Samsung organiseert evenement voor Galaxy S20 Fan Edition Op woensdag 23 september houdt Samsung een virtueel Galaxy evenement 'voor elke fan'. Hier wordt de Galaxy S20 Fan Edition aangekondigd!

Toon pagina inhoud

Morgen organiseert Samsung opnieuw een virtueel event, genaamd ‘Galaxy Unpacked for Every Fan’. Het evenement zal via een live stream te volgen zijn, er worden verschillende nieuwe producten verwacht waaronder een Galaxy S20 Fan Edition – als goedkoop alternatief op de eerder dit jaar gelanceerde Galaxy S20.

Normaliter organiseert Samsung twee maal per jaar een groots Galaxy Unpacked evenement. Rond februari worden de Galaxy S-serie modellen geïntroduceerd en rond augustus vindt er een evenement plaats voor de Galaxy Note serie. Zo werd afgelopen maand de Galaxy Note 20 (Ultra) en Galaxy Z Fold 2 aangekondigd, tijdens de Galaxy Unpacked 2020 Summer Editie. Ditmaal organiseert Samsung dus een extra evenement ´voor de fans´.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Er gaan al langer geruchten dat Samsung een Galaxy S20 Lite in ontwikkeling heeft, die onder de noemer Galaxy S20 FE (Fan Edition) zal worden aangekondigd. Er zal een 4G en een 5G model worden uitgebracht, waarbij het 4G model zal worden aangedreven door de Exynos 990 van Samsung. Voor het 5G model wordt er gekozen voor de Snapdragon 865 chipset van Qualcomm.

Het is voor het eerst dat Samsung hierbij geen onderscheid maakt op basis van het land waarin het toestel wordt uitgebracht, maar op basis van het model (4G/5G). Normaal gesproken wordt in Europa namelijk altijd de Exynos variant ingezet, zo wordt de gehele S20 line-up in Nederland aangedreven door de Exynos 990. De Qualcomm tegenhanger wordt ingezet voor de S20 modellen die in Amerika en Korea worden verkocht. De Snapdragon 865 komt overigens beter uit de test als we kijken naar de geekbench prestaties dan de Exynos 990. Wat dat betreft zal de Galaxy S20 FE 5G dus iets unieks hebben, want dit wordt het enige S20 model dat je in Nederland kunt kopen mét Snapdragon 865.

Desalniettemin gaat het om een Lite variant, wat betekent dat er op bepaalde punten bespaard zal moeten worden. Zo zal de Galaxy S20 FE hoogstwaarschijnlijk voorzien worden van minder geheugen (6GB RAM / 128GB ROM) en ook op camera gebied zullen de nodige concessies gedaan worden. Er wordt gesproken over een 32 megapixel selfie-camera (gelijk aan de Galaxy S10 Lite). Daarnaast zal er een triple camera op de achterzijde worden geplaatst, bestaande uit 3x 12 megapixel sensoren (tele-camera, groothoek en ultragroothoek). De 3x Hybrid zoom functie wordt waarschijnlijk gehandhaafd, maar de resolutie van deze camera zal wel minder zijn (12MP ipv 64MP).

Ook qua design zal de Samsung Galaxy S20 FE een ander toestel zijn. Zo zal deze nieuwe S-serie smartphone over een plat display beschikken, in plaats van een (duur) afgerond display. De Fan Edition krijgt een 6,5-inch 1080p Full HD+ display met een 120 Hertz refresh-rate. Daarmee is de display resolutie ook iets minder hoog dan bij de standaard S20 (1440p Quad HD+), het scherm van de S20 FE is daarentegen wel groter (6,5″ vs 6,2″).

Verder zal de Samsung S20 Fan Edition over een kunststof achterzijde beschikken, in plaats van glas. Samsung rolt hiermee dezelfde strategie uit als met de onlangs gelanceerde Note 20 en Note 20 Ultra – die ook van elkaar verschillen qua plat/afgerond display, kunststof/glazen achterzijde, hoeveelheid geheugen en de camera.

Qua accucapaciteit worden er overigens geen verschillen verwacht tussen de S20 en S20 FE, het gaat om een 4.500 mAh batterij. Ook zal de Fan Edition gewoon IP68 gecertificeerd worden, en daarmee stof- en waterdicht zijn.

Wat gaat de Galaxy S20 FE kosten?

Vermoedelijk wordt de Fan Edition uitgebracht in de kleuren wit, blauw, oranje, lavendel, groen en rood. Mogelijk dat niet alle kleuren in alle landen beschikbaar worden gesteld. Over de prijs is inmiddels ook al het een en ander bekend. Het Duitse WinFuture meldt dat de 4G versie €700 gaat kosten, voor het 5G model zal €800 worden gerekend. Ter vergelijking, de Galaxy S20 4G kreeg tijdens de introductie een adviesprijs van €900, voor de 5G variant werd eveneens een meerprijs van €100 gerekend. Dat maakt het verschil €200 – ongeacht of je voor 4G of 5G kiest.

Echter, inmiddels ligt de Galaxy S20 al een half jaar in de winkels, waardoor de verkoopprijs al behoorlijk is gezakt. Hoewel Samsung nog € 850 rekent voor het 4G model zijn er inmiddels verschillende webshops die dit telefoon model stukken goedkoper aanbieden. Zo vraagt BelSimpel op het moment van schrijven slechts €745 voor een los, simlockvrij toestel mét 5G ondersteuning. Dat betekent dat de S20 nu al goedkoper is, dan de S20 Fan Edition straks zal gaan kosten.

Mogelijk dat Samsung tijdens de pre-order periode van de S20 Fan Edition nog een leuke actie opzet, waardoor je wat extra voordeel kunt behalen – zoals gratis Galaxy Buds Live oordopjes. Daarnaast lijkt de Fan Edition niet op alle punten een Lite variant van de S20 te worden, wel zullen er zeker een aantal verschillen zijn qua design en functies. Je doet er dus verstandig aan om deze toestellen eerst goed met elkaar te vergelijken, voordat je een definitieve keuze maakt.

Samsung Galaxy Unpacked livestream

De live stream gaat op woensdag 23 september, om 16:00 Nederlandse tijd van start. Het evenement zal onder andere te volgen zijn via de website van Samsung. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Samsung biedt de mogelijkheid om te pre-registreren, zo wordt je automatisch geïnformeerd over de nieuwe producten.

Samsung staat overigens op het punt om ook een volledig nieuwe telefoonserie te introduceren, de Galaxy F-serie – waarbij de Galaxy F41 het eerste model wordt. Deze smartphone lijkt qua specificaties veel weg te hebben van de Galaxy M31. Het is echter nog even de vraag of de F-serie modellen ook naar Europa komen, de toestellen zullen in ieder geval in India verkocht worden. Samsung India heeft namelijk via Twitter laten weten dat deze telefoonserie binnenkort geïntroduceerd zal worden.