wordt voorzien van de Snapdragon 865 chipset, terwijl het 4G model wordt aangedreven door de Exynos 990. Laatstgenoemde is ook in alle andere S20 modellen te vinden die in Nederland verkocht worden. De Qualcomm Snapdragon variant biedt echter iets betere prestaties, deze wordt normaal gesproken alleen in Amerika en Korea ingezet, maar is nu dus ook te vinden in het Galaxy S20 FE 5G model. Ongeacht of je kiest voor 4G of 5G er worden twee geheugenvarianten beschikbaar gesteld: 6GB RAM / 128GB ROM of 8GB RAM / 256GB ROM. Het opslaggeheugen is overigens gewoon uitbreidbaar middels een microSD geheugenkaart.

Specificaties van de Galaxy S20 Fan Edition

Net als de andere S20 modellen is ook de Fan Edition voorzien van een 120 Hertz display. Deze hoge refresh-rate draagt bij aan een betere scroll-ervaring en ook bij het gamen en film kijken komt deze hoge verversingssnelheid goed tot z’n recht. Er is gekozen voor een 6,5-inch vlak OLED display met een Full HD+ (2400×1080 pixel) resolutie. Daarmee wijkt het scherm duidelijk af van het standaard model, die over een 6,2-inch afgerond display met QHD+ (3200×1440 pixels) resolutie beschikt.

De Samsung Galaxy S20 Fan Edition is uitgerust met een hole-punch camera die een 32 megapixel beeldsensor bevat, vergelijkbaar met de Galaxy S10 Lite. Op de achterzijde is een triple camera systeem ingebouwd, de 12 megapixel groothoek en ultragroothoekcamera zijn gelijk aan die van de S20. De telecamera is met een resolutie van 8 megapixels wel beduidend minder dan die van de S20 (64MP). Deze 8MP camera ondersteunt 3x Hybrid zoom en 30X Space Zoom (digitale zoom). Video’s kun je met de S20 FE opnemen in 4K en afspelen in 8K.

Vanzelfsprekend is deze Fan Edition ook uitermate geschikt om te gamen. Dankzij de samenwerking met Microsoft kun je met deze Samsung smartphone ook gebruik maken van het Xbox Game Pass Ultimate abonnement (à €13 p.mnd). Mocht je de Galaxy S20 FE kopen, tijdens de preorder periode kun je kiezen voor een gratis Gaming pack, waarbij je een game controller krijgt meegeleverd – dat maakt het gamen een stuk leuker. De telefoon is ook compatibel met andere Galaxy producten, zoals de Galaxy Buds Live en Galaxy Fit 2 fitnessband.

Op accugebied doet de Fan Edition het beter dan het basismodel. Samsung heeft ervoor gekozen om een 4.500 mAh batterij in te bouwen, vergelijkbaar met de Galaxy S20 Plus. Ook wordt Super Fast Charging en Wireless PowerShare ondersteunt. Daarnaast is ook dit nieuwe model gewoon IP68 gecertificeerd, wat inhoudt dat het toestel stof- en waterbestendig is.

Samsung Galaxy S20 FE kopen

Het toestel wordt geleverd in de kleuren Cloud Lavender (lichtpaars), Cloud Navy (donkerblauw), Cloud Mint (lichtgroen), en Cloud Red (rood). Daarnaast biedt Samsung de Fan Edition in twee exclusieve kleuren aan, die je alleen via de Samsung website en in de Experience Store kunt kopen: Cloud White (wit) en Cloud Orange (zacht oranje) De prijzen voor de Galaxy S20 Fan Edition zijn als volgt vastgesteld:

• 4G model 128GB: € 650

• 4G model 128GB: € 720

• 5G model 128GB: € 750

• 5G model 256GB: € 820

De Samsung Galaxy S20 FE 5G en 4G modellen zijn vanaf heden verkrijgbaar als pre-order. Tijdens de preorder periode, die nog duurt t/m 1 oktober 2020, krijgen klanten de keuze uit een gratis Gaming Pack bestaande uit een MOGA Game Controller (t.w.v. €70) of een Health-pakket bestaande uit de nieuwe Galaxy Fit 2 fitnessband (t.w.v.€50) of 2 jaar lang gratis gebruik maken van de Samsung Care+ service, waarbij je hulp krijgt tijdens de installatie en waarmee je telefoon verzekert is tegen onopzettelijke schade (t.w.v. €90). Daarnaast kun je gebruik maken van de inruilservice, waarbij je tijdens de preorder periode €50 extra inruilwaarde voor je huidige toestel ontvangt. Zo kun je de Galaxy S20 FE kopen met korting, die kan oplopen tot €350.

Samsung heeft tevens drie soorten telefoonhoesjes ontworpen, om het toestel te beschermen tegen invloeden van buitenaf. De Silicone Cover en de Clear Standing Cover kosten beide €30. Voor de Smart Clear View Cover is de prijs vastgesteld op €55. De preorder bestellingen worden uitgeleverd op vrijdag 2 oktober, vanaf dat moment zal deze nieuwe S20 editie ook in de winkels verkrijgbaar zijn.